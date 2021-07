Antes de volver a Manchester, Cavani tuvo un gesto que sorprendió a un artista

Los futbolistas uruguayos que defienden a los clubes de Europa están disfrutando los últimos días de vacaciones. Algunos alternaron días en Uruguay y otros en el exterior. Edinson Cavani se quedó en Salto y pronto tiene que volver a Manchester United porque el 14 de agosto empieza la actividad en la Premier League.

EFE

Cavani frente a Colombia

Antes de viajar, el delantero de la selección nacional sorprendió a un artista uruguayo. Recibió en su casa al cantante uruguayo Martín Piña y le pidió que le autografiara una guitarra, un gesto que sorprendió a Piña y así lo reflejó en su cuenta de Instagram: "Este señor me sorprende día a día! No solamente nos recibe en su casa cada vez que vamos a sus pagos, sino que nos pidió que le autografíe una guitarra! Lo que primero que le dije: 'No sería al revés?' Y me respondió: 'No, no, estoy hablando en serio'. Eso habla de la humildad de los grandes. Y me enseña que por más alto que estés, hay que mantener los pies en la tierra".

Al tiempo que Cavani, en la misma red social, agradeció a Piña "por dejarme ese recuerdo, sabes que la familia te quiere y te desea siempre todo lo mejor mi viejo".

Instagram

La firma para Cavani

Cavani, de 34 años, participó hasta el 3 de julio en la Copa América cuando Uruguay quedó eliminado por penales contra Colombia y fue su último torneo continental, según él mismo declaró: “Los penales son así. Las cosas te pueden salir bien o mal. Siempre es triste irte de una competición, pero hay que irse con la cabeza en alto”, dijo el salteño tras la definición.

En la temporada pasada jugó 20 partidos en la Premier League y marcó ocho goles, lo que hizo que renovara un año más su contrato.