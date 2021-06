Ante Bolivia, Tabárez hace solo un cambio: ingresa Nández por Giovanni González en el lateral

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, realizará solo una variante en el equipo titular que enfrentará este jueves a la hora 18:00 uruguaya a Bolivia en Cuiabá, con relación a la oncena que colocó el pasado lunes en el empate 1-1 ante Chile por el Grupo A de la Copa América de Brasil.

Se dará el ingreso de Nahitan Nández por Giovanni González en el lateral derecho, según confió una fuente celeste a Referí.

De esta manera, el equipo ante Bolivia será con Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás De la Cruz; Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Araújo sin desgarro

La misma fuente consultada informó que el zaguero Ronald Araújo, de Barcelona, quien salió unos minutos antes de la práctica días pasados, no presenta un desgarro.

Ronald Araújo no está desgarrado

El futbolista presenta una contractura en los isquiotibiales (los posteriores de una de sus piernas) y si bien no podrá estar contra los bolivianos, se espera que pueda llegar contra Paraguay y para los compromisos de la segunda vuelta del torneo en caso de que Uruguay clasifique.

Tabárez se mostró conforme con la mejoría del equipo

"Por largos momentos le impusimos cosas a un rival difícil como Chile. La sensación es que logramos muchas de las cosas que queríamos ver en el campo, no alcanzó para un resultado, y lo seguimos lamentando. Nos quedan seis puntos por disputar y vamos a ir con esa misma actitud y tesitura. El hecho de convertir y que lo haya hecho Luis es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta, pero le doy más importancia a la mejoría colectiva que hubo", expresó Tabárez el miércoles en conferencia de prensa.

"Generamos por los laterales, sobre todo por el lateral derecho, tuvimos un segundo tiempo de muchísima intensidad, comprobado por estudios que mandamos a hacer con científicos que trabajan acá, la intensidad que tuvimos en ese segundo tiempo fue muy superior a la del rival, en el primer tiempo había estado más pareja. Eso significa mucho: íbamos en desventaja, el único gol colectivo grave que cometimos fue en esa desinteligencia cuando nos convirtieron, después impusimos el ritmo ante un rival que quería que pasara el tiempo, no jugando sino cortando el tiempo o quedándose tirados, eso quitó ritmo, pero no es responsabilidad de los equipos sino de los árbitros", agregó.

Sobre el buen ingreso que tuvo Nández, y que ahora jugará de titular, manifestó: "Siempre ha tenido mucha intensidad, el ingreso tuvo que ver con la mejoría colectiva del equipo, para mí no es una novedad porque me fijo en todas las cosas, más allá de que como muchos otros jugadores han sido criticados, tiene eso que cuando lo logran poner en juego, contagia".

Tabárez dejó en claro que cree en la vigencia de Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani: "Antes de que empezara la Eliminatoria dije que iba a apelar a los jugadores históricos por su condición de liderazgo y su vigencia. El asunto del desequilibrio (en las áreas) capaz que es responsabilidad mía que no lo he sabido hacer, pero en este partido fue un equipo equilibrado, cometimos un error grande que cometimos, y después sufrimos una chance con una serie de rebotes desafortunados, que puede pasar, y tampoco caemos en el que estamos ligando mal, trabajamos para mejorar y vamos a seguir insistiendo. Hay cosas que siempre van a estar en mi consideración. Yo soy el entrenador de la selección, no juego a hacer el equipo, entonces tengo que tener a los futbolistas que he traído, lo mejor posible y apelar a ellos para tratar de solucionar los problemas que se nos pueden plantear. Vamos a seguir por es camino, No podemos en definiciones estratégicas importantes andar cambiando permanentemente. Tuvimos una racha muy negativa pero en estos 15 años tuvimos rachas peores y pudimos cumplir los objetivos. Ahora estamos en una situación muy complicada, le tenemos que ganar a Bolivia y ver en qué posición clasificamos, y luego nos queda un partido más. Dependemos de nosotros y eso es importante, y ahora es lo único que nos ocupa, y la insistencia va a ser con las cosas que desde el punto de vista estratégico se habían planteado".

Matías Viña y Tabárez

"Es una Copa América, en seis días tenemos que jugar tres partidos, para el último partido vamos a tener un día más que tendría que ser los días normales para esta competición, como ocurre en la UEFA. Hay otros equipos que no han pasado por esto. En esta ciudad el calor es muchísimo, eso aumenta el desgaste. Tenemos que seguir buscando cosas y jugar con mucha intensidad tenemos que manejar el plantel antes del partido y luego trabajar en la recuperación algo en lo que se trabaja muy bien. En función de eso vamos definiendo el equipo y evaluamos a los jugadores que nos ofrecen dudas", dijo el DT.

"Cuando no creamos situaciones, perdemos pelotas fáciles, se afecta la confianza que es algo fundamental en el fútbol. La carencia de goles afecta la confianza, por que en el fútbol se pueden jugar 120 minutos y hay partidos que terminan 0 a 0. Entonces hay que ser un maratonista de la mente, hay que tener mucha concentración. Los futbolista han puesto siempre su adhesión. Siempre fuimos convencidos. Ahora, cuando pudimos ver cosas, tener a jugadores que no habían llegado en su mejor nivel y que son importantes para el equipo nos permiten fijarnos más en ese aspecto que más habíamos fallado: la creación de juego en campo rival y también vino gente del banco que aportó también", agregó.

"La pandemia afectó el proceso de selecciones, fue una herida mortal, estaba todo basado en competir en la fecha FIFA, evaluar y también darle roce internacional a los juveniles. En 2017, por una cuestión de tiempo, no es casualidad que hayamos ganado un campeonato Sudamericano juvenil, y esos jugadores fueron accediendo poco a poco a la selección mayor. En 2019 debutaron jugadores juveniles en Costa Rica, Estados Unidos y Hungría como Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Matías Viña que ya son jugadores de selección. Federico Valverde es el efecto más sintomático de lo que queremos, empezando en la sub 15 hasta ser un jugador de elite. Nos estamos apoyando en eso apelando a la memoria", dijo Tabárez que cada vez que analiza el impacto de la pandemia sobre las selecciones se muestra muy preocupado.