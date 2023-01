Arde Valencia de Edinson Cavani: la reacción del técnico Gattuso y su respuesta fuera de lugar

Valencia no pasa por un buen momento en el fútbol de España. El equipo de Edinson Cavani se encuentra en el lugar 14 de la Liga con 20 puntos, a uno de los últimos tres que descienden directamente a Segunda división.

Con un presupuesto magro, el equipo que dirige en italiano Gennaro Gattuso no logra buenos resultados y además, fue eliminado de la Copa del Rey.

El entrenador está bajo presión y respondió de mala manera en la conferencia de prensa: "Tengo cara de mierda por una buena razón", manifestó.

Luego también reaccionó contra un camarógrafo de la televisión que lo filmaba mientras Gattuso atendía el reclamo de los hinchas de Valencia.

🚨⚽️🦇 @apunt_media ha captat en exclusiva l'arribada del @valenciacf_vale a l'aeroport. Un grup de seguidors esperava l'equip i l'entrenador per a donar-los suport. Gennaro Gattuso, presa dels nervis, ha tractat d'impedir que un equip el gravara. https://t.co/V87zucbrJo pic.twitter.com/PhqXK8ww6g — À Punt Esports (@apuntesports) January 29, 2023

"Tengo 45 años, he sido entrenador durante 10 años y he jugado durante 20 años. Entonces, llevo 30 años en el fútbol y según usted, debería llegar a la conferencia de prensa sonriente y feliz después de una actuación como la del Athletic de Bilbao. Como entrenador tengo preocupaciones y dudas después de ese partido, pero ¿crees que tengo miedo de que me despidan? ¡Tengo cara de mierda porque perdí 3-1 en cuartos de final!", manifestó Gattuso después de perder contra Bilbao entre semana.

A esa derrota se le sumó la del domingo contra Valladolid por la liga.