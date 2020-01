“Partidazo”: las felicitaciones de Ramos a Valverde y su patada para la “historia”

La patada de Federico Valverde y la elección del uruguayo como jugador más valioso (MVP) de la final de la Supercopa de España pese a ver la tarjeta roja por esa infracción sigue dando que hablar este lunes en la prensa española, donde se han dado a conocer más detalles de lo que dejó la final disputada en el estadio King Abdullah Sports Center de Yeda, en Arabia Saudí.

Luego de que el partido y la prórroga terminara sin goles, el volante de la selección uruguaya tuvo que seguir la definición de los penales desde la zona de vestuarios y cuando Sergio Ramos marcó el último y definitivo tanto para el triunfo de su equipo, ingresó corriendo al campo de juego para celebrar.

El capitán del conjunto blanco le dio un abrazo y lo felicitó: “¡Enhorabuena hermano, partidazo. De puta madre!”, le dijo cara a cara, en un reconocimiento que fue destacado por el diario As de España en el que se señaló que el zaguero “le dijo lo que todo el madridismo piensa”.

Dicho medio también destacó la acción del uruguayo en una de sus notas. “El entradón de Valverde que dio medio título al Madrid y ya es historia del club”, es el título, donde dan a entender que la jugada ya forma parte del rico historial merengue.

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, también elogió al celeste tras la final. “Fede es uno de los grandes”, dijo, según informa el diario Sport.

Valverde fue elegido como el MVP de la final y compareció ante los medios en la conferencia de prensa, en la que reconoció que su patada a Álvaro Moratta cuando se escapaba directo al arco fue el último recurso.

🗣 @fedeevalverde: "Le he pedido disculpas a Morata. No está bien lo que hice, pero solo podía hacer eso. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espinita".#Supercopa2020 🏆 pic.twitter.com/UZPmqtGIYj — RFEF (@rfef) January 12, 2020

“Es algo que no se debe hacer, lo hice como última opción”, expresó. “No me quedaba hacer otra cosa”, agregó el volante quien dijo que no llegaba para tomarlo de la camiseta al delantero y por eso tuvo que cortarlo con patadas.

🗣 @fedeevalverde: "Mis compañeros me han apoyado. Estaba enfadado porque dejaba al equipo con uno menos, pero ahí estaban mis compañeros y los técnicos para darme aliento. Simeone también se acercó y quiero destacarlo".#Supercopa2020 🏆 pic.twitter.com/Euvlq1iSrn — RFEF (@rfef) January 12, 2020

Además, agregó que tras la infracción le pidió disculpas al atacante colchonero, quien también jugó en Real Madrid.

EFE

Valverde también se refirió a su patada en sus redes sociales, en un posteo tras la consagración de su equipo.

“Primero decirles que no me enorgullece haber pegado una patada, pero sentí que era lo que debía hacer para ayudar al equipo y frenar la jugada. Les agradezco a mis compañeros porque me fui con la espina de haberlos dejado con uno menos, pero ahora sé que valió la pena”, escribió Valverde, MVP y protagonista de la final de la Supercopa.