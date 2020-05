“La banca ética ayuda mucho en tiempos de crisis económica”

La banca ética es un movimiento que apoya aquellos emprendimientos y negocios que no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional, como sucede en los sectores de medioambiente, desarrollo social, educación y cultura.

En Europa, esta “nueva banca” surgió a principios de los años de 1970, con la propuesta de contribuir con un cambio positivo de la sociedad desde el ámbito financiero, promoviendo un uso más consciente del dinero y financiando proyectos no especulativos, que aporten valor y transparencia.



Joan Melé es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, organización con sede en Chile, la que tiene el objetivo de abrir y desarrollar un consorcio de banca ética en América Latina.Fue subirector general de Triodos Bank en España, donde trabajó durante casi nueve años, como pionero en el desarrollo de la concepción y el negocio de la banca ética.



Debido a la pandemia tuvo que postergar una gira por la región. Sin embargo, advierte que el modelo de negocios que promueve tiene el potencial de ayudar a los emprendimientos en este tipo de coyunturas.



¿Qué tan avanzados están en el proceso de fundar un banco en esta parte del mundo?

Este año solicitaremos la licencia bancaria en Chile. Si no hubiera sido por la pandemia, ya lo hubiéramos hecho, pero postergamos la fecha más hacia fin de año, para noviembre.