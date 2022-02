Los argentinos entre los grandes clientes de los asesores de inversión en Uruguay: cuándo dinero mueven

El Banco Central del Uruguay (BCU) comenzó a publicar información sobre la actividad en el país de asesores de inversión y gestores de portafolio.

Los datos oficiales que corresponden a 2020 muestran que ese año había registrados ante el regulador un total de 155. Estos agentes prestaron servicios a un total de 27.473 clientes en distintas partes del mundo, y tuvieron activos bajo manejo por unos US$ 28,8 millones.

La mayoría de los clientes tenía como país de residencia a Argentina. Ese año fueron 18.850 con inversiones por un monto de US$ 16,4 millones. Los clientes con residencia en Uruguay eran 3.710 con activos por US$ 2,4 millones. En tanto, los residentes en Brasil eran 1.386 con inversiones por US$ 1,6 millones. Finalmente los clientes con residencia en otros países totalizan unos 3.527 y tenían inversiones por US$ 8,5 millones, según el registro de la autoridad monetaria.

Cómo se distribuyen

Dentro de lista de productos gestionados, los fondos de inversión eran mayoría y totalizaban US$ 11,8 millones y la renta fija (bonos) sumaba US$ 8,5 millones. El resto se reparte entre instrumentos vinculados a índices bursátiles (acciones), otros instrumentos de renta variable, derivados, productos estructurados y otros instrumentos.

Entre los servicios brindados, el más común fue el de canalización de órdenes por un monto de US$ 15,9 millones, y en segundo lugar el de gestión discrecional de portafolio por US$ 10,4 millones. La cantidad de personas empleadas en ese rubro eran 801 y estaban distribuidas en 150 oficinas en el país. También se registraron asesoramientos y referenciamientos.

Los gestores de portafolios son, según el BCU, personas jurídicas que, en forma profesional y habitual, administran —en forma discrecional e individualizada— las inversiones de terceros con arreglo a poderes de administración provistos por éstos y que no se encuentran alcanzados por otra figura supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros. También tienen como actividades complementarias la canalización de órdenes, asesoramiento y referenciación de clientes a otras instituciones financieras.

Esta nueva figura que nació en 2019 requiere autorización previa del BCU para funcionar, y entre otras cosas se evalúa que cuente con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla.

En tanto, los asesores de inversión son personas o empresas que, en forma profesional y habitual, aconsejan a terceros respecto de la inversión, compra o venta de dinero, metales preciosos o valores objeto de oferta pública o privada. También canalizan las solicitudes recibidas de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior. Estas entidades no requieren autorización previa para funcionar, pero sí necesitan inscripción en el registro del BCU.

Al igual que otros agentes financieros, tanto asesores como gestores deben reportar en forma periódica al BCU información sobre las actividades de asesoramiento, y sobre las políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La medida que descartó la DGI

En febrero del año pasado la Dirección General Impositiva (DGI) había solicitado a los gestores de portafolios que enviaran información sobre sus clientes (nombre, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal, número de identificación fiscal, saldo en sus cuentas). Finalmente esa medida cuestionada por la Cámara de Asesores de Inversiones y Gestores de Portafolio del Uruguay, quedó sin efecto en diciembre pasado, según informó El País.

En la resolución, el organismo indicó que por un lado los gestores de portafolios son entidades financieras sujetas a informar, pero que “no mantienen cuentas financieras que informar en la medida que actúen de conformidad con la normativa del BCU que regula su licencia”.