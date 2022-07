Acceso a la información del socio, un paso que Peñarol se está animando a dar

Los consejeros de Peñarol Guillermo Varela y Marcos Acle presentaron en el último consejo directivo de Peñarol una propuesta para promover el acceso a la información para hinchas y socios del club y la misma fue aprobada en forma unánime en su primer punto que es la creación de un portal de transparencia en la página web de Peñarol.

"Es una iniciativa que traíamos desde la campaña electoral, como no fuimos gobierno no pudimos implementarla en los términos que nosotros quisiéramos que es mucho más ambiciosa de lo que va a terminar siendo. Entendemos que el verdadero dueño del club es el socio y no hay información que no pueda estar disponible y a la que no puedan tener acceso", dijo a Referí Varela, quien entró al consejo directivo como el líder de Generación 129.

Guillermo Varela

"Aprovechando la coyuntura de algunas cosas que sucedieron, volvimos a poner en el tapete nuestra idea que ya la habíamos planteado en consejos anteriores y esta vez la bajamos a una propuesta específica para que se votara eso. No que se votara el concepto de transparencia como un concepto en sí, que es algo que siempre va a tener apoyo, sino también con un manos a la obra: qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo", agregó Varela quien destacó a Acle, quien ingresó a la directiva por la facción de Peñarolenses, como "un impulsor muy activo sin cuya ayuda esta propuesta no hubiese sido posible".

Marcos Acle

"Salió por unanimidad el primer capitulo y se nos pidió volver a presentar los capítulos dos y tres para ir autorizándolo", reveló Varela.

"Este manual de transparencia lo hice en la campaña electoral. No estamos en el gobierno del club, no tomamos las decisiones ni estamos en los puestos ejecutivos, acompañamos todas las decisiones, aquello que es correcto para el club desde nuestra óptica y aquello que creemos que no es lo mejor para el club buscamos modificarlo, más que oponernos", agregó.

Varela dijo que son muchos los clubes del mundo que implementan estos manuales, mencionando como ejemplos a Real Madrid o Barcelona "En algunos países se obliga por la normativa nacional a poner a disposición esos datos. Es algo que es visto como natural y nos sigue sorprendiendo que se tome como una especie de infidencia contarle a los accionistas del club que son sus socios la realidad de las gestiones y de los números de Peñarol".

"No queremos personalizar esto en lo que fueron las discusiones entre Catino y Ruglio pero sí es notorio que más allá de ese caso particular, que reitero no es el motivo de esta propuesta, se manejan diversas informaciones y generalmente todas erradas, ni siquiera las que se manejan son acertadas. Es hora de terminar con ese manejo falso de información y lo que importa es la gestión y para eso cuanto más transparente sean los números, más fácil son de explicar las decisiones que se toman", concluyó el consejero aurinegro.

Este es el documento que presentaron los consejeros Varela y Acle en el consejo:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN PEÑAROL

Las recientes declaraciones públicas por parte de distinguidas autoridades de Peñarol, referidas al caudal de caja, patrimonio, gastos y endeudamiento del Club, dejan en evidencia una vez más la falta de claridad y certeza sobre la realidad económica e institucional para los hinchas y socios que están por fuera del día a día del Club.

La ambigüedad y generalidad en el uso de las cifras no es una práctica nueva, ni es propia de un grupo o sector en particular, sino que es una consecuencia de la falta de apertura del Club frente a sus legítimos propietarios. El hecho de que dicha retórica se profundice en un contexto deportivo desfavorable no sólo genera un debate público que nos distrae de los principales desafíos por delante, sino que nos lleva

a insistir con un reclamo histórico, tendiente a que el Club haga conocer, de manera genuina, actualizada y objetiva, cómo se gestiona y organiza.

Peñarol es una institución gigante, cuya buena o mala gestión repercute en los resultados deportivos y, por ende, en la felicidad de cientos de miles de personas. A nivel internacional y en todos los rubros se ha demostrado que la transparencia, lejos de ser un riesgo, a largo plazo robustece a las organizaciones y contribuye a mejorar los procesos de toma de decisiones. Por tanto, es impostergable que Peñarol

comience a regirse con este tipo de parámetros, acorde a las más prestigiosas instituciones públicas y privadas, camino que recorren hace décadas otros grandes clubes de fútbol mundial.

Por todo lo anterior, y con la aspiración de construir todos juntos una institucionalidad acorde a la grandeza e historia de Peñarol, proponemos al Consejo Directivo las siguientes medidas:

1. Creación de un Portal de Transparencia en la página Web de Peñarol. Con efecto inmediato, se debe incluir en dicho Portal:

o Los Estatutos y Reglamento vigentes de Peñarol.

o Integración de los principales órganos de gobierno (Consejo Directivo, Comisión Fiscal, Comisión Electoral y Asamblea Representativa).

o Organigrama de la estructura administrativa y deportiva.

o Mandato e integración de todas las Comisiones temáticas.

o Estados financieros anuales auditados y aprobados por la Asamblea Representativa.

o Memorias anuales.

o Normativa interna relevante (reglamento disciplinario y otros).

o Datos de contacto de las áreas responsables.

2. Inclusión de una herramienta de solicitud de acceso a la información en dicho Portal, a través de la cual cualquier socio pueda ejercer su derecho de acceso a la información, y el Club tenga la obligación de responder, sin perjuicio de las potestades de la Defensoría del Socio que está en proceso de creación.

Además, una vez establecido el Portal de Transparencia en los términos antedichos, proponemos que se evalúe incluir gradualmente la siguiente información:

o Detalle de los rubros del presupuesto.

o Información sobre los recursos humanos.

o Publicación del manual de compras y adquisiciones.

o Resumen de deudas pendientes, discriminado por ramas.

o Detalle de montos de transferencias de futbolistas.

o Resumen de asuntos tratados en las sesiones del Consejo Directivo.

o Informes anuales de la Defensoría del Socio (una vez establecida).

Peñarol pertenece a su gente y los dirigentes de turno tenemos la responsabilidad y la obligación de gobernarlo de forma cristalina y fomentar una cultura de transparencia a todo nivel. Hagamos propicio este contexto de adversidad en lo deportivo para construir entre todos un Club más grande, moderno y abierto a sus auténticos dueños.