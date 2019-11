Álvaro Gutiérrez: "Peñarol está mejor que en el clásico anterior"

El técnico de Nacional Álvaro Gutiérrez dijo que el partido del domingo frente a Peñarol será un clásico diferente al de Intermedio, cuando su equipo ganó 3-0, porque el rival ha mejorado en las últimas semanas: "Serán dos partidos diferentes porque Peñarol está mejor que aquella vez y nosotros, si bien estamos teniendo un buen campeonato porque vamos primeros, tenemos que ser conscientes que el rival también juega. Y seguramente ellos (también) tomaron recaudos de lo que hicimos nosotros", señaló el DT en la conferencia de prensa previo al encuentro por la fecha 12 del torneo Clausura.

"Peñarol cambió la manera de jugar, ya no juega con dos volantes de contención, seguramente eso no lo pueda volver a plantear, pero como todo sistema táctico nosotros intentamos ver cuales pueden ser sus debilidades; tampoco sale jugando tanto de atrás porque los presionaban y empezaron a saltear líneas", añadió Gutiérrez.

Una de las dudas que plantea Nacional desde que Matías Viña se fue con la selección, es quien será el sustituto en el lateral izquierdo. El técnico admitió este viernes que él aún no lo sabe: "La realidad es que todavía no (lo resolví)" respondió cuando fue consultado sobre si ya tenía la decisión. Y aclaró qué le brinda cada una de las opciones que tiene para se sector, Álvaro Pereira y Armando Méndez: "Palito me da pierna zurda natural, trayectoria, seguridad que ha jugado mucho tiempo y muchos partidos de esta índole; Méndez me da más dinámica, mejor cabezazo, más velocidad. Tenemos que ver lo que pretendemos a la hora de atacar y defender, y las virtudes de ellos, si tienen gente rápida o más lenta".

Señaló que Matías Zunino hizo 20 minutos de fútbol el jueves con mucha intensidad y no sintió la lesión: "Va a repetir hoy y vamos a evaluar si es mejor que arranque o espere. Son los partidos que se juegan los técnicos en la cabeza". Mientras que Guzmán Corujo "si bien sufrió una pequeña rotura, a la semana estaba trabajando con mucha intensidad y la forma física no la perdió, está 100% para jugar".

Agregó que "el equipo no está definido" aunque tiene "una idea grande" de cómo lo va a parar en la cancha. "Hoy vamos a hacer unos minutos más de fútbol para probar alguna variante y mañana terminar de decidir cual será el equipo y la estrategia", agregó.

Gutiérrez indicó que Peñarol llega al partido con mayor comodidad debido a que ganó el Apertura: "Ellos tienen la posibilidad de que si pierden igual tienen una posibilidad de pelear las finales, nosotros si perdemos dejamos de depender de nosotros, los que están más cómodos son ellos. Es el partido más importante del año porque estamos en etapas decisivas, hay muy pocos puntos de diferencia, un punto te puede dejar campeón, adentro de una copa, afuera, y marcar la temporada".

También dijo que ni él ni Diego López van a esperar lo que haga el otro para confirmar el equipo: "No creo ni que yo espere lo que él vaya a colocar ni al revés. Sino nos llamaremos y nos preguntamos a quien vas a meter -bromeó-. Según como vea cómo puedo jugar y lo que pretendemos como equipo, tomaré mi decisión".

Sobre el final de la conferencia volvió a bromear cuándo le consultaron cómo le gustaría jugar: "Quiero recuperar rápido, llegar con muchos al ataque y hacer goles... Como todos los clásicos, en esta oportunidad los dos estamos bastante parejos en las posiciones, así que será un partido parejo. En anteriores uno llegaba mejor y otro peor, pero adentro de la cancha muchas veces no se ve esa diferencia".