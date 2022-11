¿Cuántos votos se necesitan para cesar a Bengoechea en Peñarol?

El consejo directivo de Peñarol cesó este lunes a Leonardo Ramos como entrenador seis días después de la eliminación del equipo en semifinales de la Copa AUF Uruguay contra La Luz, equipo de la Segunda División Profesional.

Sin embargo, el director deportivo Pablo Bengoechea no fue destituido, tal como informó Referí este lunes.

¿Cómo hizo Bengoechea para sostenerse en su cargo? El presidente Ignacio Ruglio no sometió el tema a consulta del consejo directivo ni tampoco a votación expresando que el mismo no estaba en el orden del día del consejo.

Con esa cuestión de forma, el presidente blindó al gran pilar sobre el que apoya la dirección deportiva del club desde que asumió su mandato en enero de 2021. Ruglio pretende llegar a diciembre de 2023 con Bengoechea como su director deportivo.

Inés Guimaraens

Ignacio Ruglio en horas complicadas

Más allá de esa cuestión de forma, en Peñarol hay siete directivos que pretenden una reestructura profunda de la política deportiva del club y que por esa razón entienden que el ciclo de Bengoechea está terminado y que no solo debe saltar el fusible del entrenador.

Sin embargo, esa cantidad de votos no alcanza al día de hoy para removerlo del cargo.

Para cesar a un funcionario del club se necesita una mayoría calificada de dos tercios del consejo directivo que es compuesto por 11 personas. La división da 7,3 por lo que se necesitan ocho votos.

¿Quiénes quieren que Bengoechea sea cesado? Los cuatro que ingresaron al consejo a través de la lista 10 que encabezó Juan Pedro Damiani para las últimas elecciones en el club. Ellos son Rodolfo Catino, Fernando Errico, Pablo Amaro y Armando Castaingdebat. Errico entró como suplente de Pablo Ferrreri, quien ocupó inicialmente el lugar por Damiani, que en este consejo solo estuvo en la foto del traspaso de mando de Jorge Barrera a Ignacio Ruglio. Castaingdebat entró como suplente de Gastón Tealdi que es vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Evaristo González, secretario del club, que entró al consejo por la lista 280921, tras fusionar a su agrupación con el Movimiento 2809, ocupa un cargo relevante en la directiva y fue en 2021 un hombre clave para Ruglio, sobre todo a la hora de negociar jugadores. Sin embargo, el directivo no está de acuerdo con la continuidad de Bengoechea.

Los otros dos directivos que también sostienen que Peñarol debe tener un profundo cambio de su política deportiva son Guillermo Varela y Marcos Acle, representantes en el consejo de la Generación 129.

González, Varela y Acle tuvieron en 2021 afinidad y cercanía con las políticas impulsadas por Ruglio, pero durante el descalabro deportivo del club en 2022 fueron marcando sus discrepancias y tomando distancia del oficialismo, bastante antes del revolcón final ante La Luz.

¿Quiénes sostienen al día de hoy a Ruglio en el cargo? El presidente Ruglio y los otros tres representantes del oficialismo: el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Álvaro Queijo y Jorge Nirenberg.

¿Cómo seguirá el tema?

Quienes promueven la salida de Bengoechea, porque entienden que más allá de ser un ídolo deportivo de la institución, perdió el rumbo de la dirección deportiva del club y falló en la gran mayoría de las contrataciones realizadas, deberán solicitar formalmente que el análisis de su continuidad sea tratado por el venidero consejo directivo.

Mientras Peñarol está en disputa de torneos oficiales, el consejo se reúna semanalmente. Cuando está en períodos de descanso, el consejo se debe llamar al menos cada 15 días.

Este tiempo seguramente le pondrá paños fríos al asunto y le permitirá a Ruglio trabajar en paralelo en la elección de un entrenador que tenga el aval de Bengoechea pero que sobre todo logre el consenso del consejo directivo.

Según se informó a Referí no se trataron nombres de entrenadores en el consejo.

¿Cómo se dio la salida de Ramos?

Leonardo Carreño

Leonardo Ramos, destituido

La decisión del consejo para cesar al entrenador ni siquiera tuvo que pasar por votación.

Desde el miércoles pasado, a Ruglio se le pidió que convocara a un consejo directivo para analizar en calidad de grave y urgente la situación deportiva del club. El presidente dilató el consejo hasta este lunes, nuevamente buscando enfriar la situación.

Sin embargo, antes del consejo charló con cada uno de los consejeros para saber su opinión sobre la continuidad o no de Ramos. Todos entendieron que al no cumplirse ninguno de los objetivos el entrenador debía ser sustituido.

Ruglio abrió el consejo diciendo que la decisión de cesarlo ya estaba tomada y que él personalmente se la iba a comunicar al DT.

Peñarol deberá pagarle tres meses a modo de indemnización ya que Ramos tenía contrato hasta diciembre de 2023.

"Una cosa importante, no estamos trayendo un técnico pensando solo en estas 14 finales. Es el indicado para estas 14 finales y ojalá sea alguna más y podamos ir por ese bicampeonato pero como se lo dije ayer a él y todos estos días que hablé, ojalá el final de este mandato, en diciembre de 2023, sea con él y el año que viene él pueda planificar un año entero de trabajo tranquilo, bien planificado, tal como pudo hacer Mauricio en este año y medio. Desde la cabeza del club estamos convencidos que son imposibles los procesos de cuerpos técnicos de tres o cuatro meses, que con eso no se construyen grandes cosas y todos los que me conocen saben que si hubiese sido por mí hubiese seguido el período de Mauricio un tiempo largo mas, pero él no se encontraba con la fuerza. Y como le dije ayer a Leo, ojalá diciembre de 2023 nos encuentre juntos, trabajando, haciendo un buen proceso de aprendizaje en el año y medio este que viene por delante, y después vaya a saber el destino cuánto tiempo más", había dicho Ruglio el día de la presentación de Ramos, el 4 de agosto, tres meses y cuatro días antes de cesar al entrenador.