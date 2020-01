¿Por qué Suárez necesitó un mes para recuperarse de los meniscos y ahora precisa cuatro?

Luis Suárez se cayó otra vez. Como aquella vez en Liverpool cuando dejó a los uruguayos con el corazón en la boca previo al Mundial de 2014. Aquel no fue el único susto. Se volvió a reiterar ante de la Copa América Centenario 2016 y previo a la Copa América de 2019 cuando fue sometido a una intervención que lo puso en duda hasta último momento.

Pero Suárez parece indestructible. A los pocos días de cada una de sus caídas, se puso de pie. Tanto en 2014 como en 2019, llegó para defender a Uruguay. La última vez, hinchas de Barcelona lo cuestionaron porque el jugador se perdió la final de la Copa del Rey con Valencia en mayo pasado y su equipo perdió el título.

Por eso llama la atención que, en esta oportunidad, en la cual volvió a ser intervenido quirúrgicamente de meniscos, su recuperación demande tanto tiempo (cuatro meses) como anunció su club en un comunicado oficial.

¿A qué se debe el prolongado tiempo de recuperación? A la técnica que se indicó para la operación. El menisco no tiene capacidad de reparación por sí solo por lo que, cuando se daña, se apela a pequeñas intervenciones quirúrgicas que son ambulatorias.

¿Cómo se reconstruye el menisco? Una opción es la eliminación del fragmento roto del menisco o su sutura, que es una intervención menos frecuente porque demanda más tiempo de recuperación.

AFP

En Uruguay se apela a resecar la zona meniscal lesionada que hacer una sutura, según afirmó un especialista a Referí.

Pero esta vez, la sanidad de Barcelona optó por el camino de la sutura que consiste en coser el borde del menisco a la cápsula. Para que suture, el jugador debe estar un mes sin apoyar la pierna. Luego otro mes apoyando poco y así progresivamente. Recién estaría en condiciones de volver a entrenar a los tres meses de la operación, explicó el especialista consultado por Referí.

Pero cuidado, hay un detalle, que no falle la sutura porque en ese caso tiene que volver a ser intervenido.

Esta operación, sumada a las que ya tiene Suárez, ¿pueden ser determinantes para reducir su carrera? No. Porque, según los especialistas, las intervenciones que se le hicieron son menores. El 9 de Barcelona no sufrió lesiones graves a lo largo de su carrera. Luis inicia desde este lunes un nuevo proceso de recuperación. Algo que no le resulta nuevo. De todos modos, en la selección prenden velas.

Si bien la operación del menisco externo de la rodilla derecha de Luis Suárez “fue exitosa”, según informan medios catalanes, Barcelona anunció que la recuperación del futbolista uruguayo será de al menos cuatro meses.

Esto deja a la selección uruguaya sin su principal goleador para las dos primeras fechas de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 ante Chile en Montevideo y contra Ecuador en Quito. Teniendo en cuenta solamente las Eliminatorias, Luis Suárez podrá volver para la doble fecha de setiembre de 2020 cuando a la selección la esperan dos encuentros complicados: el 3 contra Colombia en Barranquilla, y el 8 de ese mismo mes contra Brasil en el Estadio Centenario.

AFP

Cabe recordar que para las Clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, Luis Suárez tampoco pudo comenzar defendiendo a Uruguay debido a que se encontraba suspendido por el episodio de la mordida al italiano Giorgio Chiellini en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Pero no es el único detalle, el salteño llegará muy justo a la Copa América de Colombia y Argentina 2020.

En la misma, Uruguay debutará el 13 de junio ante Australia en Córdoba. Para esa fecha quedan cinco meses, pero hay que tener en cuenta que el futbolista debe ponerse a punto un tiempo antes.