"Animosidad", "flechado", "malintencionado": la discusión de Ruglio con un periodista partidario al defender a Bengoechea

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio comenzó a hacer una defensa pública de la gestión de Pablo Bengoechea como director deportivo del club, luego de sostenerlo dos veces en su cargo contra dos votaciones adversas en el seno del consejo directivo. Y en el marco de esa defensa, se enzarzó el martes en una discusión con un periodista partidario de los aurinegros.

El lunes por la noche, luego de la presentación de Darío Rodríguez como nuevo entrenador del club, Ruglio habló en conferencia de prensa con Radio Cristal, Canales 4 y 12, DSports, Referí y Ovación e hizo un balance sumamente positivo de la gestión de Bengoechea: "Lo defiendo por todos los activos que logró. Llegó con un bicampeonato de Nacional y con un técnico que él trajo (Mauricio Larriera) y sin poder contratar jugadores ganamos el Uruguayo. Llegó con 10 años de tener malas participaciones en copas internacionales y puso a Peñarol en una semifinal de Copa Sudamericana. Ese año metimos cinco jugadores en la selección uruguaya gracias a lo que Larriera, al que trajo Bengoechea, hizo jugar al equipo. Por la participación en esa copa vendimos jugadores en US$ 19 millones, jugadores que antes ni siquiera jugaban. Te dicen que esos jugadores estaban de antes, pero si recordás el último clásico antes de que llegue Larriera, el del gol de (Ariel) Nahuelpán, el Canario (Agustín Álvarez Martínez) no arrancó jugando. Los clásicos: llegamos con 18 clásicos de diferencia en el historial y hoy Peñarol tiene 20 de ventaja. Se eliminó a Nacional de una copa internacional después de 20 años. El Apertura este que se ganó, que fue importante porque Peñarol siempre corre los campeonatos de atrás, se ganó con Alfredo Arias, un técnico que trajo Bengoechea".

A pesar de lo que enumeró Ruglio, la figura de Bengoechea es resistida por la mayoría del consejo directivo de Peñarol y también por los hinchas que el pasado sábado lo insultaron en el Parque Viera, en el empate 0-0 con Wanderers por la tercera fecha del Torneo Intermedio.

En noviembre del año pasado, cuando Ruglio decidió cesar al entrenador Leonardo Ramos, la mayoría de la directiva le pidió a Ruglio remover también a Bengoechea de su cargo. La votación salió 7-4 a favor de la oposición. Lo mismo ocurrió hace unas semanas cuando fue cesado Alfredo Arias. En ambos casos, Ruglio hizo valer un artículo del estatuto que dice que para destituir a un funcionario del club se necesitan dos tercios de votos del consejo directivo, por lo que el mínimo de voluntades tiene que ser ocho.

Diego Battiste

Pablo Bengoechea, director deportivo de Peñarol

Recién la segunda vez que la oposición se chocó contra esa barrera jurídica, tanto el oficialismo como la oposición quedaron de hacer consultas a un abogado para estudiar la norma en cuestión. La oposición quiere llevar el tema ante la Asamblea Representativa del club y que esta defina si Bengoechea debe seguir o no.

Ante esa posibilidad, Ruglio dijo el lunes: "Eso no va a terminar pasando porque le va a hacer muy mal a Peñarol. ¿Para qué cambiar a cinco meses? ¿Qué cambiaría traer otro director deportivo? Esperen a que termine. El que gane, traerá a un nuevo director deportivo".

El titular de Peñarol siguió enumerando logros que le adjudicó a Bengoechea: "La Libertadores sub 20 para Peñarol fue enorme. Bengoechea trajo a (Marcelo) Broli y fue él que dijo, con su visión de club, que Peñarol necesitaba apuntalar su crecimiento en juveniles con un título internacional, y que para eso tenía que ganar en Cuarta, donde se llevaban 14 años sin ganar. Ahora trajo a Cafú y volvimos a ser campeones en Cuarta".

"Si tengo que buscar algunas cosas que estuvieron mal, te digo, algunas contrataciones. Se erró, como le erran todos los directores deportivos del mundo. El sexto lugar del Campeonato Uruguayo 2022 fue muy malo. La pésima Copa Sudamericana de este año, también. Bengoechea tiene responsabilidad en eso, seguro. Pero yo veo el panorama completo. Y pesa más en la balanza las cosas buenas que hizo. Además, ama al club, hace su trabajo con mucha honestidad. Le dio su toque a formativas, es un tipo muy comprometido con Peñarol", concluyó.

El lunes, en 100% Deporte que se emite por Sport 890, Ruglio volvió a defender la gestión de Bengoechea.

El martes le dio una nota a Padre y Decano que se emite por Carve Deportiva donde discutió con el periodista partidario Bruno Massa.

Cuando este le criticó la utilización de la referida norma estatutaria, Ruglio dijo: "Es porque el estatuto es la constitución del club. Antes nadie te consultaba nada. Es lo reglamentario. Nunca se usó porque nunca te consultaban las cosas. Nosotros escuchamos a todos, dimos nuestro punto de vista y después tomamos la decisión".

Massa volvió a la carga y dijo que esa norma no se aplicó cuando fue cesado Fernando Curutchet como coordinador de formativas ni cuando fueron cesados los últimos dos entrenadores que tuvo Peñarol. Ruglio, tajante, respondió: "Nada de eso es así, ninguna de las tres cosas que dijiste son así. A Curutchet se lo sacó con unanimidad del consejo de formativas que está representado por todos los grupos. Juan Susena es el presidente y es del grupo de Evaristo (González) y todos estuvieron de acuerdo. El otro día me le reí a Evaristo porque me dijo ‘Echaste a Arias, pero sin consultarlos’. Y le dije, ‘Eva, hace una semana votaron 7 a 4 para sacarlo, yo creí que había que mantenerlo un tiempo. Pierde 3-1 con River, ¿y ahora no lo querés echar?’. ‘No, yo lo quiero echar’. ‘Pero entonces, ¿qué es lo que me estás reclamando?’ Me fui, me instalé en Los Aromos, bajó del ómnibus y le dije a Alfredo: ‘hasta acá llegamos. Los ejemplos que me pongas que por lo menos sean lógicos".

El periodista le cuestionó a Ruglio que Mauricio Larriera asumió su cargo para el Clausura del Uruguayo 2020 que se jugó en 2021 a causa de la pandemia y que ahí comenzó el ciclo de Bengoechea y que por lo tanto, Nacional no era entonces bicampeón. Ruglio retrucó: "¿Sabés cuántos puntos hizo Peñarol en ese Clausura?".

Como no se lo respondieron dijo: "Lo deberías saber. Andá a los números, no vayas a tu opinión ni a la mía. Con 29 puntos en el Clausura, que fue los que hizo Peñarol, si hubiera hecho los mismos en el Apertura, Peñarol era campeón de la Tabla Anual. Y Larriera no tuvo período de pases. Liverpool hizo una campaña extraordinaria con 34 puntos en el Clausura. En el Apertura hicimos 24 puntos. Si vos por animosidad con Mauricio (Larriera), con Pablo (Bengoechea) o con el que sea, si se lo querés cargar, está bien, pero ya estaba liquidado y se hizo un campañón, sin haber contratado a un solo jugador".

"De la misma manera que tengo agradecimiento, admiración por su trabajo y honestidad y por lo que quiere a Peñarol es que defiendo su gestión; tu animosidad por Bengoechea es segura", le dijo Ruglio a Massa.

Tras otro intercambio, Ruglio expresó: "Estás flechado contra Bengoechea. Yo tengo la obligación de poner todo en la balanza".

Massa volvió a la carga y le dijo a Ruglio que por cada error cometido por Bengoechea no le parecía que lo positivo fuera que contrató a Broli y Cafú para juveniles. Ahí el titular de los aurinegros contestó: "Sacar de contexto es malintencionado. Yo no dije que eso fue lo único bueno que hizo Bengoechea".

Además de volver a enumerar los logros que Ruglio considera que son méritos del director deportivo que eligió para su presidencia, el titular de los aurinegros destacó que agarró a Peñarol con US$ 16 millones de deudas, que en octubre cancelará los tres fideicomisos que tenía el club, que a fines de este año se dejarán de pagar los US$ 900 mil que Peñarol pagaba al año por intereses y que en materia de infraestructura la institución está haciendo un cambio histórico. "Y todo eso con la AUF tomada", concluyó y la nota se cerró con ambas partes poniéndose de acuerdo en que los árbitros y los tribunales de la AUF perjudican a Peñarol.