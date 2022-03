Así cómo el fútbol uruguayo paró el sábado la actividad luego de que dos árbitros fueran amenazados y un tercero insultado y agredido en una cancha, los árbitros del básquetbol nacional también están en pleno proceso de lucha para erradicar a los comportamientos violentos de las canchas.

Una serie de hechos que se dieron en las últimas semanas llevaron a los jueces a aplicar un protocolo de procedimiento para accionar ante comportamientos hostiles que ya existía, pero que había caído en desuso.

Los hechos provinieron tanto de jugadores como de hinchas y hasta de dirigentes.

El primer protagonista fue Hatila Passos, pívot de Defensor Sporting, quien en un partido quedó cara a cara protestándole al árbitro Andrés Bartel, quien lo descalificó. El jugador recibió tres fechas de castigo y recién pudo volver el lunes, contra Nacional.

Posteriormente, el árbitro Diego Borghini denunció haber recibido un escupitajo de un hincha de Olimpia en ocasión del partido ante Peñarol disputado el 18 de febrero en la Cúpula.

Ese mismo día, la árbitra Vivián García denunció al pívot de Urunday Universitario Nicolás "Tico" Delgado de empujarla con el cuerpo y apretarle la muñeca en ocasión del partido ante Nacional disputado en cancha de Welcome.

Posteriormente, el presidente de Olimpia, Juan Barrio, realizó una serie de comentarios en su cuenta de Twitter, alguno de los cuales fue considerado ofensivo por los árbitros, en particular uno en el que tildó de "mentiroso" a un juez.

La Unión de Jueces Oficiales de Basketall (UJOBB) decidió entonces tomar cartas en el asunto y adoptar una actitud de firmeza a la hora de aplicar el protocolo para situaciones de violencia en cancha.

El protocolo establece que ante los insultos o agravios en la cancha se haga un primer llamado de advertencia ante el inspector de seguridad del partido. En caso de reiteración se hace una segunda denuncia estampándola en el formulario con aviso público al inspector y si los hechos prosiguen, los árbitros se retiran de la cancha.

Eso fue lo que hicieron el jueves de la semana pasada Gonzalo Salgueiro, Enrique Ferreira y Nelson Infante en ocasión del partido entre Olivol Mundial y Peñarol que se jugaba en cancha de Olivol con la sola presencia de hinchas locales.

Posteriormente, representantes de UJOBB se reunieron con autoridades de la Federación Uruguaya de Basketball, representantes de los clubes y también del gremio de los entrenadores (Anebu) y el de los jugadores (BUA).

Mateo Sarni, secretario de Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) participó del encuentro y contó sus impresiones a Referí: "En primer lugar, indebatible e inherente a las relaciones humanas, está el respeto hacia los árbitros y los demás actores e intención colectiva de construir juntos sin actuar por separado para echarnos culpas. Los árbitros son el blanco más fácil a criticar y la reunión fue sumamente positiva".

"La situación que ellos plantean que viene pasando creo que trasciende el básquetbol y va a la violencia que se genera en la sociedad, pero de todas formas hay cosas para hacer en nuestro ámbito. Es una postura compartida que tanto nosotros como los dirigentes deben tener un comportamiento excelente. No puede pasar que el presidente de un club haga comentarios que generan violencia o un mal ambiente y que no suman para nada. Eso tiene que cambiar ya, pero queda bastante por hacer", agregó.

El fallo de Olimpia-Peñarol

En este contexto, el miércoles por la noche el Tribunal de Penas de la FUBB emitió el fallo del partido Olimpia-Peñarol en el que Diego Borghini denunció haber sido escupido.

El Tribunal ordenó un cierre de cancha a Olimpia de cuatro partidos por los insultos a los árbitros, pero conforme a las pruebas que presentó la defensa de Olimpia entendió que el escupitajo no había sido probado, lo que le evitó al alas rojas una quita de puntos.

En declaraciones a Zona Basquet que se emite por Directv, Borghini mostró su sorpresa por el fallo y declaró: "En el video que presentó el club que es de baja calidad y está editado no se aprecia el hecho. Además dicen que me toco la frente cuando en realidad me toco el frontal y el arco cigomático que es donde me escupieron. Mis compañeros de terna aprecian que tenía partículas de saliva cuando manifesté lo que pasó. Tiempo atrás, por un tema menor, el Tribunal me convocó para hacer un careo, pero en esta oportunidad no lo hizo cuando yo disponía de un montón de pruebas que acreditaban los hechos denunciados".

El presidente de Olimpia, Juan Barrio, fue suspendido por 30 días en su rol dirigencial, aunque en el mismo programa declaró que puede asistir a la cancha en su rol de hincha porque fue suspendido como dirigente.

Por este medio, ofrezco mis disculpas públicas a la UJOBB, por algunas expresiones inapropiadas y ya eliminadas. Mantengo mi independencia a la hora de opinar, acatando las decisiones de los órganos competentes. — Juan M. Barrio (@jmbarrio) March 2, 2022

La respuesta de UJOBB

El gremio de los árbitros reaccionó el jueves emitiendo un comunicado en el que anuncian que no se presentarán más ante el Tribunal de Penas aunque este los convoque dejando al respecto una frase lapidaria: "Para los integrantes del mismo es más importante un video de mala calidad de imagen que la palabra del árbitro".

Además, respaldaron a Borghini y le recordaron a los jueces que ante hechos de esta clase deben aplicar el protocolo, suspender el partido y radicar la denuncia policial en la comisaría más próxima a la cancha.