Arquitectos reclaman por la demolición de una casa en el Centro de Montevideo

Un grupo de ciudadanos nucleados en la organización "Basta de demoler Montevideo" reclamaron a la intendencia por la "pérdida del patrimonio arquitectónico" en la ciudad, a raíz de la demolición de una casona antigua ubicada en pleno Centro de Montevideo, sobre la calle Soriano. Aunque el caso de esta casona céntrica es el más reciente, el grupo denuncia otros episodios de este tipo que tuvieron lugar en el pasado y el vacío legal que hay respecto a los edificios que no están registrados como patrimoniales pero igual conservan un valor arquitectónico.

Este jueves un integrante del grupo, Eric Shaffner, hizo pública una carta dirigida al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, en la que daba cuenta de una situación. La casa, que va del 1111 al 1117 de la calle Soriano, no está protegida como monumento nacional o patrimonio histórico, por lo que legalmente los propietarios están habilitados a construir de la forma que quieran, siempre sujeto a las normas que rigen en general a las edificaciones de Montevideo.

Con una amplia puerta de madera, de dos pisos y con frisos que adornan la fachada, la casa se mantiene en buen estado por fuera y, por dentro, mantiene en pie elementos distintivos como una gran escalera de madera, frisos en el techo y un vitró en el techo de una de las habitaciones. En total, la casa tiene 1.370 metros cuadrados.

Basta de Demoler Montevideo - Erich Shaffner

"Es una casa muy destacada", resumió la académica Laura Alemán, profesora agregada del instituto de Historia de la Arquitectura de la Universidad de la República. Más allá del caso concreto de este edificio, la arquitecta señaló que en el Centro de Montevideo se está generando una "sustitución enorme" de forma sistemática. "Casas viejas se demuelen para construir en altura. La casa no está protegida, porque no se puede proteger todo Montevideo y el Centro no tiene comisión especial ni inventario", explicó a El Observador.

Esto último sí sucede en otros barrios de la capital como el barrio Reus al norte, Ciudad Vieja, Carrasco, Pocitos y el Prado. "En el Centro funciona el régimen general. Quiere decir que si una obra no está protegida es pasible de ser demolida en la medida en la que la norma lo habilite. En ese caso, sí hay una normativa, que es el plan de ordenamiento que habilita la altura en ese lugar", afirmó la docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

De esta manera, la arquitecta aseguró que el mercado inmobiliario está "presionando" en el Centro de Montevideo y que muchas edificaciones valiosas se están perdiendo a costa de ganar en altura.

Basta de Demoler Montevideo - Erich Shaffner

Por su parte, el arquitecto Willy Rey reconoció a El Observador que hay poco para hacer en este caso en particular, pero que la protesta y el reclamo debe ser útil para generar un debate sobre el patrimonio arquitectónico y urbanístico del Centro de Montevideo y cómo se protege a futuro.

"Hoy poco se puede hacer, porque jurídicamente no se puede hacer nada. Pero se puede protestar, llamar la atención y demostrar que de antemano esto se pudo haber prevenido. Que sirva para producir un inventario", dijo respecto a esa zona de la ciudad. Tener un inventario no necesariamente tendría que prohibir la demolición de las casas, pero sí ayudaría a tener un marco claro de actuación y podría, por ejemplo, determinar que parte de la fachada quede intacta, entre otras cosas.

Según Rey, la intendencia debería encabezar un debate sobre este tema y dejar sentadas las bases para la creación de un inventario.

Fuentes municipales aseguraron a El Observador que están al tanto de la situación y que están definiendo los pasos a seguir.

Por su parte, el edil de la Concertación e integrante del Partido de la Gente, Roberto Gossi, realizó un pedido de información a la Intendencia de Montevideo para conocer qué protección tenía esta casona, así como la lista en general de edificios protegidos patrimonialmente en esa zona de Montevideo.