¿Por qué los hinchas del Barcelona chiflan a Philippe Coutinho?

Aunque el Barcelona goleó este miércoles como local por 3-0 al Liverpool en la semifinal de ida de la Champions League, el atacante brasileño del equipo catalán, Philippe Coutinho, fue chiflado por parte del público que estaba en el Camp Nou, en un nuevo capítulo de un conflicto entre el jugador y los hinchas culés que ya lleva varios meses.

Parte de la hinchada del Barcelona está descontenta con la actuación de Coutinho en los últimos meses y por eso lo abucheó en más de una ocasión. En el partido de este miércoles, una parte del estadio lo chifló después de que errara un pase en el segundo tiempo. El problema es de tal magnitud que hasta la estrella del equipo, el argentino Lionel Messi, tuvo que pedirle a la tribuna que pare con los silbidos.

En la ronda anterior de Champions League, Coutinho festejó su gol contra el Manchester United tapándose los oídos. Eso fue luego de que entre enero y marzo el futbolista, que llegó al Barcelona por 160 millones de euros, tuviera un bajón futbolístico.

El gesto de Coutinho, tras su golpeo perfecto que supuso el 3-0 del Barça. #ChampionsMLC pic.twitter.com/bGO45xyg9p — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) April 16, 2019

Tras marcar este miércoles el segundo gol partido que fue abierto con un tanto de Luis Suárez, Messi pidió a la tribuna que no silbara al futbolista brasileño y que aplaudiera.



"Es feo despedir a un compañero así. No sé si está bien o mal pero es el momento de estar todos juntos", dijo Messi a Movistar + tras ganar 3-0 al Liverpool según consignó la agencia EFE.



"Estamos en un momento muy lindo y tenemos que estar todos unidos. Ya dije al principio de temporada que esto lo podemos conseguir juntos y no es momento de criticar a nadie sino de apoyar. Quedan tres finales y es momento de apoyar y estar juntos", insistió el argentino.

Coutinho, que este miércoles fue sustituido en el minuto 60 de partido, cuenta con el respaldo del entrenador pese a su enfrentamiento con los hinchas. El director técnico, Ernesto Valverde, lo utilizó en 49 partidos, y en 34 de esos fue titular, según consignó el diario español Marca.