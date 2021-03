Argentina: foto de Macri en su cama durante una reunión por Zoom causa revuelo y buscan culpables

Una foto del expresidente argentino Mauricio Macri reunido por Zoom desde la cama causó revuelo y distintas burlas en redes sociales y provocó –al mismo tiempo– molestias dentro de Cambiemos, la fuerza que lidera el empresario, y ataques indirectos por parte del presidente Alberto Fernández.

Al divulgarse la captura –en la que también se observa a Juliana Awada, su esposa, tendida con su celular– la conclusión dentro de filas macristas fue sencilla: quien la viralizó fue uno de los 12 participantes del encuentro virtual que mantuvo la oposición para debatir, en gran parte, sobre la apertura de escuelas, entre los que se encontraban Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Patricia Bullrich, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin Moro. Para ir más allá, desde el entorno de Macri recurrieron a la ayuda de "expertos en Zoom" y profundizaron en la investigación, informó el medio LPO.

Las acusaciones apuntaron en primera instancia contra dos nombres que, de acuerdo a medios argentinos, no mantienen una buena relación con el exmandatario y lo critican asiduamente de forma privada. Uno de ellos es el del diputado de Córdoba Mario Negri, quien tenía la cámara apagada durante el intercambio, y la otra la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Antes de conectarse a la reunión, Negri estaba a punto de reunirse con la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien reapareció públicamente horas más tarde en un acto en Córdoba, casi año y medio después de finalizar su gestión el pasado 10 de diciembre de 2019. Desde el entorno del legislador pasaron la pelota a la prensa de Juntos por el Cambio y precisaron que Negri no tuvo nada que ver con el incidente, consignó La Nación.

Bullrich, que había discutido con Macri y el actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la compra de vacunas por parte de privados durante el intercambio, aclaró públicamente el suceso y enseguida se desligó en Radio Continental diciendo que fue "un error involuntario de alguien del equipo de prensa".

"No me parece que se tenga que comentar en qué grupo estaba ni de qué manera salió. Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás había otra imagen, nada más", dijo sobre la divulgación que, consideró, no fue "de mala fe".

Sin embargo, según supo La Nación, fue la propia Bullrich quien envió tres imágenes vía WhatsApp sobre las 11 de la mañana a un grupo llamado Prensa Cambiemos, que también integran los voceros de Macri. Desde allí, la foto llegó a los medios y enseguida la jerarca replicó en el grupo: "Nos juegan sucio. Voy a averiguar quién filtró esa foto", y borró las capturas.

A las pocas horas, Bullrich atribuyó públicamente el error al equipo de prensa y uno de los miembros del grupo, indignado, manifestó su enojo. “Fue una sobreactuación. Las fotos las mandó ella al grupo”, dijo a La Nación. Al día siguiente, hubo un reclamo especial de uno de los miembros para revisar –y consultar– las fotos antes de compartirlas.

Otras menciones informales se dirigieron al senador argentino Martín Lousteau, quien supo de la fotografía al pisar las inmediaciones del canal América, y unas pocas concluyeron que fue parte de un error comunicacional, como señaló Bullrich.

Desde el entorno cercano al expresidente Macri, pese a las tensiones, la sensación de calma pareció prosperar. Macri, incluso, le dijo a uno de sus allegados que el "error" no fue "grave" y que debían "relajar el tema", de acuerdo a La Nación. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández, lejos de ignorar la situación, aprovechó la instancia para pegarle a su rival de las últimas elecciones presidenciales. "Estamos vacunando a todos los argentinos mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican”, sentenció.