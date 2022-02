A cinco años del último título de una selección uruguaya: ¿en qué andan los campeones de la sub 20 de 2017?

Este viernes se cumplieron cinco años del último título de una selección uruguaya.

El último gran recuerdo que dejó la celeste para el pueblo de este país fue la consagración del Campeonato Sudamericano sub 20 disputado en Quito, Ecuador, y que Uruguay ganó muy bien de la mano de su técnico, Fabián Coito.

Un lustro ha pasado de aquella vuelta olímpica llevada a cabo en el Estadio Atahualpa de la capital ecuatoriana y aquel plantel fue cambiando en estos años de club.

Alguno de los futbolistas que lo conformaron, cambiaron más de una vez de institución e incluso, hay dos de ellos que hoy no tienen club.

@AUF

El festejo de la selección uruguaya sub 20 tras conseguir el título del Sudamericano de 2017

Uno es el caso conocido de Nicolás Schiappacasse, quien, por encontrarse detenido luego de haber sido arrestado con un arma el pasado 26 de enero previo al clásico que se disputó en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y cuando estaba a punto de renovar contrato con Peñarol, no tiene institución.

Luego de atravesar un año complicado debido a que se rompió el ligamento cruzado anterior y lateral externo en su rodilla izquierda, cuando faltaba poco para volver a estar de alta, sucedió este hecho que al menos lo mantendrá 90 días de prisión preventiva que está cumpliendo en un centro de reclusión de Florida.

El otro caso de un futbolista de aquel plantel que no tiene club, es el de Marcelo Saracchi.

Marcelo Saracchi cuando defendió a Leipzig de Alemania

Luego de haber sido transferido de Danubio al River Plate de Marcelo Gallardo, en el que jugó y ganó la Copa Libertadores 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid nada menos que ante Boca Juniors, y de haber obtenido la Copa Argentina y la Supercopa Argentina, el lateral fue contratado por Leipzig de la Bundesliga de Alemania. Allí jugó poco y luego fue a préstamo a Galatasaray en donde fue compañeros de Fernando Muslera.

Pero lamentablemente, cuando volvió a Leipzig, a fines de julio del año pasado en una práctica se rompió los ligamentos cruzados de una rodilla.

En enero pasado hubo rumores de una posible llegada a Peñarol, pero los dirigentes lo desmintieron.

AFP

Coito fue el técnico de Honduras, pero hace algunos meses que no dirige

Otro de los actores principales de aquel logro fue el técnico Fabián Coito. El DT siguió al frente de la sub 20 uruguaya durante un tiempo, hasta que en 2019 fue contratado para dirigir a la selección mayor de Honduras, en la que no le fue bien. Allí también dirigió a la sub 23 de ese país.

Después de un par de años, retornó a Uruguay y por ahora, no ha dirigido más.

Los que crecieron

De aquel plantel hubo futbolistas que han crecido mucho con el paso de los años en lo que refiere a sus carreras.

Uno de ellos es Rodrigo Bentancur, quien en aquel entonces defendía a Boca Juniors. El volante, no solo fue llamado por el Maestro Óscar Tabárez para la selección mayor pocos meses después de aquel logro de Quito (debutó en octubre de 2017) -y hasta hoy sigue siendo titular con 47 partidos disputados-, sino que fue contratado primero por Juventus, uno de los grandes de Europa con el que ganó tres veces la liga en la Serie A, dos la Coppa Italia y otras dos la Supercoppa italiana, y desde hace semanas, Antonio Conte lo llevó a Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa.

Instagram

Rodrigo Bentancur con su nueva camiseta, la de Tottenham Hotspur de Inglaterra

Por otra parte, Nicolás De la Cruz lleva una carrera espectacular en el River de Marcelo Gallardo en Argentina.

No solo ganó ocho títulos (la Copa Libertadores de América, la Recopa Sudamericana, la Liga Profesional Argentina, dos veces la Copa Argentina, otras dos la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones), sino que se ha consolidado como figura.

Esta semana, la página alemana destacada a nivel mundial Transfermarkt que se dedica a datos, estadísticas, noticias y transferencias, realizó una valuación de los principales jugadores que militan en el fútbol argentino y De la Cruz ocupa el tercer lugar entre los 10 principales futbolistas de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Nicolás De la Cruz con la última copa de las ocho que consiguió con River Plate argentino: el Trofeo de Campeones

El uruguayo está valuado en 16 millones de euros y ocupa el número tres en esa lista.

Otro futbolista destacado es Matías Viña, quien fue dos veces campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras al ganar las ediciones de 2020 y 2021 que se disputaron ambas el año pasado, y luego fue transferido a Roma de José Mourinho.

AFP

Matías Viña ganó dos Copas Libertadores con Palmeiras

Mathías Olivera también es lateral izquierdo y se fue poco después de ganar aquel título para Getafe al que defiende hasta hoy, pese a que tuvo un breve pasaje por Albacete.

A su vez, el zaguero Santiago Bueno, luego de un pasaje por la filial de Barcelona, hoy defiende a Girona. En tanto, Diego Rossi, tras ser goleador de la MLS de Estados Unidos con Los Angeles FC, hoy defiende a Fenerbahce de Turquía.

Cinco años después, aquellos muchachos siguieron su camino y muchos de ellos, se siguen destacando.

