Así llegan los rivales de Nacional en la Libertadores: Emi Martínez, Vélez sin DT y el Estudiantes sensación de Rogel

Nacional formará parte del Grupo C de la Copa Libertadores 2022 y tendrá como rivales a Vélez Sarsfield de Argentina, Red Bull Bragantino de Brasil, Estudiantes de La Plata de Argentina, según el sorteo realizado por la Conmebol este viernes en Asunción.

Los tricolores fueron cabezas de serie en su grupo, el C, y las bolillas determinaron que debe enfrentar a dos equipos argentinos, ambos de Buenos Aires, e ir a San Pablo para medirse con Bragantino, el vicecampeón de la pasada Sudamericana.

El primer rival que conoció Nacional fue Vélez Sarsfield, que estuvo en el segundo bolillero.

El equipo de Liniers en estos momentos no tiene entrenador, debido a que Mauricio Pellegrino renunció tras el mal arranque del campeonato argentino, con 6 puntos en siete fechas. En su lugar, mientras busca DT, el técnico de la reserva, Julio Vaccari, tomó el plantel de forma interina.

Entres los jugadores están los uruguayos Matías De los Santos y el delantero Sebastián Sosa, quien tuvo una pasaje fugaz por Nacional. Además, hay figuras como el arquero boliviano Carlos Lampe y el “Oso” Lucas Pratto.

Emi Martínez en RB Bragantino

El segundo rival de los tricolores fue Red Bull Bragantino, el equipo donde juega Emiliano Martínez, volante formado en el club que fue transferido a mediados del año pasado.

El histórico equipo que tuvo la inyección financiera de la firma de bebidas energéticas fue sensación en la pasada Copa Sudamericana, al lograr avanzar a la final que se disputó en el Estadio Centenario.

AFP

Emi Martínez en RB Bragantino

Se trata de un club que tiene un proyecto que apunta a formar jugadores jóvenes y que por sus buenas actuaciones logró adelantar sus objetivos deportivos, con su gran Sudamericana 2021 y metiéndose este año en la Libertadores.

Será el traslado más largo que tengan los tricolores, que deberán ir a San Pablo para luego viajar a Braganca, a kilómetros de la capital paulista.

AFP

Agustín Rogel, de gran momento en Estudiantes

El tercer rival que le tocó a Nacional es Estudiantes de La Plata, el histórico equipo copero que se metió en la fase de grupos tras superar las fases previas.

El equipo “pincharrata” pasa por un gran arranque de temporada de la mano del entrenador Ricardo Zielinski y lidera su serie junto a Boca Juniors.

AFP

Roberto Zielinski, DT de Estudiantes

En el plantel hay varios uruguayos, como el ex Nacional Agustín Rogel, zaguero titular de gran presente, más Emanuel Beltrán y Manuel Castro. Además, hay conocidos como el ex Torque Gustavo Del Prete y el ex Deportivo Maldonado Hernán Toledo, e históricos como el arquero Mariano Andújar y Mauro Bosselli.

El cruce de albos y albirrojos tiene mucha historia en la Copa Libertadores. En 1969 disputaron la final que ganaron los argentinos y en 1971 volvieron a cruzarse en la definición, con triunfo tricolor para su primer título continental.

AFP

Mariano Andújar, arquero de Estudiantes

Otro de los antecedentes recordados es de 2009, cuando se midieron por semifinales y Estudiantes ganó la serie con dos goles de Bosselli, quien volverá a enfrentar a los albos.

Además, volvieron a cruzarse en 2018 en fase de grupos con un empate y un triunfo de los plateneses.

AFP

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes

La fase de Grupos comenzará en la semana del 5 de abril, mientras que los octavos arrancan el 28 de junio, los cuartos el 2 de agosto, las semifinales el 30 de ese mes y la final única del torneo se disputará el 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil.

El principal certamen de clubes del continente destina un total de US$ 244.360.000 en premios, una cifra récord en toda la historia del certamen sudamericano.

Por disputar la fase de grupos, cada equipo recibirá US$ 3.000.000.

Los premios de la Libertadores 2022 y la diferencia con 2021: