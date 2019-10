Pese al temporal, Genética Angus lució sus toros en la pista del Campanero

De la mano de Zambrano & Cía, se llevó a cabo –el sábado 12– el remate de primavera 2019 y 3er. Genética Gardiner Angus Ranch, de Santa Teresa del Cebollatí, de Mario Sommaruga, junto con las cabañas que participarán con la base genética de ese establecimiento –Campo Largo, Vértice Ganadero SRL y Don Prudencio– en el local Campanero, de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, en Minas.

A pesar del temporal que hubo ese día, la venta se desarrolló de muy buena manera y se obtuvieron buenos resultados: se colocó la totalidad de los toros, a no ser unos siete de Genética Gardiner que no pudieron venderse dado que los animales salieron a la pista con pretensiones (se buscaba obtener US$ 6.000 por los toros).

“Nos agarró un temporal impresionante en pleno remate, pero la gente acompañó. La oferta estaba muy buena y se vendió muy bien”, indicó.