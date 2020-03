“Se necesitan soluciones para una población más longeva”

La multinacional de origen alemán Bayer está presente en Uruguay desde 1923, y cuenta con tres divisiones comerciales. Una atiende el negocio de agro, ofreciendo productos para la división de cultivos. Otra está dedicada al cuidado la salud, con énfasis en la prevención de enfermedades. Y la tercera es la farmacéutica. En Uruguay es importadora, y su personal está integrado por 40 personas.

A nivel global Bayer compró a Monsanto –dedicada a los agroquímicos y biotecnología– en 2018 y hoy están en pleno proceso de fusión. En Uruguay, Monsanto está integrada por tres personas y, al igual que Bayer, tampoco produce localmente, sino que importa todos sus productos.



La directora general de Bayer en Uruguay, Patricia Angulo, trabaja en la organización desde hace 15 años. Ingresó como gerente de Administración y Finanzas, y fue ampliando responsabilidades hacia ventas, controlling y presupuesto, incluidas en su cargo actual. Es contadora pública, con un MBA. Antes trabajó en el estudio Guyer & Regules.

Bayer en Uruguay pertenece a la división Cono Sur, compuesta por las sedes de Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile y Uruguay. Angulo reporta al CEO que se encuentra en Buenos Aires.



¿En qué temas está enfocada Bayer actualmente?

Trabaja constantemente en generar ciencia para una mejor vida. Su compromiso es contribuir a solucionar problemas importantes del mundo de hoy, que están asociados a una población mundial que cada vez es más longeva, que está en crecimiento y demandará más alimentos.

En la salud, hay que generar medicamentos para que esa vida más larga sea acompañada por mejor calidad. Y en el agro, la tendencia es hacia una utilización más eficiente de los recursos, que son escasos. Eso viene de la mano con llevar la tecnología e información al campo para que los agricultores puedan tomar mejores decisiones a la hora de planificar sus cultivos, aplicar los productos de protección de cultivos y obtener los mejores rendimientos y en forma sustentable con el medio ambiente.

También estamos hacemos una apuesta por conseguir soluciones innovadores a nivel de, por ejemplo, alergias y prevención de enfermedades.

Diego Battiste

A diferencia de lo que sucede en otros países, acá el porcentaje de facturación es muy equitativa. Cada división, representa un tercio. Está balanceado. Si se toman en cuenta las dos divisiones de salud como una sola, entonces sí sería la mayor.No quiero hablar de la fusión en este momento, pero todavía no se ha hecho. No ha habido modificaciones en las estructuras, ni en el funcionamiento de las empresas.Hay un plan de trabajo; será durante este y el próximo año.

¿Cuál considera que has sido su principal logro en la empresa hasta el momento?

En estos años de gestión, la compañía ha pasado por procesos de transformación y rediseño profundos, que dispararon un sinfín de proyectos: desde la revisión de estrategias comerciales y de modelos de negocios, hasta cómo se hacen las cosas desde una mirada práctica y operativa.



Hemos superado el desafío de construir nuevas formas de liderazgo y desarrollar a las personas con foco en las nuevas competencias. También hemos logrado que los equipos de trabajo funcionen de manera colaborativa y sobre sólidas bases de confianza.

Desde lo estrictamente administrativo, estamos incursionando en robotización y una mayor transformación digital.

Diego Battiste

El más inminente es la fusión de la compañía, asegurando que en todo momento nuestros clientes tengan el servicio que requieren y que nada de estas reorganizaciones internas afecte su satisfacción.He tenido la suerte de haberme desarrollado en una compañía donde existe una presencia femenina fuerte y donde las oportunidades a las mujeres no son poco usuales, a diferencia de lo que se ve en otras industrias. En Bayer Uruguay, el 58% del personal son mujeres.

Tiene 36 años y ocupa un alto cargo en una multinacional, ¿qué les recomendaría a otras mujeres que quieren escalar en las empresas?

No sé si estoy en una situación de aconsejar, pero las incentivaría a estudiar, a prepararse, a demostrar lo que cada una tiene para aportar, a no achicarse.

Les diría que no bajemos los brazos y que nos animemos a mostrar todo nuestro potencial. No hay que dar por perdidas las batallas asumiendo que, porque nunca una mujer ocupó una posición determinada, no es posible hacerlo.

A quienes emplean personal les diría que ofrezcan igualdad de oportunidades y que derriben mitos sobre qué género es mejor que otro para una posición.

Todos debemos asumir la responsabilidad de que los cambios ocurran, no podemos mirar para el costado. l