Araújo se disculpó por su gesto a Espanyol tras “tirón de orejas” de Xavi, y se confirmó su lesión

El defensa internacional uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araújo, sustituido por Eric García en el descanso del derbi de LaLiga ante Espanyol el domingo (2-2), sufre una "sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda", anunció este lunes el club catalán en un comunicado.

"Las pruebas realizadas este lunes por la mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Ronald Araújo tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. Así pues, la evolución marcará su disponibilidad", señaló el conjunto barcelonés en la nota.

Golpeado en el pie izquierdo en una disputa por el balón entre dos defensas de Espanyol en el primer tiempo, el uruguayo regresó del túnel que conducía al vestuario con una bolsa de hielo pegada a la pierna después del descanso.

EFE/Andreu Dalmau

Araujo se fue lesionado

Eric García de 21 años, que llegaba al partido tras cinco semanas de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho y responsable en el gol del 2-1 anotado por Raúl de Tomás para Espanyol, reemplazó al defensa uruguayo.

La lesión del mejor defensa blaugrana desde el inicio de temporada llega en un mal momento para Xavi. El Barça se juega el jueves parte de su futuro europeo en el Camp Nou en la ida de la Europa League ante el Napoli. Luego, se medirá el domingo en Mestalla ante Valencia.

"Por ahora solo es dolor. Sintió algo de dolor durante la semana, pero quería jugar. Decidimos reemplazarlo en el descanso para no arriesgar. Veremos cómo está mañana (lunes). Competiremos contra Napoli y Valencia con los jugadores que tenemos a nuestra disposición", declaró Xavi en una rueda de prensa posterior al partido.

El club culé no ha especificado cuánto tiempo estará de baja el defensa uruguayo, pero según la prensa catalana, se espera que Araújo esté al menos una semana.

Pidió disculpas

El zaguero riverense pidió disculpas por el gesto que hizo a futbolistas y allegados de Espanyol con el pulgar hacia abajo, recordándoles que la temporada pasada jugaron en segunda categoría.

"Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado que tuve esta noche", escribió en sus redes.

"Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido", finaliza en su mensaje, en el que menciona el clima caliente que tuvo el partido en el que los blaugranas fueron visitantes.

El gesto de Araújo fue cuestionado por su entrenador, Xavi, en la conferencia de prensa.

"No lo he visto. Tenemos que respetar al contrario, al árbitro, a la afición rival... hay que ser respetuosos siempre, pero la tensión te puede a veces... pero pido perdón. Si ha pasado eso, no puede pasar", señaló el DT.

Luego, el zaguero uruguayo se disculpó.