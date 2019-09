"Irresponsable" o no "jugársela": los candidatos se sacan chispas por los impuestos

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que prometer que no aumentará de impuestos es "atarse de manos" y la respuesta del nacionalista Luis Lacalle Pou no demoró en llegar. Para el candidato blanco, los dichos de Martínez durante su disertación en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) es una muestra de que “van a poner impuestos y van a subir las tarifas porque no se animan a hacer lo que tienen que hacer”.

“La discusión que tenemos que dar es la viabilidad de la economía de nuestro país llevada adelante estos años de gobierno. Hoy el candidato del gobierno empieza también a mostrar cuál puede ser el camino. Hoy en un almuerzo ante empresarios decía que quien hable de que no van a poner impuestos no conoce al mundo, por ende el candidato del gobierno no nos dice que no va a poner impuestos”, dijo en un acto en el barrio Colón y agregó: “Dentro de poco tiempo vamos a tener una instancia con Daniel Martínez para civilizadamente discutir. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio, y nuestros equipos técnicos así lo avalan, que no es ni conveniente ni necesario aumentar la carga impositiva sobre los uruguayos”.

Martínez aseguró en ADM este miércoles que decir que no habrá aumento de impuestos supone una conducta "irresponsable", más allá de que en principio no forme parte de su "estrategia" y que hará "lo imposible" por no incrementar la carga impositiva.

"El que diga eso –que no sube impuestos– y esté seguro de que lo va a cumplir, creo que no está entendiendo lo que pasa en el mundo”, dijo Martínez.

Lacalle Pou consideró que “hay que jugársela” para “decir claramente cuál es el camino a los uruguayos” en materia económica.

Camilo dos Santos

“Que no me venga el gobierno con ese realismo mágico a decirme que de la crisis se sale con crecimiento e inversión. Le falta una parte. Para que haya crecimiento se necesita inversión, pero para que haya inversión tiene que haber ganancia y hoy el peso del Estado es tan grande que imposibilita la ganancia y dificulta el trabajo. Esa es la discusión”, sostuvo.

Para Lacalle Pou “la crisis la generó el gobierno, no es regalada de afuera”. “Es una crisis por faltarle el respeto a los fondos públicos, por no administrar bien los recursos de la gente”, dijo. En tanto, consideró que el gobierno sale “en barra a decir que las cosas están bien” porque “naturalmente las cosas no están bien y la gente lo percibe”. “Ante esta andanada de ministros de Estado, de legisladores, ahora de sindicatos pro gobierno que salen a hacer campaña, nosotros les decimos que el pueblo uruguayo ya empezó a decidir un cambio”, afirmó.

El candidato del Partido Colorado, Ernesto talvi, también descartó subir impuestos en caso de ser electo presidente. Y dijo que no solo se compromete a cumplir con su palabra sino que "es necesario" respetar esa premisa para combatir el déficit fiscal, hoy en 4,9% del PIB.

"Si subís impuestos y tarifas para bajar el déficit fiscal en una economía que está boqueando, asfixiada, simplemente no funciona. No funcionó", cuestionó Talvi, el primer candidato en ser entrevistado en la inauguración del programa Séptimo Día de canal 12 a principios de agosto, al referirse a la política económica implementada por el presidente Tabaré Vázquez en el actual período.

"No es solamente (una cuestión) de compromiso, es una necesidad. No se pueden subir impuestos y tarifas porque no los vamos a cobrar. Es un compromiso político y una necesidad económica", insistió el candidato colorado en agosto.

La violencia de género y la emergencia nacional

Prensa Luis Lacalle Pou

Por su parte, la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, cuestionó que el gobierno no haya otorgado las partidas presupuestales para cumplir cabalmente con la ley integral contra la violencia de género. “Ayer mataron a otra mujer. Hay quienes están diciendo que es hora de decretar una emergencia y, por supuesto, cuenten conmigo. Le decimos al candidato del gobierno que cuenta con nosotros para la emergencia pero no vamos a esperar a marzo. Que las partidas vengan ahora del gobierno del cual él forma parte”, dijo en relación al plan de emergencia que le propuso el sector frenteamplista Casa Grande al candidato Daniel Martínez.

Argimón afirmó que “las muertes de mujeres no esperan campañas electorales” y desafió a quienes digan que se usa “la campaña electoral para poner este tema en la agenda política”. “Al que no le guste que me venga a decir a mí si no resisto archivos que toda mi vida he peleado contra este flagelo”, dijo.