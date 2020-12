ANPL pretende una solución más "universal" que los cambios que hubo en el Fogale

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), si bien valora todo lo actuado, no quedó 100% conforme con los cambios en el Fondo de Garantías para Productores Lecheros (Fogale) anunciados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Walter Frisch, presidente de la ANPL, aclaró a El Observador que “de ninguna manera se está en contra de las personas, nos consta su esfuerzo y capacidad, solo se quiere que haya una medida más amplia, una solución que le llegue a todos los tamberos, no solo al que tiene deudas con el Banco República (BROU).

Explicó, en ese sentido, que “hubiera sido importante” la presencia del Banco República en ese ámbito para explicar “qué va a pasar con las tasas de interés y con los ratios que siguen estando, porque lo averiguamos llamando al banco, y fueron la gran limitante para que mucha gente utilizara la herramienta”.

Otro aspecto, mencionó, es que “habíamos negociado que los productores categorizados en 4 y 5 entraran en la herramienta financiera y ahora la categoría cinco no entra, o sea que esto es algo más restrictivo; aumentaron el apalancamiento, pero con los mismos parámetros”.

Para todos y con el foco en el margen

Frisch señaló dos necesidades: por un lado, generar algo lo más universal posible, que le llegue a todos los tamberos, para que quien tenga deudas lo use en solucionar eso y quien no lo use en mejorar su negocio; por otro lado, destacó que “el gran tema de fondo debe ser mejorar la rentabilidad, el margen, y eso no solo se logra con reperfilar… las gremiales acercamos entre todas algunas propuestas y lo bueno es que sabemos que es algo que lo están considerando”.

Un Fondo Nacional de Estabilización

Volviendo al tema endeudamiento, mencionó que “el enfoque que pensamos es el de generar una gran herramienta que tome el Fogale, que tome también al Fondo Lechero y haga un Fondo Nacional de Estabilización, algo que perfectamente se puede hacer sin pedirle plata a nadie, pero mediante el mejoramiento del margen del negocio lechero”.

Finalmente, mencionó que las soluciones para generar las condiciones de rentabilidad adecuadas hay que crearlas con base en la realidad, en los valores actuales, porque, graficó, no se puede esperar que eso llegue de la mano de una mejora sustancial en el precio internacional de los lácteos, algo que nunca se sabe si sucederá.