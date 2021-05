“Ya fue con esta gente”: la bronca y frustración de Seba Sosa al no ser citado por Tabárez

El arquero uruguayo Sebastián Sosa dejó ver su frustración y resignación al no ser convocado a la selección con un par de comentarios en las redes sociales mientras este miércoles miraba atajar al volante Enzo Pérez en River Plate argentino por Copa Libertadores.

El guardameta de Independiente de Avellaneda compartió una foto del improvisado golero de los “millonarios” y disparó un mensaje en el que manifestó su desazón con el cuerpo técnico que encabeza Óscar Washington Tabárez, al no ser tenido en cuenta para el combinado.

“Si Enzo Pérez fuera uruguayo el Maestro Tabárez lo hubiera convocado también antes que a mí (aunque no sea arquero)”, escribió en su cuenta Instgaram.

Los mensajes de Sebastián Sosa al manifestar su frustración con la selección uruguaya

Además, junto a la foto del arquero de River agregó las etiquetas “#indignación” y “#frustración”.

Mientras los futboleros seguían el partido de River Plate y la actuación de Pérez, el mensaje de Sosa se viralizó rápidamente en las redes.

Independiente

Seba Sosa es figura en Avellaneda

En una cuenta de Instagram publicaron la imagen de Sosa y lo etiquetaron, preguntando a sus seguidores si el arquero tenía razón.

Y el propio guardameta respondió con un mensaje.

“Amigos... aquellos que dicen que ya con estas publicaciones no me citan más... 13 años esperando, ya no tengo nada que perder con los muchachos estos... siempre fui correcto, profesional y con palabras medidas SIEMPRE”, escribió.

“Ya fue con esta gente... indudablemente pasa por otro lado la cuestión. No pierdo el sueño pero será con otros, otros que evalúen los méritos deportivos (no éstos)”, agregó el golero de Independiente que en los últimos partidos ha sido figura por sus atajadas y principalmente por sus buenas actuaciones en los tiros penales.

El malestar del arquero puede explicarse también porque este miércoles trascendió a nivel de prensa una lista extraoficial de los 50 reservados por la selección para la Copa América y entre los arqueros no apareció su nombre.

A nivel oficial, el cuerpo técnico reservó del exterior para los próximos partidos de Eliminatorias, el 3 de junio ante Paraguay y el 8 frente a Venezuela, a los goleros Fernando Muslera y Martín Campaña.

Además, según informaron sus respectivos clubes, también fueron reservados del medio local para la Copa América los guardametas Sergio Rochet de Nacional y Kevin Dawson de Peñarol. Se espera que uno de ellos se sume a la nómina para los juegos de Eliminatorias que serán días antes antes del torneo continental de Argentina y Colombia, en el que Uruguay debutará el 17 de junio ante los albicelestes.

En la lista extraoficial de 50 reservados también aparecen los arqueros Martín Silva y el juvenil de Juventus Franco Israel.

Días atrás, Sosa también se había manifestado al respecto y expresó sentir "angustia y decepción" al no ser tenido en cuenta en la celeste.

Los jugadores de Independiente felicitan a Sosa