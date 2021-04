Águeda Damas, la mujer de 107 años que se vacunó en Melo y el "miedo" a que la dejaran de visitar por no estar inmunizada

Águeda Damas tiene 107 años y en la mañana del jueves 15, en el vacunatorio ubicado en la sede de UTU en Melo, Cerro Largo, recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19.

"No tengo miedo de morirme, tengo miedo que me dejen de visitar por no estar vacunada", dijo la mujer a sus familiares, según informó el medio local La Red Independiente.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, publicó en Twitter una captura de la página de Facebook Cerro Largo al Día, que, citando a La Red Independiente, informó sobre la vacunación de Damas. "Realmente emociona", afirmó Argimón como reacción a la imagen.

Cuando cumplió 105 años, el 5 de febrero de 2019, El País realizó un perfil sobre ella, la última de las lavanderas de Melo que con jabón casero iban a lavar la ropa al arroyo Conventos en el siglo pasado.

En la entrevista, ella recordó su vida en el oficio, y contó que por sus manos pasaban unos 140 kilos diarios de ropa. Según dijo, el "secreto de su longevidad" se debía a que tomaba vino en el almuerzo todos los días, salvo los días de calor, además de que come poca carne y toca la guitarra y canta.

“Me levanto a las seis de la mañana para desayunar, tomo café con leche y galletas, después al mediodía en el almuerzo como lo mismo que mis hijos”, sostuvo en la entrevista con El País.