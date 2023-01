Asador de Fuego Sagrado le cocinó cordero dos veces a Lacalle Pou: ¿cuál fue la más difícil?

Alejandro Acland fue finalista de Fuego Sagrado en 2021 y le cocinó cordero dos veces al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La primera vez fue en julio de 2022. "El primero fue divino, era totalmente descontracturado en un lugar en el campo", contó Acland este lunes en Desayunos Informales (Canal 12). La instancia del pasado lunes 16 de enero fue más difícil porque habían tres corderos y "mucha prensa". "No paraban de hacerme notas todos los canales, revistas y diarios", contó el cocinero.

"Llegué a las 2:30 de la tarde al lugar y hacía días se estaba nombrando que era una movida grande porque era el primer cordero orgánico que se iba a hacer en el Uruguay, el primero lugar que se iba a vender", explicó.

Acland dijo que el cordero orgánico "tiene un sabor un poco más potenciado", "más rico y tiernito". "Son corderos más chicos", señaló. El finalista de Fuego Sagrado, la competencia gastronómica de asadores que se transmitió por canal 12, es oriundo de Young, departamento de Río Negro, y antes de la última invitación se encontraba de vacaciones en Punta del Este. Pese a que es contratado para cocinar cordero, manta y hasta papas fritas al fuego, Acland trabaja en una empresa familiar de electricidad.

Iba a viajar del balneario en Maldonado a Fray Bentos para ser jurado en un concurso de pesca del Río Uruguay, pero recibió un llamado. "Mirá que hay un asado para el presidente. Estaría bueno que estés vos que sos el mejor asando cordero", le dijeron. "Me empezaron a dar para delante y yo me la creí"; contó entre risas. "Me organicé todo para quedarme dos días más en Punta del Este", explicó.

El comentario de Lacalle Pou

Acland aseguró que Lacalle Pou es "muy divertido y muy macanudo". De todas formas, un video reproducido en Desayunos Informales muestra al presidente disfrutar del cordero, pero reclamar que le faltaba sal. "¿Están con presión?", bromeó el mandatario y con un racimo de romero le puso la salmuera que Acland preparó.

El cocinero dijo que lo de Lacalle Pou "fue un poco de chispa". Explicó que cuando lo contrataron le pidieron que no le pusiera mucha sal para que se notara el sabor del cordero y también porque los comensales tenían presión alta. De todas formas afirmó que usualmente le pone "poco" al prepararlo y después de cortarlo le tira un preparado. "Hago una salmuera con condimentos que la perfumo con romero", continuó.

"Ahí le digo —contó Acland sobre su interacción con Lacalle Pou—: 'Ponele salmuera'. Le echó un chorro", se rió el cocinero.

Según informó El País, en el evento se encontraba el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres y el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.

Consultado sobre si se pone nervioso al cocinar en situaciones como esta, Acland dijo que "el nervio llega en el momento de cortar y picar para que les llegue caliente, porque el cordero se enfría rápido". Más allá de eso, aseguró que se divierte mucho. La cocción dura aproximadamente cinco o seis horas.

"Lo hago a la cruz entonces lleva mucho tiempo todo el show de que está ahí el cordero", contó. "Mirá quién es, el de Fuego Sagrado", se dan cuenta las personas. "La gente viene y se saca selfies con el cordero", aseguró.

Instagram de Alejandro Acland

Foto de la primera vez que Acland le cocinó cordero a Lacalle Pou

La primera vez

En julio de 2022 fue la primera vez que Acland le cocinó cordero al presidente. "Nadie me dijo nada", recordó. Solo que era "un asado para seis personas". "Fue divino, era totalmente descontracturado en un lugar en el campo", continuó.

En aquella ocasión, al igual que en la segunda, el cocinero compartió en sus redes lo que había pasado. "Ayer de noche y hoy al medio día me toco vivir una nueva experiencia... Fui contratado para cocinarle a nuestro Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Estuvimos hablando mucho y hoy tuve el honor que cortara mi cordero a la cruz!! Un tipazo!!", escribió, junto a fotos y videos.

"Estaba bueno en serio! Gracias! Abrazo grande", le respondió el mandatario.

"Gracias y que se repita!! Nos vemos pronto!!", dijo entonces Acland.