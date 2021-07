Así avanza la campaña de vacunación contra el covid-19 por edad

Uruguay tiene el 52% de su población vacunada con dos dosis contra el covid-19 y se ubica entre los mejores países del mundo en cuanto al avance de la inmunización. Además, es de los pocos países del mundo que tiene abierta la vacunación a la gran mayoría de su población y fue el primero en América Latina en empezar a inmunizar entre menores de edad (12 a 17).

Este grupo etario fue el último en quedar habilitado para poder anotarse y, por eso, es el que muestra menos adhesión a la campaña. Sin embargo, a nivel general el 85% de las personas que está habilitada para vacunarse ya lo hizo, tiene fecha o está a la espera de recibir agenda, según los datos actualizados al 5 de julio que presentó el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjián, este martes en el Parlamento durante la interpelación.

“A ese 15% también lo vamos a incentivar a que se adhiera a la vacunación. Es algo a resaltar sobre todo viendo lo que pasa en el resto del mundo”, dijo Satdjian durante su intervención. Muchos países que avanzaron rápido en la vacunación tienen problemas para avanzar una vez que llegan a números cercanos al 60% con la primera dosis.

Hay otro 15% de la población (menores de 12 años) que todavía no fue habilitada para anotarse.

La cantidad de personas que hasta ahora no ha ingresado al sistema varía según los rangos etarios. Entre los mayores de 60 y menores de 90, en ningún caso es más del 10% los que no mostraron voluntad de vacunarse. En ese rango, los de 70 a 79 son los que más adhesión tuvieron a la campaña y solo el 6% no se anotó.

Sin embargo, este grupo está rezagado respecto a otros en la segunda dosis porque fue de los últimos en habilitarse. Alrededor de 7 de cada 10 personas de entre 70 a 79 años recibió la segunda dosis mientras que entre los que tienen entre 80 y 90 ese número es cercano a 80%.

Entre los mayores de 90, en tanto, el número de personas que no está anotada asciende al 18%. En el otro extremo de edad, uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 13 años no se registró para recibir la vacuna contra el covid-19. La campaña de inmunización entre los de esa edad empezó el 10 de junio.

Satdjián destacó también que los privados de libertad fueron priorizados en la campaña de vacunación y hubo una adhesión superior al 90%.

Destaque

Otro aspecto que resaltó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue que Uruguay fue destacado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por incluir a los migrantes y refugiados que no cuentan con cédula de identidad dentro de la campaña de vacunación.

La Relatoría Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “saludó” la decisión del Ministerio de Salud Pública de “habilitar el trámite en línea para que personas migrantes y solicitantes de asilo reciban las vacunas contra el covid-19”.

#Uruguay🇺🇾 La #CIDH y @DESCA_CIDH saludan la decisión del @MSPUruguay de habilitar el trámite en línea para que personas migrantes y solicitantes de asilo reciban las vacunas contra el #COVID19. #PersonasMigrantes #PersonasRefugiadas 1 — CIDH - IACHR (@CIDH) June 23, 2021

“La decisión del Estado de Uruguay sigue las recomendaciones de la CIDH en sus Resoluciones 1 y 4/20, y especialmente en la 1/21 sobre vacunas contra el covid-19 y los Derechos humanos”, dice el tuit de la Relatoría.

Al mismo tiempo, insta a los Estados de la región a seguir esta “buena práctica” para asegurar “el acceso equitativo, universal y sin discriminación a las vacunas”.