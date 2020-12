¡Hazaña de Boston River! Campeón de todas las divisionales juveniles

Boston River logró este sábado un hecho histórico al salir campeón uruguayo de todas las divisionales juveniles B: sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19. Además obtuvo la tabla general y el ascenso.

Un mérito enorme para el club que tiene como coordinador deportivo en Formativas a Juan Ahuntchain. Hoy Boston River escribio una nueva pagina en su historia deportiva, campeon en todas las categorias juveniles, logro nunca antes alcanzado por otro club, mis felicitaciones a jugadores, cuerpos tecnicos, dirigentes, funcionarios y colaboradores que hicieron posible la hazaña — sergio perez lauro (@sergioperezlau) December 19, 2020 En la última fecha del Campeonato el "Sastre" consiguió los 15 puntos en disputa contra Miramar Misiones. #JuegaElSastre-FORMATIVAS

Sub-14

⏱ 90' - ¡Ganó Boston River!

En electrizante final, tras gran remontada del equipo de Villa Dolores (2-2), Sebastián Davoine de penal puso el 3 a 2 definitivo.

De ésta manera, Boston River obtuvo los 15 puntos de ésta histórica última fecha. pic.twitter.com/6bBuv98reR — Boston River (@bostonriver) December 19, 2020 Un gran trabajo en la cantera de la institución, que ya trabaja diagramando la temporada que viene. #JuegaElSastre-FORMATIVAS

¡Boston River no se detiene!

Autoridades de juveniles, hoy mismo, finalizados los partidos que dieran el Campeonato en 4a División y confirmarán como Campeones Invictos a los Sub-17; se reunieron en el Complejo Kabchi, para diagramar el trabajo en 2021. pic.twitter.com/hnixYrjLgw — Boston River (@bostonriver) December 18, 2020