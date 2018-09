¿Los deportistas de hoy son mejores que los de antes?

Los últimos años han demostrado que los que vivieron y viven en estos tiempos, son unos privilegiados porque han visto lo más granado del deporte mundial.

Sin dejar atrás a figuras descollantes que brillaron con luz propia, hoy cualquiera por televisión o personalmente, puede disfrutar de futbolistas, tenistas, atletas de cualquier disciplina que han batido toda clase de récords.

Si se va al fútbol, varios jugadores de hoy son los máximos goleadores de sus respectivas selecciones: Luis Suárez de Uruguay con 55 goles, Lionel Messi (Argentina, 65), Alexis Sánchez (Chile, 32), Rafamel Falcao (Colombia, 31), Javier “Chicharito” Hernández (México, 50), Robert Lewandowski (Polonia, 55), Cristiano Ronaldo (Portugal, 85) y son más.

Pero no todo es fútbol. Hoy el amante del tenis puede disfrutar de una trilogía impresionante que nunca se dio por más que hubo genios de la escala de Jimmy Connors, Guillermo Vilas, John McEnroe o Pete Sampras. Ninguno de ellos transmitió tanto ni ganó tanto como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Entre los tres suman ¡41 Gran Slams!. Una locura.

Hace poco se retiraron dos glorias de los Juegos Olimpicos y todos tuvieron la suerte de verlos: Michael Phelps en natación y Usain Bolt en atletismo. Dos monstruos que ganaron y ganaron medallas de oro coleccionándolas como si fueran sellos o postales. Con esa facilidad.

¿Quién puede olvidarse de lo que fue Michael Jordan y su rivalidad con Magic Johnson en la NBA, o la grandeza de Larry Bird?

Sin embargo, en estos tiempos, LeBron James y Stephen Curry –solo por resumirlo a ellos dos– logaron conquistar al mundo.

Opinan los que saben

Esteban Gesto es palabra mayor en preparación física. Dicta conferencias en todo el mundo y fue consultado por Referí para que diera su opinión acerca de lo que sucede.

“Lo que ha variado es que la medicina deportiva ha investigado y los conocimientos se han acercado a cada uno de los deportes específicamente y se sabe más de la especificidad de cada uno de los deportes. Por ejemplo, en el fútbol, los GPS y el match análisis. Lo que no ha cambiado es la técnica y la habilidad de los deportistas en ninguno de los deportes. Todo lo demás, cambió. Vilas podía tener más o la misma técnica que los actuales, lo que cambió es el análisis mediante la tecnología porque esta acercó un conocimiento profundo sobre cada uno de los movimientos y las necesidades de cada deportista en cada deporte, entonces se entrena en consonancia”, dijo.

Gesto entiende que hace 45 años “corríamos como si fuéramos maratonistas y ese es un deporte cíclico. El tenis, el fútbol, el básquetbol, el rugby, son deportes de oposición y de contacto, y también intermitentes”.

Respecto al fútbol, Jorge Fossati, extécnico de la selección nacional, indicó a Referí que “hay más goles en los campeonatos y los partidos y por ende, más goleadores. El cambio de algunas reglas del fútbol han sido elementales; sin querer comparar épocas, los zagueros que jugaban cuando yo jugaba, si salían 10 metros del área, era para bajarte y te bajaban y no pasaba nada. Hoy la amarilla y la roja se usan más. Como que al defensa le han sacado armas físicas. A eso le sumo que un jugador hace 20 o 30 años jugaba 30 partidos al año y hoy juega el doble, especialmente si está en alta competencia”.

Fossati sostiene que en la selección antes se jugaba solo Copa América y Eliminatorias, “que eran cuatro partidos en un mes en determinado momento, y nada más. Hoy esa selección y las del resto del mundo, juegan más. El fútbol de hoy es más físico y hay más atletas dentro de una cancha, después habría que ver si son más futbolistas. Sí son más atletas”.

A su vez, Gregorio Pérez también habló con Referí: “Cuando yo jugaba, un mediocampista corría 3 km y era una barbaridad, hoy corre 11 o 12 en promedio. Había mucha más posición en los distintos sectores de la cancha desde el punto de vista táctico. Han cambiado muchas cosas y todas mejoran el rendimiento por las exigencias que se tienen”.

Gesto tiene muy claro que en el tenis se entrena de acuerdo a las necesidades no solo técnicas, “sino fisiológicas, metabólicas, neuromusculares de cada uno de los deportes. También la medicina deportiva y eso se ha volcado a los deportes”.

Antes los tenistas iban prácticamente solos a los torneos. Hoy eso cambió drásticamente. “Dejó de ser un solo entrenador, hoy los tenistas viajan con un equipo técnico, no solo con el que corrige lo técnico y lo táctico, sino un fisioterapeuta que atiende los problemas musculares, un entrenador en la parte de acondicionamiento no solo físico sino más completo, un médico deportólogo, un psicólogo, algunos que no solo tienen que ver con la salud, sino con la recuperación de esa persona. Porque juega en distintos climas cada 15 días, distintas latitudes, más los viajes, etc. También nutricionistas. El equipo de apoyo se ha multiplicado por 10 con relación a los históricos como Vilas, por ejemplo”.

Entonces, si se suma un conocimiento profundo de lo que sucede con el deportista en cada uno de los deportes, la medicina deportiva, la tecnología y los equipos técnicos multitudinarios, hacen que el deportista se dirija más hacia su especialidad.

“Antes se corría, se hacía gimnasia, se estaba lejos de los ejercicios de fuerza. Algunos deportes tenían terror de la fuerza porque lo identificaban a la halterofilia. Hoy un deportista que no tenga fuerza funcional para su deporte (no cualquier fuerza), no llega”, añade Gesto.

Muchos deportes, como el fútbol, no son una ciencia, pero la ciencia le ha aportado conocimientos al fútbol y así se puede generalizar en el tenis u otras disciplinas.

Según Gesto, “la parte comercial y económica es la que ha incentivado la altísima frecuencia de competencias y el adaptarse a las competencias, la esponsorización, todo se junta en el alto rendimiento”.

Si se analizan los esfuerzos de alta intensidad en la élite son mucho mayores que a nivel local.

Los intereses económicos y comerciales obligan a jugar un mayor número de veces en el fútbol, por citar un deporte. En la NBA se juega igual que antes.

Gregorio Pérez sostiene que “todo va avanzando. Hay mucha más competencia que antes. Ha cambiado la preparación física, hoy hay otros métodos que llevan a preparar al atleta de una mejor forma”.

En tanto, Fossati habla de la importancia que ha ganado la velocidad en el fútbol: “El fútbol, al ser mucho más físico y al jugarse mucho más rápido, las famosas transiciones veloces que se necesitan imperiosamente para tener más chances de gol, se consiguen con habilidad individual, generalmente jugando a un toque o dos, que la pelota no pare, jugando como equipo y agarrando un compañero en velocidad”.

El presente es espectacular. Invita a disfrutar a estos deportistas. “Imagínese lo que será el futuro, ha crecido el entrenamiento específico de cada deporte”, dice Gesto. ¿Qué se vendrá?

ALGUNOS DEPORTISTAS DE ESTA ÉPOCA QUE BRILLAN EN LO SUYO

55 goles lleva Luis Suárez con Uruguay y es el goleador histórico.

65 tantos anotó con Argentina Lionel Messi y es el máximo artillero.

85 goles convirtió Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de Portugal.

20 Grand Slams ganó Roger Federer, el máximo ganador.

17 Grand Slams ganó Rafael Nadal y 33 Masters 1000. En esto, es quien más ganó.

14 Grand Slams ganó Novak Djokovic, uno de los mejores de la historia del tenis.

2 medallas de oro ganó LeBron en JJOO y tres veces campeón de NBA

3 veces ganó Stephen Curry el anillo de la NBA.

8 oros se llevó Usain Bolt en tres Juegos Olímpicos diferentes.

28 medallas consiguió Michael Phelps en JJOO: 23 de oro

OTROS MEJORES ANOTADORES EN SUS SELECCIONES

Robert Lewandowski

Actualmente es el goleador histórico de la selección polaca. Con esa camiseta, el jugador de Bayern Múnich anotó 55 tantos.

Radamel Falcao

El delantero ha convertido 31 goles con el combinado colombiano y se transformó así en el máximo artillero del conjunto cafetero.

Alexis Sánchez

Otro delantero de un nivel espectacular. El chileno, con el paso del tiempo, también se transformó en el mejor anotador con esa casaca: 32 tantos.

Javier Hernández

Chicharito ha llevado a la selección mexicana a pelear títulos a nivel continental. Es otro goleador tremendo y también se transformó en el máximo artillero del Tri con 50 goles.

GIGANTES DE OTRA ÉPOCA

Michael Jordan

Fue uno de los más grandes, sino el más grande jugador de todos los tiempos de la NBA y el básquetbol. Compartió época con Magic Johnson.

Jimmy Connors

Es el tenista que más torneos ha ganado en toda la historia del tenis co n 109, aunque obtuvo “solo” ocho veces campeonatos de Grand Slam.

Mark Spitz

Deslumbró a todos en los Juegos Olímpicos de Alemania en 1972, aunque ya había participado en México 68. Ganó en total 11 medallas, nueve de oro.

Pelé

Es el máximo goleador con la camiseta de Brasil: 77 tantos. Ronaldo no lo pudo alcanzar con 62 y Neymar hata ahora tiene 57.