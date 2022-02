Al Gorosito, el apasionado al cine que se suicidó en el MEC y dejó videos de despedida

De llegar a extremos para que se haga justicia. De eso habló Al Gorosito en uno de los videos de despedida que dejó programados. Sobre las cuatro de la tarde de este martes decidió suicidarse en una oficina céntrica del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a raíz de las nulas respuestas a sus reclamos por irregularidades en los Fondos de Incentivo Cultural.

“¿Era necesario esto? Creo que sí, es la única forma que esto se dé a conocer como se debe. Más allá de que hacerlo no me garantiza nada, pero como verán, intenté hacer absolutamente todo lo otro”, dijo en un video publicado el mismo día en que la policía lo encontró muerto en el local de San José y Paraguay, pleno centro de Montevideo. Antes de esas imágenes que se pudieron ver en internet en la tarde, ingresó mostrando un arma, con un bidón de nafta y una máscara. Amenazó a los empleados pero no los dañó. La violencia la ejerció consigo mismo.

“Siempre fui alguien que dijo que estaba dispuesto a dar su vida por lo que cree. Pero solo mi vida, o solo mi mal rato (...) Solo quiero que estén en juego mi vida y mi integridad”, dejó en claro en el video que se publicaría luego. Fue su “único y último medio” para que “se den a conocer” sus denuncias, relató.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, tenía en claro que “promovía actividades culturales con una larga historia de reclamos ante el ministerio”, reconoció este martes sobre la calle San José mientras bomberos y policías trabajaban en el tercer piso de la Dirección de Cultura donde el hombre incendió una escalera, se encerró en una pieza, y allí fue donde efectivos lo encontraron muerto. A su lado tenía un cuchillo, un arma de fuego y una carta.

Mandy Barrios

Al Gorosito se suicidó dentro de local del MEC tras entrar y atrincherarse, en el Centro de Montevideo

“Sepan que el motivo de esto es lo único que no había intentado para solucionar este y otros temas. Mi meta es que alcance con mi vida para que cosas como estas no vuelvan a suceder”, dice en el video que tituló: “Los Fondos de Incentivo Cultural - Las Denuncias, Por qué ahora?, Puesta al día / Enero 2022 Parte 1”.

Quienes trabajaron con él saben que era un aficionado al cine, a las películas. La mayoría lo ubicaba por coincidir en avant premiere, actividades o eventos relacionados. Como comentarista de cine, plasmó sus trabajos en el programa De película que él mismo coordinó para que se emitiese en YouTube, canales de cable del interior del país e incluso en el exterior. “Llegaba a Paraguay”, recuerda el comunicador Ariel Pérez, quien trabajó con Al Gorosito en 2018.

Al Gorosito hacía la columna de cine en Café express, el programa que se emitía por entonces por radio Universal en la noche. “Era fanático del cine. Me llega a mí en una conferencia de prensa de un lanzamiento de una película. Me dijo que hacía comentarios de cine, se acercó”, recuerda Pérez, en diálogo con El Observador. Eso ocurrió en el lanzamiento de Gilda, el filme interpretado por Natalia Oreiro (2016), y a partir de allí el vínculo fue estrictamente profesional, aunque tuvo matices.

“Cuando te pasaba algo, era el primero que llamaba, siempre estaba a la orden para darte una mano. Pero tampoco se abría mucho respecto a su vida personal”, añade Pérez. Luciana Rodríguez, quién también integraba esa columna de cine y espectáculos, recuerda que además escribió alguna vez para su página, también llamada De película.

Ambos dicen que no recuerdan su nombre. Siempre fue Al Gorosito para todos. “Una vez se lo preguntamos, nos jorobaba. Era Al Gorosito, su nombre artístico” y de allí no se movía, cuenta Rodríguez. “Si querés recordarlo por algo, era por su amor a Marvel. Siempre con las películas y las remeras”, cierra la charla.

“Era muy explosivo, de blanco o negro”, dice un allegado por temas profesionales. Otros lo recuerdan como una persona respetuosa, que dedicaba horas a producir, estar en los eventos y buscar información. No era raro que sonase el celular de algún crítico de cine y que fuera Al Gorosito para sacarse alguna duda porque tenía que filmar un video o salir al aire en su programa.

Los críticos de cine Alberto Postiglioni y Amílcar Nochetti eran lasbpersonas más cercanas. Lo acompañaron en este último tiempo, pero ambos murieron como consecuencia del coronavirus.

Críticas y reclamos

Si bien nunca integró la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU), quienes sí lo hacen lo recuerdan por coincidir en actividades o funciones privadas. “Lo conocemos por su actividad autogestionada en medios digitales, y por haber contado con su presencia en nuestros eventos de fin de año. Lamentamos el suceso”, se limitó a decir la asociación en un mensaje a El Observador.

Vivía en la zona del Cerro de Montevideo y tenía actividad en una iglesia evangélica, pero poco se sabía de él más allá de su pasión por las películas. Era conocido por sus movidas, por denuncias y críticas, incluso por películas nominadas a los Oscar. Llegó a hacer convocatorias para que críticos de otros países lo apoyasen. También reclamos a la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional (ICAU), que depende del MEC.

El ministro Da Silveira señaló este martes que es “una historia de reclamos que viene desde hace muchos años”. Algunas de ellas, eran “para intentar financiar actividades que promovía y en el caso de no tener los apoyos hacía interpretaciones persecutorias”, consideró.

El jerarca lamentó que los "muchos antecedentes de amenazas de esta persona a funcionarios. Era un caso que se conocía hace años, (era) conflictivo, confrontativo, pero muy lejos de lo que pasó hoy (por este martes)”, expuso.

“Las denuncias son cosas sabidas por el Estado y por la prensa, en por lo menos cinco años”, reclamó Al Gorosito en su último video publicado. “Estoy dispuesto a apostar que si no hacía esto, ni habrían escuchado sobre los fondos de incentivo cultural. Es uno de los tantos temas que se dejan pasar, nos afecta a los bolsillos de todos”, dijo. Y reclamó por incumplimientos, mal manejo de fondos públicos, “negaciones injustificadas” a pedidos de acceso a la información pública, entre otros.

Además, ofreció disculpas a quien se vio afectada por sus acciones. “Sé que esto no es lo ideal, se que para muchos puede que cree un problema más grande del que trato de solucionar, pero después de haber intentado absolutamente todo, esto es lo único que puede ser efectivo. Casi que me arrepiento de no haberlo hecho antes (...) Preferí hacerlo y dar mi vida por esto”.