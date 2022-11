A cinco años del nuevo CPP: del “hijo de la dictadura” al “hijo de Frankenstein”

Las realidades de los miles de presos sin condena quedaba plasmada en escritos judiciales que iban y venían entre los despachos de los jueces y los fiscales. Muchas veces, reposaban allí por meses —o incluso años— en medio de extensísimos procesos penales que no eran fluidos. El sufrimiento de las víctimas no era un elemento considerado en ninguna de las etapas del proceso, del que casi no tenían información. Ni las víctimas ni la opinión pública, a quien se le vedaba información por la reserva de los casos.