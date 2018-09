¿Qué pasa con el Tata González?

Cuando Álvaro “Tata” González regresó a Nacional en febrero de 2017 lo hizo con el objetivo de ganar minutos y tener una buena vidriera en el marco local y continental para mantener su lugar en el plantel de la selección uruguaya y aspirar a llegar al Mundial de Rusia de este año.

“Empecé a mirar la manera de buscar continuidad, que es lo que uno siempre quiere cuando es jugador de fútbol, cuando tiene que defender un lugar en la selección y el mejor lugar para hacer lo que me gusta seguramente sea acá en Nacional y además es un club que me ha respaldado en todo momento”, dijo en su presentación.

Hoy, un año y medio después, la realidad del Tata es totalmente diferente. El Mundial ya pasó y, como es sabido, no fue convocado. Los minutos que vino a buscar a los tricolores no los tuvo y eso lo terminó alejando de la selección.

Pero además, en la actualidad no entra en los planes de Alexander Medina, siendo el único jugador del plantel, sin contar a juveniles que aún no debutaron, que no ha tenido minutos en este segundo semestre del año.

En bajada

Pese a llegar al club como jugador de selección y ser reconocido hincha bolso, el Tata no la tuvo fácil en su primer año de su actual ciclo bajo las órdenes de Martín Lasarte, con quien jugó poco.

En 2017 disputó 314 minutos en el Apertura, 475 en la Copa Libertadores, 123 en el Intermedio y 683 en el Clausura. En total fueron 1595 minutos, lo que serían unos 17,7 partidos completos. En esa temporada tuvo convocatorias a la celeste y sufrió un desgarro. Por torneos, participó en 26 encuentros de los 45 que jugaron los albos por el marco local y por la Libertadores.

En junio de ese año habló sobre la opción de dejar el club en caso de una oferta. “Hoy ante posibilidades económicas similares voy a decidir quedarme, si hay una oferta económica llamativa sumado a que hoy alterno en el equipo lo considero distinto”, indicó.

A fin de 2017 hubo cambio de técnico. Se fue Lasarte y llegó Alexander Medina, y las cosas se pusieron aún más difíciles para el volante de 33 años, ya que ha sido poco utilizado por el Cacique, con quien no entra en su idea técnica.

En lo que va de esta temporada lleva 515 minutos por la actividad local, entre Apertura e Intermedio, y 134 por la Copa Libertadores. Un total equivalente a 7,2 encuentros completos. Por juegos, tuvo cinco presencias por la Copa, una de ellas como titular ante Chapecoense de local, y nueve por el Uruguayo, con tres desde el arranque y el resto ingresando desde el banco de suplentes.

Su último partido fue el 2 de junio, hace ya más de tres meses. Fue en el 2-0 de Nacional ante Rampla Juniors en el Olímpico por el Intermedio, encuentro en el que jugó los 90 minutos.

Del plantel tricolor, del cual Medina suele hacer rotaciones de forma constante entre partido y partido, es el único jugador que aún no ha tenido minutos en este segundo semestre, sin tener en cuenta a los juveniles. Él otro que estaba en una situación parecida era Alexis Rolín, que no jugaba desde el 10 de junio, pero que ingresó este sábado ante Racing.

Cuando lo ha utilizado, el Cacique colocó al Tata como lateral derecho o como volante.

Contrato hasta diciembre

“Él entrena todos los días como uno más y los días de partido no entra en la convocatoria”, explicó a Referí un dirigente albo, quien ante la consulta de si existía la posibilidad de que no jugara por si en su contrato había alguna clausula de renovación automática por determinado número de presencias, lo negó tajantemente.

“Su contrato no tiene esa cláusula y a fin de año se termina, no hay una renovación automática y se le renueva si así se lo entiende”, explicó el dirigente.

Sobre la situación deportiva del jugador señaló que era exclusivamente una decisión técnica. “Que haya dos equipos jugando prácticamente en el plantel principal y que no tenga lugar es complicado, además es uno de los sueldos más caros del plantel”, manifestó el directivo.

En momentos en que la línea de volantes, y el equipo en general, no ha estado en su mejor nivel, en las redes sociales algunos hinchas albos se acordaron del Tata y se preguntaron si no podría tener una nueva oportunidad.

Pero el volante no entra en los planes del DT, ni siquiera en las convocatorias, donde no se suele ver su foto. El contrato del volante expira a fin de año y, de seguir así, sería su despedida de los albos.

LA FRASE

Álvaro González

Las palabras que dijo al regresar a Nacional

LAS CIFRAS

1.595 minutos disputó el Tata González en la pasada temporada bajo las órdenes de Lasarte.

649 minutos jugados lleva el Tata en lo que va de la actual temporada .

2 de junio fue el último partido del volante, en el triunfo 2-0 de Nacional ante Rampla Juniors en el Olímpico.

EL DOMINGO AL SAROLDI CON LA EXPO

El próximo partido de Nacional será el domingo ante River Plate en el Parque Saroldi a la hora 15:00, por la octava fecha del Clausura. Los darseneros fijarán su cancha para el encuentro como ya hicieron ante Peñarol en este mismo Clausura. El juego coincidirá con el primer domingo de la ExpoPrado en el predio lindero al recinto de los albirrojos, lo que deberá ser tenido en cuenta por los hinchas la hora de llegar al partido. El último antecedente entre River y Nacional en el Saroldi data del pasado 12 de setiembre, por el Clausura, cuando los locales ganaron por 2-1 con goles de Hugo Silveira, uno en cada arco, y de Giovanni González.

CON OCAMPO Y ERRAMUSPE

Nacional comenzó su preparación para su próximo partido en el que Alexander Medina podrá contar con los regresos de Brian Ocampo y Rodrigo Erramuspe, quienes no estuvieron ante Racing por estar sancionados y que cumplieron su castigo el sábado. El plantel tricolor entrenará hoy y mañana en doble horario, el jueves y el viernes por la mañana, y el sábado por la tarde para quedar concentradoos para el encuentro ante los darseneros. El zaguero argentino Marcos Angeleri, que tuvo que dejar el partido ante Racing por un fuerte golpe en el rostro, ya fue dado de alta pero habrá que ver si está en condiciones de jugar el domingo.