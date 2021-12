La nueva estructura deportiva de Nacional: Taramasco, el regreso de OJ y Recoba en Tercera

El nuevo Nacional de José Fuentes comienza a tomar forma esta semana con la llegada del entrenador Pablo Repetto este martes y con la conformación del área deportiva que encabezará Sebastián Taramasco y que tendrá la vuelta al club de Oscar “OJ” Javier Morales.

Estos primeros días de la nueva administración del club están marcados por reuniones y con la prioridad de comenzar a definir el plantel principal para la próxima temporada, en la que los albos deberán recuperar el título del Uruguayo e intentar nuevamente llegar lo más lejos en la Libertadores.

La gerencia deportiva: Taramasco a la cabeza

El triunfo de Fuentes ratificó a Sebastián Taramasco al frente de la gerencia deportiva del club.

Quien fuera durante años el coordinador de formativas del club, asumió en mayo el cargo, cubriendo el lugar como secretario deportivo que quedó vacante cuando Jorge Giordano dejó el club.

Camilo Dos Santos

Sebastián Taramasco

Taramasco fue muy valorado por Fuentes durante la campaña por su conocimiento que tiene sobre los jugadores del club. “Conoce todo lo que sucede en Los Céspedes”, dijo en la presentación de la lista Compromiso Nacional 1899, que fue la gran ganadora de las elecciones con nueve de los 11 cargos, y que mantiene la línea de conducción del anterior presidente José Decurnex.

Junto a Taramasco trabajará OJ Morales, quien regresará al club y que fue postulado para su cargo por Fuentes en la campaña, quien ha valorado la identificación del exvolante con el club al haber jugado más de 370 partidos con la camiseta blanca (379 oficiales y 62 amistoso, 441 en total, lo que lo coloca quinto, junto a Atilio García, entre los futbolistas que más partidos jugaron con Nacional según Atilio Software).

¿Cuál será su función? El nuevo presidente tricolor indicó que quieren que esté cerca del plantel principal y que sea un referente para los juveniles.

OJ se suma a la gerencia deportiva

OJ, que está semana se reunirá con el club para comenzar a trabajar en su nuevo rol, regresará a la Ciudad Deportiva Los Céspedes tras haber sido integrante del cuerpo técnico de Eduardo Acevedo en Cerro y Defensor Sporting.

En el área deportiva ya no sigue Iván Alonso, quien dejó el club, y quien era manager deportivo, en un cargo que también trabajaba en otras tareas como la profesionalización de las áreas, la organización y la gestión. "Mi rol llegó para profesionalizar la gestión en cada una de las áreas, mi foco ha sido la profesionalización a nivel estructural del fútbol: organizar la estructura deportiva”, dijo al anunciar su alejamiento.

Recoba a Tercera

Otro de los cambios que habrá en Nacional es que Álvaro Recoba pasará a ser el director técnico de la Tercera división con Nelson Abeijón como su asistente.

De esa forma, el Chino deja su rol de asistente técnico del club en Primera división para comenzar su carrera como entrenador. Se trata de un nuevo desafío para el exjugador que en principio se perfilaba para ser dirigente, fue compañero de fórmula de José Fuentes en las elecciones de 2015, pero fue vetado por no cumplir lo exigido como socio.

Leonardo Carreño

El Chino Recoba

Luego, en 2020, se integró al club como director de Relaciones Internacionales y al poco tiempo fue nombrado asistente técnico cuando Jorge Giordano fue designado DT.

Según supo Referí, por el momento no está contemplado que se designe un nuevo asistente técnico del club para que ocupe el cargo que dejó Recoba en Primera división.

La llegada de Recoba a la Tercera lo coloca en un puesto del que se han formado entrenadores que luego han dado el salto a Primera como ya pasó con Álvaro Gutiérrez, Alexander Medina y Martín Ligüera.

También marcará la vuelta de Nelson Abeijón al club, quien defendió a los albos en la década de 1990, siendo campeón uruguayo en 1992.

Más reuniones

Además de las charlas que tendrán con Repetto cuando llegue a Montevideo este martes, este lunes hubo una reunión entre Taramasco y Fernando Curutchet, el coordinador de las formativas, quien fue ratificado en su cargo con el triunfo de Fuentes, quien lo calificó como “un profesional súper reconocido”.

Para el nuevo presidente, las juveniles son de suma importancia. “Seguimos creyendo que en las formativas está la clave del éxito”, dijo cuando lanzó su lista. “No solo desde el punto de vista deportivo, porque en la última final 10 de los 11 futbolistas eran formados en Nacional, sino también desde el punto de vista económico, porque sabemos que la manera de seguir creciendo es cuando sacamos jugadores de nuestra cantera y los podemos transferir”, agregó.

@Nacional

Fernando Curutchet

En lo que respecta a los entrenadores de las formativas, Recoba será el DT de Tercera, puesto que tuvo un largo proceso de Martín Ligüera y un "interinato" de Tabaré Alonso en los últimos meses.

En tanto, en las otras categorías los técnicos que cerraron la actual temporada fueron: en sub 19 Tabaré Alonso, que dirigió y fue campeón de Tercera cuando Ligüera pasó a Primera; en sub 17 Rodrigo Lemos, que se quedó con el título de la categoría; en sub 16 Santiago Espasandín, en sub 15 Dardo Pérez y en sub 14 Joaquín Papa, ambas categorías campeonas en sus torneos.

Leonardo Carreño

Dardo Pérez

Nacional valoró que este año levantó la copa en cuatro de las seis categorías de formativas.

Así, desde Taramasco a los entrenadores de formativas esta es la estructura deportiva tricolor en el comienzo de la administración Fuentes.

La nueva área deportiva del Nacional:

Gerencia Deportiva: Sebastián Taramasco

Secretario Deportivo: Óscar Javier Morales

Entrenadores:

Primera división: Pablo Repetto

Tercera: Álvaro Recoba, Nelson Abeijón

Sub 19: Tabaré Alonso

Sub 17: Rodrigo Lemos

Sub 16: Santiago Espasandín

Sub 15: Dardo Pérez

Sub 14: Joaquín Papa