¿Quién fue el único uruguayo que votó a Cristiano Ronaldo como mejor del mundo?

No hay caso. A los uruguayos no les cabe el estilo Cristiano Ronaldo. De los cinco profesionales que formaron parte de la votación del premio The Best de la FIFA, solo uno lo colocó como el mejor jugador del mundo.

Y curiosamente el que lo votó es un entrenador que está más alejado de todo el mundo mediático que rodea el delantero portugués que hoy que milita en la Juventus.

Julio Ribas, técnico de la selección de Gibraltar, fue el único uruguayo que votó a Cristiano como el mejor por delante de Mohamed Salah y Lionel Messi.

Los otros cuatro habilitados ni siquiera lo consideraron entre los tres mejores.

El premio The Best es otorgado por la FIFA desde 2016 para premiar a los mejores jugadores y entrenadores del mundo de cada temporada.

Los habilitados a votar son los entrenadores de las selecciones nacionales y los capitanes de cada una de ellas.

Por Uruguay votaron cinco profesionales: Oscar Tabárez (Uruguay), Diego Godín (Uruguay), Fabián Coito (Honduras), Julio Ribas (Gibraltar) y Gustavo Matosas que al momento de votar era el conductor técnico de la selección de Costa Rica.

Godín votó por Lionel Messi al tiempo que Tabárez optó por el holandés Virgil Van Dijk que defiende a Liverpool de Inglaterra.

A la hora de la elección de los mejores entrenadores, ambos coincidieron en votar a Jurgen Klopp, al tiempo que Godín puso en el segundo puesto al extécnico de Nacional y actualmente en River Plate, Marcelo Gallardo.

Así votaron los uruguayos

Mejor entrenador

Diego Godin

Jurgen Klopp

Marcelo Gallardo

Tite

Oscar Tabárez

Camilo dos Santos

Jurgen Klopp

Pep Guardiola

Tite

Fabián Coito

Marcelo Gallardo

Jurgen Klopp

Mauricio Pochettino

Julio Ribas

Tite

Jurgen Klopp

Marcelo Gallardo

Gustavo Matosas

Didier Deschamps

Jurgen Klopp

Pep Guardiola

Mejor jugador

Diego Godín

Lionel Messi

Sadio Mané

Virgil Van Dijk

Oscar Tabárez

Virgil Van Dijk

Sadio Mané

Matthijs De Ligt

Fabián Coito

Camilo dos Santos

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Mohamed Salah

Julio Ribas

Cristiano Ronaldo

Mohamed Salah

Lionel Messi

Gustavo Matosas

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Mohamed Salah