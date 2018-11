Fito Sayago: "Esta inseguridad me hizo mierda la vida"

El artista uruguayo, Adolfo “Fito” Sayago, se despachó sobre la situación de inseguridad del país luego de que fuera víctima de su cuarto robo en el año, en una entrevista publicada por el portal Ecos. “Estoy con una bronca que vuelo porque esta inseguridad me hizo mierda la vida loco”, dijo el artista que se hizo conocido internacionalmente por pintar marinas de la costa uruguaya.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el pasado 22 de noviembre, el artista señaló: "Hoy al mediodía me entraron por 4ta vez en el año a robar a casa. El año anterior nos coparon. La 14 no tiene patrulleros, el 911 no viene. Estamos totalmente desprotegidos. Pensando en hacer las valijas....". El mensaje en la red social incluye un video en el que se ve a un delincuente robando una bicicleta ubicada en el interior de la vivienda del artista.

"En mi casa tengo todo, alarma, seguridad contratada que viene de noche a vigilar, rejas y cámaras de video. Ya no sabemos que más hacer. Quizás yo sea un tipo muy sensible por mi propio trabajo, pero mi familia la está pasando muy mal. El sábado de noche nos llamó una vecina que tenía un ladrón en el jardín de la casa y la situación es insostenible. No es que somos unos pelotudos, tenemos todo cerrado, somos precavidos, pero la cosa está muy difícil", señaló al portal ECOS.

En la nota, Sayago hace referencia a la experiencia traumática que vivió en 2016 cuando fue víctima de un copamiento en su vivienda de Carrasco Norte: "Hace dos años nos coparon la casa con mi hija adentro. No me mataron por casualidad. Eso nos costó muchos meses de terapia y tratamientos porque el momento y lo que pasó fue espantoso. Mi hija sufrió muchísimo y nosotros como padres vivimos destrozados. Sinceramente, estoy tan curtido que perdí el miedo, pero mi familia quedó muy afectada".

A raíz de esa situación, su hija se fue del país y ahora estudia en Barcelona. "Mi hija está separada de la familia, pero mucho mejor. Está estudiando en Barcelona y su novio viaja a visitarla. Mi hijo más grande también se quiere ir del país y es un tema recurrente en casa porque el dolor y el trauma fueron muy grandes", dijo a Ecos.

"No nos vamos del país porque yo no puedo vivir en otro lado que no sea Uruguay, amo este país, me encanta este país y apuesto por este país. Yo pinto al Uruguay de izquierda a derecha, de arriba para abajo, estoy enamorado de este país (…) De Uruguay me gusta todo, la gente es espectacular, es un lugar hermoso para vivir, pero hay cosas como la inseguridad que te empujan a irte", concluyó resignado.