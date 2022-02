Carnaval: pesimismo en operadores turísticos con el último envión de la temporada

Operadores del sector inmobiliario evaluaron negativamente la temporada estival y se preparan para el último pico de público para los balnearios, el carnaval, sin demasiadas expectativas.

Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este (Cipem), dijo a El Observador que si bien el balneario espera “bastante gente” para carnaval, son mayoritariamente propietarios y gente que va para el sector hotelero. “Para alquiler hay muy poca gente, viene sumamente lento”, alertó.

“Gente que va a alquilar una semana es muy poca porque esa gente viene a hoteles, para alquilar una casa o apartamento hay algunos que quieren hacerlo por tres días pero son mínimos, no mueven la aguja”, agregó.

Sena estimó que para carnaval llegarán a Punta del Este entre un 60% y un 70% de los propietarios que habitualmente llegan al balneario en temporada alta. Por otra parte, indicó que en el caso de los alquileres, los precios están un 30% por debajo de enero.

Por su parte, la presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este (CHPE), Analía Suárez, dijo a El Observador que el movimientos para el sector de cara a carnaval “viene lento” a diferencia de otros años donde las reservas se hicieron con más anticipación pero que tienen “confianza en que pueda ir llegando el público” ya que “todo este verano fue así, con reservas más sobre la fecha”.

Similar es la situación en Piriápolis, donde, según dijo el presidente del Centro Inmobiliario de Piriápolis, Beto Goio, la semana de carnaval “podría ser un fuerte” en la temporada, pero aclaró que “ya no es el carnaval de otrora que era una semana o hasta 10 días” sino que hoy la mayoría de las personas llegan “por tres o cuatro días de fin de semana a martes”, un período de tiempo por el cual las inmobiliarias no alquilan ya que lo hacen como mínimo por una semana.

Miguel Arregui

El agente inmobiliario Ricardo Pereyra, de Más Propiedades, en La Paloma, Rocha, indicó que se ha recibido alguna consulta para carnaval pero que el nivel de reservas es muy bajo y a costos bajos. “Lo que hay son más bien consultas sobre precios”, apuntó.

En esa línea, indicó que un apartamento promedio de dos dormitorios e incluso una casa están en un valor promedio de entre $ 4.000 y $ 4.500 el día y hay algunos casos que pueden llegar a $ 3 mil y hasta $ 2 mil.

“No hay demasiado entusiasmo ni hay muchas reservas y como las clases empiezan ahí nomás, es muy poco probable que sea una semana de carnaval, van a ser más bien los cuatro días y ahí ya se termina”, consideró Pereyra.

Canelones tampoco escapa a la poca demanda según contó a El Observador el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones (Adicca), Daniel Santestevan, quien sostuvo que hay pocas reservas y que el mayor interés está en alquilar por el fin de semana de carnaval, algo que los propietarios no están haciendo porque quieren arrendar toda la semana “para no perder los otros días”.

“Hoy por hoy dicen prefiero apostar a alquilar toda la semana, si llegada la fecha no se consigue ahí si se van a animar a alquilar los tres o cuatro días”, agregó. El balneario más concurrido de Canelones es Atlántida donde, según Carolina Panzardi, socia de la inmobiliaria Calipso, hay algunas consultas para carnaval “por Mercado Libre y vía telefónica” pero está el panorama “muy tranquilo”.

Panzardi indicó que alquilan por un mínimo de siete días y que el costo diario es de entre US$ 100 y US$ 150.

NICOLAS GARCIA / AFP

Balance de temporada: primera quincena de enero y nada más

Sena indicó que la temporada fue “muy pobre” a excepción de las fiestas y la primera quincena de enero donde, si bien los niveles de ocupación fueron menores a 2019, se pusieron “contentos porque se abrió la frontera y eso movió todo”.

Suárez, por su parte, explicó que los primeros 15 días de enero “estuvieron bien” porque “siempre hay una sobredemanda”. Sin embargo, a partir del 15 de enero, la demanda “se desplomó” y hubo muchas cancelaciones.

“Si tomamos todo enero comparado con 2019 o 2020 estamos todos entre 25% y un 30% menos de facturación y eso teniendo en cuenta que para los hoteleros 2019 y 2020 no fueron años muy buenos. Si te lo tengo que comparar con años como el 2017, estamos al 50%”, aseguró.

Respecto a febrero, la presidenta del CHPE sostuvo que fue “rarísimo” y que excepto por el 2021 donde “no existió temporada” nunca se estuvo tan mal. El sector hotelero en febrero estuvo a un 65% de ocupación “incluso con tarifas más bajas”.

En Piriápolis, desde las fiestas hasta el 15 de enero la temporada fue “muy buena, aceptable, positiva” y la “mejor de las últimas tres o cuatro temporadas” según Goio. No obstante, indicó que esas expectativas generadas en la primera quincena debido a la cantidad de gente “comenzaron a caer en la segunda quincena de enero” - ayudadas por el tiempo – y para febrero la caída fue “un tobogán hacia abajo” alcanzando un 50% menos de ocupación y consultas.

Raúl Martínez/EFE

Goio remarcó que si bien el turismo interno de Piriápolis “es muy bueno” y que el uruguayo “siempre responde”, se extrañó al público argentino – principalmente desde Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y algo de Córdoba - que este año llegó en menor medida debido a la diferencia cambiaria lo cual encarece su venida.

Para Pereyra, el sector en Rocha pasó de una gran primera quincena de enero a una caída abrupta para segunda de enero y mes de febrero que fueron “muy inferiores” con una demanda “bajísima”.

El mismo panorama tuvo Canelones con una fuerte demanda para la primera quincena de enero y caídas importantes para el resto de la temporada.

Todos los operadores coinciden en cómo fue el movimiento de la temporada y también sostienen que si bien fue mejor que la anterior – con fronteras cerradas – no se logró alcanzar números de temporadas prepandemia.

Preocupación extra: la competencia desleal

Según Suárez, el principal problema que está teniendo el sector hotelero es el de la “competencia desleal” de “todos los apartamentos que se alquilan fuera de la del circuito formal”. En esa línea, indicó que son “propietarios independientes que alquilan por lo que pueden o lo que necesitan para no pagar expensas, por ejemplo, entonces hay una competencia de una cantidad de apartamentos que ya cuatriplican las camas hoteleras (que son 20 mil aproximadamente) y que tiran abajo el precio”.

“Hay cantidad de ofertas de apartamentos que a veces son medio edificio, que se alquilan como hotel y que incluso tienen los servicios y amenities de un hotel. Eso está pago por los copropietarios y nada paga un peso entonces claro, si yo necesito, por US$ 50 me quedo contento, alquilo mi apartamento y compito con un hotel que tiene que sostener todos los costos. El hotel que no puede tener esa tarifa porque si no se funde”, explicó la presidenta del CHPE.

Según Suárez, el dato de ocupación que puede brindar el sector hotelero es “muy sesgado” ya que “hay un variable que no se tiene en cuenta que es la gente que se aloja en apartamentos que nadie registra ni informe al Ministerio del Interior (MI)” como sí lo hacen los hoteleros.

En la misma línea se manifestó Goio, quien sostuvo que hay una “gran competencia informal” ya que hoy en día “detrás de una computadora cualquiera alquila, vende y no está registrado, no tiene empresa ni paga impuestos”.

“No es doña María que está alquilado su propia casa sino que es gente que te alquila varias casas, ofician como inmobiliaria sin serlo, sin estar registrados en el Ministerio de Turismo (Mintur) y sin aportar al Banco de Previsión Social (BPS) ni a la Dirección General Impositiva (DGI) y todo el formalismo que debemos tener; eso hace que el sector se desvalorice”, apuntó.

El Mintur tiene un proyecto de ley para regular el alquiler de casas y apartamentos a través de plataformas digitales como Airbnb y Booking. La idea es que las propiedades tengan que estar registradas para poder ser promocionadas en esos sitios. Sin embargo, aún no ha prosperado.