¡Teléfono, Conmebol! La reflexión de Gallardo: “No se puede jugar a cualquier precio y a como dé lugar”

El técnico de River Plate de Argentina, Marcelo Gallardo, no puso reparos en criticar la medida de volver a jugar la Copa Libertadores en medio de una pandemia y, contrariamente al resto de sus colegas que participan del torneo, presentó una lista de menos jugadores, que los 50 que permite la nueva lista de buena fe ampliada de la Conmebol.

“No se puede jugar a cualquier precio y a como dé lugar. Este virus nos ha afectado mucho. Al principio no sabíamos cómo iba a afectarnos, empezamos a aprender a cuidarnos y cuidar al de al lado. Después de transitar este proceso, no tengo miedo de jugar, pero no quiero exponer a nadie. Si tengo un jugador contagiado se aislará como venimos haciendo y seguiremos entrenando hasta que se recupere. Es algo con lo que tenemos que empezar a convivir. Después, si podemos jugar o no ya es otra cosa, no depende de mí. Si hay protocolos me parece algo bueno, pero si tenés contagios masivos es que la pandemia nos dice que no podíamos jugar”, dijo el entrenador en una conferencia de prensa en Buenos Aires, previo al partido del jueves con Sao Paulo.

En la exposición con los medios, Gallardo agregó: “Nos están testeando cada semana, entrenamos de la manera más normal posible de la manera que podemos. Después tendremos viajes y situaciones complejas. Veremos si podemos transitar ésto y empezaremos. En otros lugares se pudo hacer. Si voy a competir con 15 juveniles porque tengo un brote de contagio digo no, no es necesario exponer a nadie, y menos juveniles que no están preparados. Prefiero asumir la responsabilidad y decir que todo tiene un límite”.

Bajo estas perspectivas el técnico no amplió la lista y anunció que afrontará la Libertadores con su plantel profesional y con los 30 futbolistas que inscribió en marzo, previo a la pandemia.

¿Por qué no presentó un plantel de 50 jugadores? “Es simple, yo trabajo con un grupo profesional de no más de 30 jugadores. Ese grupo integra la lista. De acuerdo a la posibilidad que nos dio Conmebol de incorporar, me parecía un despropósito. No tengo 10 jugadores más entrenando. Los juveniles de Reserva empezaron a entrenar hace menos de una semana, tras seis meses parados. No iba a generarle ninguna falsa ilusión a esos chicos que tienen un recorrido importante por delante, hoy no están preparados para integrar una lista de una competencia como la Copa Libertadores”.

AFP

Sobre los jugadores juveniles para completar la nómina, el entrenador se explayó. “No los voy a poner. Si en algún momento hay un episodio que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo, será porque la pandemia indica que no podíamos jugar. Hasta ahora nos comportamos de buena manera, tuvimos pocos contagios, pero no estamos exentos de que pueda pasar. Si llega a pasar es porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué pondría chicos que no están en condiciones de jugar? ¿A quién se le ocurre? Quizás otros planteles tienen la posibilidad de incoporar chicos que vienen trabajando con el grupo y es respetable. No voy a buscar a la Octava o Novena división para armar la lista. Es anormal, me hago cargo de la decisión que tomé”.

Gallardo concluyó: “Ahora es momento de jugar. Intentaremos en esta situación extraña y compleja de tener que lidiar con todo esto. No todo es a como dé lugar ni a cualquier precio... En ese sentido me parece que es importante remarcarlo. Pero estamos acá para dar pelea”.

AFP

El entrenador argentino también fue consultado sobre la vuelta del fútbol argentino.

“Sería bueno que todos tengamos cierta visión. Parece que es todo al voleo. Setiembre, mediados de octubre, vamos viendo y nadie ve nada... Entiendo la situación, pero hay mucho silencio, no podemos quedarnos parados. Está comprobado que paramos 6 meses y hoy estamos entrenando en el peor momento de contagios en el país. ¿Por qué no iniciamos antes? ¿Porque hoy económicamente nos dicen que hay que jugar sí o sí? ¿A como dé lugar? Hay que ir programando, que se vaya discutiendo. Yo le pregunto al presidente y no hay respuestas. Los futbolistas ven estas cosas, que no hay mucho por delante auspicioso. Seguimos metiéndonos solos, no hay claridad. Algunos dirigentes van a salir a decirme que 'estamos trabajando'. ¿Ustedes saben algo? Ahora que está de moda el off the record, todo es por abajo, todos tiran sin ninguna certeza. Estamos en esas condiciones y nos queda aceptar las reglas del juego, si no no estaría acá. No soy un idiota, estamos en una pandemia, pero estamos por salir del país para jugar un partido”.

River Plate jugará este jueves a la hora 19 de Uruguay ante Sao Paulo. El equipo de Gallardo comparte el grupo también con Binacional de Perú y Liga de Quito.