Hinchas de Peñarol preparan un banderazo para este lunes cuando sesione el consejo directivo; Bengoechea sigue

Los malos resultados en una temporada para el olvido de Peñarol en este 2022 derivaron en que solo se consiguiera el 54% de los puntos en juego y se anotara un promedio de un gol por partido.

Si bien el equipo comenzó bien el año ganando el pasado 30 de enero la Supercopa Uruguaya a manos de Plaza Colonia en el último minuto del alargue y con un gol en contra, todo lo que vino después fue infernal para sus hinchas. Y en señal de molestia algunos integrantes de la parcialidad aurinegra preparan un banderazo para este lunes cuando sesione el consejo directivo.

El detonante de todo fue la eliminación en semifinales de la Copa AUF Uruguay frente a La Luz, un club de la Segunda división, que jugó con 10 jugadores durante casi todo el segundo tiempo.

Todo esto llevó a la molestia del dirigente Rodolfo Catino debido a que no se llevó a cabo la reunión ordinaria del consejo directivo del club en la semana que terminó.

Leonardo Carreño

Catino y Ruglio se saludaron así el día de la asunción del presidente

El presidente Ignacio Ruglio fue quien ordenó que no hubiera reunión de dirigentes hasta este lunes.

Como informó Referí, el directivo se expresó en su cuenta de Twitter: "Respecto a la reunión de consejo directivo que debió ser citada sin demoras esta semana (la pasada), nos vemos en la obligación de desmentir informaciones falsas, que recogen medias verdades y deforman groseramente la realidad".

Y agregó: "El consejo directivo de nuestra institución debió -y así lo pedimos- sesionar inmediatamente al desastre deportivo del martes pasado, lo planteamos en el chat y por carta que fue publicada. El presidente pidió dejar pasar unos días para citar el consejo".

Esa reunión quedó fijada para este lunes a la hora 18 y según pudo constatar Referí, varios hinchas, a través de las redes sociales, se congregaron para llevar a cabo un banderazo en la puerta de la sede del Palacio Cr. Gastón Guelfi a esa hora, molestos por los resultados obtenidos.

Bengoechea es inamovible

El director deportivo del club que llegó conjuntamente con el presidente Ignacio Ruglio, Pablo Bengoechea, ha sido muy cuestionado este año.

El punto de quiebre fue la derrota en la definición desde el punto del penal a manos de La Luz, pero en realidad, las críticas arreciaron bastante antes.

Diego Battiste

Yonatthan Rak fue de los pocos de los que llegaron en julio que rindió

Tanto algunos hinchas como ciertos dirigentes, no están de acuerdo con las contrataciones, sobre todo, las del último período de pases.

Llegaron Yonathan Rak, Pedro Milans, Billy Arce, Nicolás Milesi, Sebastián Cristóforo, Kevin Méndez, Brian Lozano y Hernán Rivero.

Salvo los dos primeros, el resto dejó mucho que desear y se dio el caso de Billy Arce, quien solo sumó 24 minutos en sus dos únicos partidos disputados con esta camiseta en todo el semestre: la noche que Peñarol perdió 1-0 ante Fénix en el Estadio Campeón del Siglo y que renunció el técnico Mauricio Larriera tras haberse jugado solo la primera fecha del Torneo Clausura, y contra Deportivo Maldonado (1-1). Se va del club con solo esos minutos y sin saber lo que es ganar.

D. Battiste

Ruglio no quiere que saquen a Bengoechea de su puesto de director deportivo de la institución

Pero más allá de esto, para el presidente Ruglio, Bengoechea es inamovible de su puesto, según contaron distintas fuentes del club a Referí.

La situación del técnico es otro tema a tocar este lunes.

Leonardo Ramos no es de los entrenadores que renuncian y en ningún momento anunció que pretendía irse del club.

Diego Battiste

Bengoechea y Ruglio el día de la asunción de Leonardo Ramos como técnico carbonero

Hay varios directivos que no están conformes con su trabajo, aunque, justo es decir que el entrenador heredó un plantel en el que no eligió ni siquiera a un futbolista.

Claro que cuando se hizo cargo del plantel, esto ya lo sabía.

Solo le renovarán a Thiago Cardozo

El 31 de diciembre se terminan seis contratos de futbolistas con Peñarol.

Los goleros Kevin Dawson, Neto Volpi y Thiago Cardozo culminan sus respectivos vínculos.

Lo de Dawson es un ciclo terminado. Incluso el presidente Ignacio Ruglio le dedicó un estado de WhatsApp con un aire a despedida, más allá de que dejó en claro que su futuro es aún incierto.

Con Thiago Cardozo hay intención de renovar aunque el golero pretende ser titular para la temporada 2023.

Foto: Leonardo Carreño.

Thiago Cardozo continuará en Peñarol en 2023

También terminan contratos los laterales Ezequiel Busquets y Facundo Bonifazi que esta temporada no cumplieron con buenas actuaciones, y también culmina el vínculo con el delantero argentino Lucas Viatri.

Según informó una fuente del club a Referí este domingo, la intención es que de esos seis contratos que terminan, solo se le renueve al arquero Thiago Cardozo.

De esa forma, Kevin Dawson, Neto Volpi, Busquets, Bonifazi y Viatri, no seguirán en en club.

Lo que prometió Ruglio en 2020

En octubre de 2020, a pocas semanas de que se llevaran a cabo las elecciones y como informó Referí, Ruglio brindó una entrevista al programa Punto Penal de canal 10.

Así le hablaba a los socios carboneros: "Dennos la oportunidad, préstennos el voto, volvamos a la época gloriosa, a aquella vieja canción que se cantaba a la salida de los vestuarios en la década de los '60: 'Peñarol es formidable, Peñarol es colosal'. Volvamos a ese Peñarol. Por favor, no nos condenen tres años más".

Y añadió: "Siempre digo lo mismo: no me gusta la gente que siempre critica y después cuando alguien viene y le dice 'bueno, dale, ahora llegó tu turno de agarrar', no saben qué hacer. Bueno, nosotros nos dedicamos a ser coherentes durante estos seis años (previos a las últimas elecciones) y les dimos pelea de adentro y ahora les decimos, no fuimos toda la vida 'criticadores' profesionales, nos preparamos para gobernar al club".

Inés Guimaraens

Ruglio no quiso que se llevara a cabo la sesión del consejo directivo de la semana pasada

Ruglio entonces expresó: "Préstennos el voto, dejen que eso pase, déjennos gestionar tres años el club, les prometemos que lo vamos a hacer bien, y después en tres años nos juzgarán. Los errores que se cometieron, no los vamos a cometer. La gente con la que nos rodeamos (Pablo) Bengoechea, (Gabriel) Cedrés, Álvaro Queijo, el gran Eduardo Zaidensztat, esa gente lo va a hacer bien. Yo voy a trabajar la AUF como presidente de Peñarol para volver a recuperarla. Es decir, siguen destrozando al club, y hay gente que los sigue votando. Les pedimos por favor que confíen en nosotros, y después en tres años hablamos, pero Peñarol va a cambiar, tiene con qué cambiar y estamos llenos de fe y de ilusión de que lo vamos a hacer".

Desde que Ruglio es presidente, en cuanto a títulos, Peñarol logró el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo 2021, y la Supercopa Uruguaya 2022.