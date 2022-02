¿A cuánto están los alquileres para carnaval? Compará balneario por balneario

La búsqueda de alquileres para carnaval bajó 30% en relación al año pasado, según un relevamiento de Mercado Libre. "La posibilidad de viajar al exterior, el mal clima y la proximidad con el inicio de clases están entre las causas más probables por el descenso en la intención de alquilar", de acuerdo a la empresa.

Los operadores del sector inmobiliario evaluaron negativamente la temporada estival y se preparan para el último pico de público para los balnearios, el carnaval, sin demasiadas expectativas, según un relevamiento que divulgó este jueves El Observador.

En promedio, los balnearios con precios de casas por noche más accesibles están en Canelones, seguido por Rocha, ambos con precios por debajo de US$ 100. Barra del Chuy se presentó como la localidad más accesible con un promedio de US$ 40 por noche.

Los balnearios más caros, en cambio, se encuentran en Maldonado. José Ignacio continúa siendo —con diferencia— el más caro para vacacionar con precios promedio la noche de US$ 1.200. "De todos modos en ese departamento hay zonas más accesibles, como las playas cercanas a Piriápolis, donde el precio promedio por noche va de US$ 84 a US$ 129 la noche", detalló el informe. En Punta del Este, el promedio se ubica en US$ 387.

Respecto al año pasado, los precios subieron entre 5% y 6%, por debajo de la inflación a 12 meses a enero de 8,15%.

Además, publicó un mapa interactivo que permite al usuario posarse sobre cada balneario para conocer el costo promedio de los alquileres en dólares.

Por fuera del alcance del mapa —pero incluidos en el informe—, restaron los precios de Aguas Dulces (US$ 56), La Esmeralda (US$ 45), Barra de Valizas (US$ 55), Barra del Chuy (US$ 40) y Punta del Diablo (US$ 60), todos ellos en Rocha.