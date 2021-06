Almeida volvió a entrenar tras no pasar bien el covid-19 y contagiar a su familia 

El defensor de Nacional, Christian Almeida, se recuperó del covid-19 y volvió a entrenar en el plantel tricolor, siendo el último jugador en recuperarse del brote que sufrió el conjunto albo y que llegó a tener ocho afectados.

El zaguero y lateral fue el último contagiado en el brote que también sufrieron Guillermo Centurión, Emiliano Martínez, Thiago Vecino, Maximiliano Cantera, Mathías Laborda, Gonzalo Vega y Joaquín Trasante.

El caso del ex Liverpool fue confirmado el 20 de mayo y tras superar las dos semanas de cuarentena, retomó los entrenamientos el jueves de la semana pasada.

El “Keke” no llegó a ser tenido en cuenta para el partido del pasado sábado ante Plaza Colonia porque aún no había entrenado para regresar al equipo.

De regreso a Los Céspedes este lunes, el defensa llegará con una semana de trabajo para el próximo fin de semana, cuando Nacional recibirá a Fénix en el Gran Parque Central.

No la pasó bien

A diferencia de la mayoría de futbolistas que cursan sin mayores dificultades la enfermedad del coronavirus, Almeida no la pasó del todo bien.

“Sufrí los primeros cuatro o cinco días porque tuve todos los síntomas que había”, comentó a Tirando Paredes de radio 1010 AM este lunes.

El zaguero lamentó también que por su positivo se contagiaran su pareja y las hijas de ambos, pero, “por suerte” sus casos fueron más leves, explicó.

Almeida tenía una dosis de la vacuna ya dada cuando se contagió y ahora deberá esperar tres meses para darse la segunda.

Para el zaguero, el partido Atlético Nacional-Nacional jugado en Pereira, Colombia, fue el detonante de los contagios en los tricolores.

Consideró que ese encuentro, que también estuvo en medio de las protestas que había en el país cafetero, nunca debió disputarse y señaló que luego de ese juego vinieron futbolistas contagiados y hubo más casos en el plantel.

Tras recuperarse, el defensor señaló que ahora debe “remarla” para volver al equipo tricolor. Tiene la facilidad de que puede jugar como zaguero y también como lateral izquierdo, puesto, éste último, en el que Nacional tiene convocado a la selección a Camilo Cándido, por lo que podría ser una opción en caso de que su excompañero sea convocado para la Copa América de Brasil.

Nacional

Christian Almeida

Para ese torneo, Almeida también está en la lista de 50 reservados, que luego se amplió a 60.

“No podía creerlo”, dijo sobre el momento en que se enteró cuando fue preinscripto. “Me había acostado a dormir la siesta y me empezaron a mandar capturas familiares y amigos. Y me preguntaban a mí ‘qué era’ y yo les decía que no tenía ni idea”.

“La verdad es que estoy muy contento. Es un trabajo que vengo haciendo desde hace tiempo y da sus frutos, estoy más que feliz de estar en la lista”, agregó.