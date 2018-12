¿Qué dice el bar Michigan sobre la fiesta de Navidad en Malvín?

El bar Michigan, en Malvín, fue el que instaló la tradición de la fiesta previa de Navidad en la zona. Esta vez, pese a que no estuvo a cargo de la organización, la aglomeración de gente fue más grande que otros años y terminó en botellazos y golpes. A metros de allí, sobre Orinoco, también se armó una piscina en la calle que interrumpía la circulación. Ni la piscina ni la fiesta callejera tenían habilitación y eso hace que, según la Intendencia de Montevideo, quienes sean responsables deberán pagar una multa de hasta 100 unidades reajustables (unos $ 109.532 al valor de diciembre).

Desde el bar Michigan, sin embargo, señalan que esta vez no tuvieron participación en el evento, pese a que el punto de encuentro fue sobre la calle Orinoco, a metros de su local en Amazonas. Alejandro, encargado del bar y cuyo apellido prefirió no divulgar, dijo a El Observador que la decisión de no organizar la fiesta se debió a que "el festejo no era redituable" para los dueños, que al apagarse la música debían contar cuánto destrozo se había acumulado. También dijo que los disturbios de este año no tuvieron comparación con los ocasionados en otras ediciones de la fiesta.

El bar Michigan estuvo abierto hasta las cinco de la tarde del lunes. En ese momento, según el encargado, "ya se habían acercado bastantes personas, había varios parlantes prendidos".

El responsable del local aseguró este miércoles que la calle Orinoco y los alrededores de la fiesta se encuentran en condiciones. La piscina inflable que obstruía el tránsito fue retirada; y la basura desparramada, recogida.