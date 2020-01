Aguada y Goes juegan por puntos claves para soñar con la Liguilla

Aguada y Goes jugarán este martes a la hora 21.15 en el Palacio Peñarol un nuevo clásico del básquetbol uruguayo correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga.

Será un partido clave porque se llegará a la mitad del Clausura donde los puntos empiezan a valer oro para definir a los seis primeros equipos que en el Clasificatorio (Apertura más Clausura) definan los clasificados a la Liguilla que se ordenarán del 1 al 6 para los playoffs. Los seis restantes deberán jugar el Reclasificatorio que otorgará las dos plazas restantes para los playoffs y que definirá el único descenso del certamen (el otro es Atenas que ya se retiró de la Liga tras un hecho de violencia).

Aguada viene de ganarle ajustadamente el clásico del Apertura a Goes por 103-97 en un partido que se definió en alargue.

Leonardo Carreño

Mucho pasó en ambos equipos desde aquel 19 de noviembre de 2019.

Aguada cambió a principios de este año a su entrenador. Llegó el argentino Adrián Capelli en lugar de Miguel Volcan, el DT campeón de la pasada temporada.

De los extranjeros que jugaron en aquella ocasión solo sigue Lee Roberts. El jamaiquino Weyinmi Rose fue cortado y en su lugar está Courtney Fells. El español David Doblas se fue a fines de noviembre, como tenía acordado, y en su lugar ahora está Robert Battle, quien lleva solo dos partidos con el aguatero tras llegar en lugar de Darryl Watkins.

Leonardo Carreño

Goes, que sufrió aquella noche el desgarro en las primeras de cambio de Martín Aguilera, jugó aquella noche con el nigeriano Karachi Edo, el portorriqueño Sammy Mojica y el estadounidense Cameron Forte como fichas extranjeras. Mojica se lesionó y en su lugar ahora está Stuckey Mosley. Forte, que era el goleador del equipo, fue cortado porque pretendía volver del receso navideño el 5 de enero y no el 2 que era la fecha de reanudación de las actividades. En su lugar ahora está Lyonell Gaines que en su único partido, ante Biguá, erró los seis dobles que intentó y también el único triple que tiró y se fue sin puntos en 20 minutos de juego.

Para colmo de males, el equipo de Gustavo Reig perdió por un desgarro a uno de sus bases, Joaquín Osimani. Por esa razón tuvieron que acudir a un reemplazo temporal. Se trata de Cristian "Pata" Pereira, exjugador del club que defendió a Colón en el pasado Metro.

#Alta • Ante la lesión de Joaquin Osimani que lo tendrá un mes afuera de las canchas, Goes decidió contratar a Christian Pereira, una cara conocida del Club, para afrontar los próximos partidos, y debutará mañana en el partido clásico • ¡Bienvenido Pata! 💪 pic.twitter.com/xvBCTROWU5 — Club Atlético Goes (@clubgoesoficial) January 13, 2020

La estadística de los últimos años es favorable a Aguada que de los últimos 10 ganó siete contra tres triunfos del misionero, conforme al siguiente detalle:

Últimos 10 clásicos

Liga 2019-2020

Apertura: Aguada 103-97

Liga 2018-2019

Clausura: Aguada 79-77

Apertura: Goes 76-67

Liga 2017-2018

Liguilla: Aguada 76-63

Clausura: Goes 80-73

Apertura: Aguada 70-65

Liga 2016-2017

Clasificatorio: Aguada 85-71

Fecha lanzamiento: Aguada 62-57

Liga 2015-2016

Clasificatorio: Goes 78-67

Liga 2014-2015

Súper Liga: Aguada 81-61

Leonardo Carreño

Las entradas

Goes será local y su parcialidad ingresará por la calle Magallanes. La de Aguada lo hará por Minas. Los precios para Goes son: $120 los socios, $ 350 las generales, $ 300 en Tickantel y RedPagos y $150 con tarjeta Brou. Para Aguada salen $ 300 (anillo 1 y 2) y $ 420 la platea baja. No se venden entradas en las boleterías del Palacio Peñarol.

¿Qué se puede llevar, qué no y qué está prohibido hacer en la cancha?

Aguada comunicó en su página web que "habrá control a cargo de la Policía y seguridad privada en las puertas de acceso al Palacio Peñarol. Para el ingreso se deberá exhibir entrada y cédula de identidad. Está prohibido el ingreso de banderas de más de dos por un metros así como papel picado, pirotecnia, serpentinas, paraguas y/o sombrillas (con o sin punta), y demás objetos contundentes, como tampoco se permitirá instrumentos de percusión o musicales. No está permitido colocar banderas ni otros elementos en las barandas del perímetro de la cancha. Está terminantemente prohibido permanecer con el torso desnudo, y cubrirse el rostro dentro del Palacio Peñarol. Está permitido el ingreso al partido con camisetas identificadas con los clubes participantes en el mismo. Detrás de las barandas de la Platea Baja no podrá haber público de pie. Tampoco se permitirá la permanencia de público en los pulmones asignados en los diferentes sectores ni en los pasillos. No se permitirá salir y reingresar al Palacio Peñarol durante el transcurso del partido ni en los entretiempos. Al final del encuentro la parcialidad del equipo perdedor deberá retirarse en forma inmediata. La parcialidad del equipo ganador permanecerá dentro del Palacio Peñarol el tiempo que se disponga para su evacuación. Se puede ingresar con termo y mate".

Está prohibido fumar y se exhorta a las hinchadas a no entonar cánticos agraviantes durante el partido.

¿Cómo llegan?

Tras ganar el clásico, Aguada ganó -en cancha- cuatro partidos y perdió tres. Con Capelii ganó los dos partidos (Trouville y Capitol) y en el último juego recuperó a Leandro García Morales que se había fracturado un hueso de la mano.

Goes ganó tres partidos y perdió cuatro luego de caer en el clásico. Salvo ante Capitol, logró los otros dos triunfos (Urunday Universitario y Nacional) con dos extranjeros. Viene de perder sus últimos tres partidos.

Posiciones Clasificatorio

Olimpia y Trouville 29 (12-5)

Malvín 27 (11-5)

Hebraica Macabi y Nacional 26 (10-6)

Biguá 26 (9-8)

Goes 25 (8-9)

Defensor Sporting 24 (9-6)

Urunday Universitario 24 (8-8)

Aguada* 23 (10-7)

Capitol 20 (3-14)

Atenas*** 19 (2-15)

Sayago** 16 (3-13)

* Sancionado con quita de 4 puntos

** Sancionado con quita de 3 puntos

*** Se retiró de la Liga tras hechos de violencia sufridos por su plantel (perderá todos los partidos que restan 20-0). Será uno de los dos descensos deportivos.

Posiciones Clausura

Biguá y Olimpia 9 (4-1)

Malvín 8 (4-0)

Aguada y Trouville 8 (3-2)

Hebraica Macabi y Nacional 7 (3-1)

Goes 7 (2-3)

Sayago 6 (2-2)

Atenas y Capitol 5 (0-5)

Defensor Sporting 4 (1-2)

Urunday Universitario 4 (0-4)

El campeón de este torneo jugará con Trouville, campeón del Apertura, por un lugar en la Liga Sudamericana 2020.

6ª fecha del Clausura

Lunes, hora 20.15, Capitol-Malvín en Capitol

Lunes, hora 20.15, Nacional-Hebraica Macabi en Nacional

Lunes, hora 20.15, Trouville-Sayago en Trouville

Lunes, hora 21.15, Urunday Universitario-Olimpia en Urunday Unviersitario

Martes, hora 20,15, Defensor Sporting-Biguá en Welcome

Martes, hora 21.15, Goes-Aguada en el Palacio Peñarol

Libre: Atenas (que ya se retiró del certamen)

¿Qué le queda a Goes?

7ª fecha: Malvín de visitante

8ª fecha: Sayago de local

9ª fecha: Le gana los puntos a Atenas

10ª fecha: Trouville de local

11ª fecha: Capitol de visitante

12ª fecha: Libre

13ª fecha: Defensor Sporting de local

Máximo puntaje que puede obtener en el Clasificatorio: 39 puntos

Mínimo puntaje que puede obtener en el Clasificatorio: 33 puntos

¿Qué le queda a Aguada?

7ª fecha: Defensor Sporting de local

8ª fecha: Urunday Universitario de visitante

9ª fecha: Nacional de local

10ª fecha: Hebraica Macabi de visitante (en Trouville)

11ª fecha: Olimpia de local

12ª fecha: Biguá de visitante

13ª fecha: Libre

Máximo puntaje que puede obtener en el Clasificatorio: 37 puntos

Mínimo puntaje que puede obtener en el Clasificatorio: 29 puntos