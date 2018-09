“Hoy nos quedamos todos sin nafta”, dijo el presidente de Unvenu

Por segundo día consecutivo el Sindicato Único de Transporte de Carga (Sutcra) resolvió este martes bloquear la entrada los camiones a la planta de La Tablada, impidiendo así que los vehículos carguen combustible para distribuir entre todas las estaciones de servicio de Montevideo y la zona Metropolitana.

El gremio se declaró en conflicto por las condiciones de trabajo de los conductores, que consideran desfavorables, y por las críticas al Ministerio de Trabajo por su actuación en el tema.

“Ya está. Hoy sí. Hoy nos quedamos todos sin nafta”, dijo a El Observador Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta. “Desde el viernes que ninguna estación de servicio recibe combustible. Ningún lado aguanta tantos días sin recargar”, detalló.

El secretario general del sindicato, Ricardo Aloy, declaró a El Observador que la actitud del gremio será la misma que lunes debido a que no han conseguido lo que se propusieron. “Ayer (lunes) no tuvimos ninguna respuesta ni de parte de las autoridades nacionales ni de parte de la patronal. Vamos a seguir acá hasta que alguien demuestre un mínimo de interés por este problema. No se puede seguir trabajando así”, declaró el dirigente sindical.

Según advirtió Aloy la medida de conflicto no perjudicará a la población. “El faltante de combustible no será un problema. La Tablada no es el único punto donde los camiones pueden cargar”, sostuvo y mencionó que, por ejemplo, los vehículos pueden conseguir combustible en La Teja, Juan Lacase, Paysandú o Treinta y Tres.

Pero ese argumento fue negado por el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta. “Es una locura decir que los camiones de Montevideo van a viajar hasta Paysandú para cargar nafta y volver. Que no digan mentiras. Tampoco lo harán en Juan Lacaze. Cada punto de carga abastece a la región a la que pertenece. Y en La Teja no se carga combustible, sino otro tipo de productos. Así que no digan ese tipo de barbaridades”, criticó Añón.

El Observador supo que el directorio de Ancap solicitó este lunes que el Ministerio del Interior intervenga para disolver el piquete en la puerta de La Tablada. Pero todavía no han tenido una respuesta favorable a su pedido.

El sindicato informó que si la patronal o el Ministerio de Trabajo “se acercan a conversar” se podría revertir la medida de conflicto. “Buscamos que, por lo menos, demuestren un mínimo de respeto y de interés”, dijo Aloy. De lo contrario, el dirigente anunció que existe la posibilidad de convocar “más compañeros” y trasladarse a bloquear otros puntos de carga donde se afecte directamente a la patronal, dijo.

Reclamo sindical

El Sutcra denuncia que los choferes de camiones pasan 24 horas conduciendo sin tener pausas para dormir, lo que hace que aumenten las posibilidades de que se produzcan accidentes de tránsito debido a la falta de descanso.

El dirigente sindical definió como “lamentables” los viáticos que las empresas destinan para que los conductores se alimenten en una jornada de 24 horas. “Te dan $ 217 para que gastes en un día entero de trabajo. Eso solo te da para un refuerzo de mortadela y un agua grande. O sea que estás todo un día sin dormir y mal comido”, apuntó el dirigente.

"Estamos en etapa de negociación. Tenemos una situación conflictiva y estamos trabajando en ella", dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros de este lunes.

El sindicato se manifiesta disconforme con el papel que ha desempeñado el ministerio. Consideran que no realizan las fiscalizaciones pertinentes en la ruta para corroborar que un chofer conduzca en las condiciones adecuadas, ni tampoco controla la forma irregular de pago salarial. “Hace tres años que venimos reclamando esto en el Ministerio de Trabajo y la verdad es que, hasta ahora, no han movido un dedo. No mostraron ningún interés por resolver este problema”, denunció el gremialista.