¿Qué gana y qué pierde Nacional sin Gabriel Neves en la cancha?

Gabriel Neves es uno de los jugadores clave en Nacional desde que Álvaro Gutiérrez tomó la conducción del equipo en marzo de este año. El volante surgió en la cantera del club, fue ascendido por Martín Lasarte en 2017 y debutó en Primera en 2018 de la mano de Alexander Medina. Tuvo escasa participación con el técnico argentino Eduardo Domínguez en los primeros meses de la presente temporada, pero desde que llegó Gutiérrez siempre fue titular. El fútbol atildado, el pase justo, la buena pegada y también la disposición para la marca, lo convirtieron rápidamente en una pieza importante del conjunto que logró descontarle nueve puntos a Peñarol y ahora lidera la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo.

El doble 5 con Rafael García le dio seguridad y juego al equipo. "Domínguez me puso más de cinco pero prefiero jugar como lo hice cuando llegó Gutiérrez, con Rafa de volante más ofensivo y yo de ocho. He jugado en doble cinco pero con tres volantes me siento más cómodo adelante", señaló el jugador hace unos meses.

Sin embargo, Neves empezó el Clausura con el pie izquierdo: de las primeras tres fechas solo pudo jugar 33 minutos.

Leonardo Carreño

Estuvo ausente en la primera por acumulación de cinco tarjetas amarillas, en la segunda volvió al equipo pero se lesionó sobre la media hora de juego y esa lesión lo dejó afuera en la tercera jornada. Quince días después estaba pronto para volver frente a Boston River (este sábado a la hora 16 en el Campeones Olímpicos de Florida), pero como informó Referí el martes, Neves sufrió un golpe en el gemelo izquierdo durante la práctica en una cancha de fútbol 5 y este jueves Gutiérrez prácticamente lo descartó para el fin de semana.

Camilo dos Santos

El técnico albo expresó en conferencia de prensa que ante la seguidilla de partidos que se vienen, lo mejor es no arriesgar a aquellos jugadores que están en duda. Uno de ellos es Neves: “Tuvo un golpe, no fue grave pero le quedó agarrotada la zona y es uno de los que está en duda. Está evolucionando bien y ahí va a quedar en nuestra consideración si necesitamos que juegue porque viendo la seguilla de partidos hay que ver si tenemos mucho más para ganar que para perder porque dentro de tres días tenemos otros partidos y a lo mejor es bueno darle descanso. Eso lo vamos a evaluar”.

Desde la sanidad del club informaron a Referí que el jugador se encuentra en buen estado sanitario, por lo que la última palabra sobre su inclusión en el equipo la tiene el técnico.

El calendario del Clausura se apretó debido a la suspensión del último fin de semana por el fallecimiento del juvenil de Boston River Agustín Martínez y durante todo octubre el torneo se disputará también entre semana. Es por eso que Gutiérrez prefiere no arriesgarlo y tenerlo en buenas condiciones para el tramo definitivo.

En lugar de Neves continuará en la oncena Matías Zunino, quien completará el mediocampo junto a Rafael García y Felipe Carballo. Con Zunino el tricolor gana en velocidad y sorpresa en el área, pero perderá la prolijidad de Neves para manejar la pelota en la mitad del campo. Será un equipo más directo, con más juego por las bandas.

Camilo dos Santos

Con respecto a la alineación que Gutiérrez presentó en la jornada anterior frente a Racing, el equipo tendrá dos cambios: Vuelve Guillermo Cotugno en el lateral derecho en lugar de Armando Méndez y adelante reaparecerá Gonzalo Castro, quien jugará en lugar de Santiago Rodríguez.

Así entrenó en la semana y jugará contra Boston River: Luis Mejía; Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña; Zunino, Rafael García, Felipe Carballo; Brian Ocampo, Thiago Vecino y Castro.

Gutiérrez lo conoce muy bien a Neves. Incluso lo hizo jugar de líbero durante una temporada en juveniles y así lo contó el futbolista en una entrevista con Referí: “Me probó ahí, le gustó como jugué y me puso todo el año de líbero”, dijo.

Diego Battiste

Desde que el actual entrenador está al frente del actual plantel, el volante faltó a muy pocos partidos. No estuvo frente a Cerro Largo en el Ubilla, en los dos contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores, frente a Juventud porque había acumulado cuatro amarillas y Gutiérrez no quería arriesgarlo antes del clásico del Intermedio y en los tres partidos ya nombrados del Clausura.

Es un jugador importante, de todas formas el técnico encontró la fórmula para reemplazarlo con buenos resultados en las últimas fechas. El tricolor lidera el Clausura junto a Plaza Colonia, ambos suman nueve puntos y es, además, líder de la Anual con 50 unidades, seguido de Peñarol con 47.

Este sábado tiene otra prueba exigente frente a Boston River en el Campeones Olímpicos, donde se enfrentaron hace dos meses por el Intermedio e igualaron sin goles.