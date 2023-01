África necesita inversiones por al menos US$ 65.000 millones para dejar de importar alimentos

Con el objetivo de poder producir alimentos y dejar de depender de las importaciones, África necesitaría inversiones por no menos de US$ 65.000 millones para reconvertir su producción y de esta forma sortear la permanente crisis alimentaria, que impacta con especial dramatismo a 224 millones de personas solo en la región subsahariana, de acuerdo con un reporte realizado por el Banco Africano de Desarrollo.

Según la entidad, en la actualidad, el continente no es autosuficiente e importa más de 100 millones de toneladas de cereales, lo que implica un costo anual de US$ 75.000 millones. “La dependencia de las importaciones no solo implica un golpe financiero para África, sino que también la hace vulnerable a los shocks externos, como los recientes incrementos de los precios de los alimentos por la guerra entre Rusia y Ucrania”, añade el documento.

Los analistas del banco puntualizan que el encarecimiento de los alimentos y la falta de oferta debidos al conflicto bélico “provocó una escasez de por lo menos 30 millones de toneladas de cereales en todo el continente”, incluyendo trigo, maíz y soja. El informe agrega que “en algunos de los países los precios del trigo aumentaron más de un 40%, mientras que los costos de los fertilizantes se triplicaron o cuadriplicaron respecto de 2020, dificultando aún más la producción local”.

“Un gran obstáculo al desarrollo de los actores privados es la falta de financiamiento”, señaló el banco, con sede en la ciudad de Abidyán, en Costa de Marfil. Según el banco, el mercado de alimentos y de agricultura dentro de África podría incrementarse de los actuales US$ 280.000 millones a US$ 1 billón para 2030, para lo cual se requerirían grandes inversiones y la remoción de barreras para el desarrollo del sector.

Con relación al impacto del aumento de los precios, la entidad destacó que en algunas áreas de África, como en la región subsahariana, los hogares gastan hasta el 40% de sus ingresos en alimentos, contra un 17% que destinan las familias en las economías desarrolladas.

El informe, además, destaca que una de las dificultades que enfrentan los países africanos a la hora de acceder al crédito internacional es el riesgo percibido a la hora de invertir en el sector de la alimentación, para lo cual el Banco Africano de Desarrollo anunció que comenzó a desarrollar diversas herramientas de mitigación, como garantías para aliviar los requisitos de los préstamos.

El documento concluye señalando que el objetivo es llevar a África de “una agricultura tradicional de subsistencia a un sector agroindustrial moderno y competitivo que pueda alimentar a todo el continente”. En este sentido, la entidad puntualizó que, además de obras de infraestructura, los créditos deberían apuntar a “innovaciones que le permitan sortear las condiciones climáticas con la adopción de variedades de trigo y maíz tolerantes al calor y a la sequía”.