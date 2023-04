Ancap obtuvo ganancias por US$ 163 millones en 2022 ¿Qué dice el balance?

Ancap presentó este martes los resultados contables de la empresa correspondientes al ejercicio 2022. Entre enero y diciembre el ente estatal mostró equilibrio en el mercado monopólico, con una pérdida de solo US$ 10 millones, tras resignar ingresos por US$ 236 millones en el año, debido a ventas por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI).

Un elemento clave que jugó a favor para que el ente pudiera ceder parte de sus ingresos fueron los altos márgenes de refinación, que se registraron principalmente en el primer semestre de 2022. Eso permitió al Poder Ejecutivo moderar el impacto de los precios internacionales en las tarifas sin perjudicar el resultado económico de la actividad principal de Ancap.

El mayor subsidio en la venta de combustible al público se dio en la tarifa del gasoil (US$ 92 millones), superando por US$ 5 millones el histórico subsidio del supergás (US$ 87 millones). En el caso de la gasolina Súper, Ancap resignó ingresos por US$ 45 millones por vender por debajo del precio teórico de importación.

“El manejo de las tarifas públicas no fue en detrimento del patrimonio de Ancap, porque el segmento de combustibles que está regido por precios administrados está en equilibrio”, afirmó el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic, en un taller con periodistas donde se presentaron los resultados.

El Grupo Ancap en su conjunto (con sus empresas colaterales) alcanzó una ganancia de US$ 163 millones en 2022.

Esto se explica por ganancias de los negocios en competencia (US$ 97 millones). Aquí se incluyen exportaciones, asfaltos, gasoil marino, fuel oil marino, combustibles de aviación, pasteras fuel oil, lubricantes, gas natural y portland.

A esto se suman US$ 14 millones de empresas vinculadas; y beneficios financieros por diferencia de tipo de cambio que ascendieron a US$ 52 millones. Ancap tiene ingresos en pesos y paga en dólares su materia prima (petróleo crudo). Durante el año pasado (tras la apreciación de la moneda nacional) necesitó menos pesos para hacer frente a sus obligaciones por deudas comerciales y financieras.

También hubo ganancias por ventas a UTE (US$ 25 millones) y resultado por cobertura monetaria de US$ 11 millones (se había contratado con BCU y venció en mayo de 2022).

Portland y cal en rojo

El resultado operativo del cemento y la cal dio una pérdida de casi US$ 25 millones en el último ejercicio. Una de las explicaciones responde a la caída en participación de mercado y a la baja de los precios locales.

A esto se suma un ajuste contable por deterioro de activos de US$ 17 millones, producto de la incertidumbre sobre el negocio de la cal en el futuro.

La planta de cal de Cementos del Plata -subsidiaria de Ancap- ubicada a 25 kilómetros de Treinta y Tres exporta a Brasil desde hace unos 11 años. En el municipio de Candiota está su único cliente, la Compañía de Generación Térmica de Energía Eléctrica (CGT Eletrosul–)

El contrato que fue renovado en 2021 vence en diciembre de 2024. Ese único cliente hoy está comprando casi la mitad de lo establecido inicialmente, y sin posibilidad que el ente pueda establecer algún tipo de penalización.

“Como tenemos comprometida toda la producción con un único cliente no podemos desarrollar otros mercados, como la cal agrícola. (…) Entonces vino el auditor y dijo que la planta no vale lo que vale”, explicó Stipanicic.

Otras empresas

La Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa) —la principal colateral del grupo Ancap— cerró su balance contable del ejercicio 2022 con una ganancia de $ 1.202,4 millones (unos US$ 30 millones).

En tanto, Alcoholes del Uruguay (ALUR), obtuvo resultado positivo de US$ 3 millones en el período.

Pesificar deuda con CAF

En la actualidad, se mantienen dos préstamos de largo plazo con exposición al riesgo de volatilidad del tipo de cambio. El préstamo con la CAF es el que tiene mayor saldo (US$ 163,6 millones al cierre de 2022). Ese préstamo vence en 2028.

Según se explicó, los forward de moneda contratados cubren parcialmente dicha exposición. En ese sentido, el ente busca mitigar en su totalidad el riesgo mencionado, a través de la pesificación del 100% de ese endeudamiento.