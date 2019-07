Al menos 24 muertos en ataque contra oficinas de un candidato oficialista en Afganistán

Las autoridades afganas informaron hoy que el número de muertos en el ataque de ayer contra las oficinas del compañero de candidatura del presidente afgano, Ashraf Ghani, en Kabul llegó a 24 -entre ellos los cuatro atacantes-, mientras que el de heridos se situó en 50.

"Como resultado del ataque 20 personas murieron y otras 50 resultaron heridas", dijo a Efe el portavoz del Ministerio del Interior, Nasrat Rahimi.

Entre los muertos se hallan 16 civiles y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad.

Los cuatro atacantes también murieron en el asalto a las oficinas del partido del exjefe de Inteligencia Amrullah Saleh y candidato a vicepresidente de Ghani para las elecciones generales del 28 de septiembre.

Las fuerzas de seguridad rescataron a 150 personas que quedaron atrapadas en el edificio durante el asalto.

El ataque comenzó en torno a las 16.30 hora local de ayer con la explosión de un coche bomba suicida en las inmediaciones de las oficinas, tras la cual tres atacantes irrumpieron en el edifico, en el que se atrincheraron hasta cerca de la medianoche.

Las fuerzas especiales lanzaron una operación para "limpiar" el edificio de cuatro plantas que se prolongó durante seis horas.

Ghani afirmó que Saleh, que se encontraba en las oficinas, sobrevivió al ataque, y su partido mostró fotos del líder político en su vivienda.

"Mi hermano, hijo auténtico afgano y primer vicepresidente de mi equipo electoral, @AmrullahSaleh2, ha sobrevivido un ataque complejo llevado a cabo por los enemigos del Estado", afirmó Ghani en Twitter.

