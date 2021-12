Pablo Repetto asume el martes en Nacional, pero ya empezó el armado del plantel

Este lunes comienza a andar el nuevo Nacional después de las elecciones del sábado que instalaron a José Fuentes como nuevo presidente del club, tras ganarle por un amplio número de votos a los otros dos candidatos, Raúl Giuria y Daniel Majic.

La lista 1899 Compromiso Nacional que encabezaron Fuentes y Alejandro Balbi obtuvo 9 cargos en la comisión directiva para el período 2021-2024, mientras que Giuria logró dos y Majic ninguno.

El sábado votaron 9.047 socios tricolores, un 34,8% de los habilitados para hacerlo.

Leonardo Carreño

El voto de José Fuentes

Si bien Nacional tiene un nuevo presidente, que intentará poner su impronta, sobre todo en el aspecto deportivo, el club va a seguir con la misma línea de conducción ya que Fuentes representó al oficialismo, fue puesto por el anterior presidente José Decurnex y la mayoría de los dirigentes trabajaron en el anterior trienio.

Durante la campaña electoral Fuentes propuso a Pablo Repetto como entrenador del plantel principal en caso de ganar. En realidad, su primer nombre fue el de Álvaro Gutiérrez -candidato compartido con Giuria-, pero después de que el propio entrenador diera un paso al costado por “asuntos personales” según explicó en un comunicado, el nuevo presidente albo le apuntó a Repetto.

Segundo llamado

No es la primera vez Nacional levanta el teléfono con la intención de contratarlo, según se informó a Referí. A principio de 2021, cuando el club tenía que resolver si continuaba Jorge Giordano en la conducción del equipo después de tomar interinamente el cargo tras la salida de Gustavo Munúa o buscaba otro DT, los dirigentes llamaron a Repetto. Pero en ese momento tenía contrato con Liga de Quito y cada uno continuó con su camino.

Repetto en Ecuador, donde había salido campeón local en 2018 y alcanzado la final en 2019 y 2020, y Nacional con Giordano que dejó su cargo de gerente deportivo para continuar al frente del plantel principal. Sobre el final de esa temporada 2020, que terminó en abril de 2021 por la pandemia de covid, Giordano fue reemplazado por Martín Ligüera, quien ganó las finales del Uruguayo frente a Rentistas.

Camilo Dos Santos

José Decurnex y José Fuentes, presidente saliente y presidente entrante

Repetto llega el martes a Montevideo y se hará oficial su nombramiento como técnico de Nacional. Si bien ya está casi todo acordado, faltan definir algunos detalles, como la duración del contrato: en principio será por un año, según se expresó a Referí desde el entorno del entrenador que se encuentra en Ecuador y parte este lunes para Uruguay.

Casi un año después del primer intento, los caminos se encontraron. Fuentes lo llamó durante la campaña electoral y le prometió que, si él ganaba las elecciones, sería el técnico. Al entrenador, que fue desvinculado de Liga el 16 de junio durante el receso por la Copa América, aunque tenía contrato hasta diciembre, le sedujo la idea de volver a dirigir en Uruguay y a un equipo grande.

Las últimas horas fueron complicadas para el entrenador, que mantuvo un contacto con Referí, pero no quiso brindar declaraciones para no hacer diferencias con los demás medios. “No quiero hablar hasta que llegue a Montevideo. Acá en Ecuador me llamó todo el mundo, porque además hoy se juega la final entre Independiente del Valle y Emelec, y la prensa no paró de llamarme”, fue lo único que dijo Repetto luego de pedir disculpas.

Independiente del Valle fue su destino en setiembre de 2012 después de salir de Defensor Sporting. Desde entonces, en los últimos nueve años no regresó a dirigir en Uruguay. Luego de ese primer equipo ecuatoriano continuó en Emiratos Árabes, Olimpia de Paraguay y Liga de Quito.

Los 10 contratos que terminan

El entrenador dedicó los últimos días a adelantar el armado del plantel de Nacional para 2022. Desde que se puso de acuerdo con Fuentes, no quiso perder tiempo para llegar el martes a la reunión de trabajo con el secretario técnico con una idea sobre las bajas y las posibles altas, una tarea que será “consensuada” con el área deportiva y el nuevo entrenador, dijeron a Referí desde el club.

Los 10 jugadores que terminan sus contratos el 31 de diciembre son Martín Rodríguez, Diego Polenta, Armando Méndez, Christian Almeida, Rafael García, Facundo Píriz, Andrés D’Alessandro, Brian Ocampo, Leandro Fernández y Thiago Vecino.

Como informó Referí, Nacional adelantó gestiones por dos jugadores que pretende que se queden un año más: Brian Ocampo y Gonzalo Bergessio. Se espera una respuesta de ambos para ver como siguen las negociaciones.

Son casos y edades diferente: Ocampo tiene 22 años, es jugador del club y su contrato termina el 31 de diciembre, por lo que si no llega a un acuerdo se puede ir libre; Bergessio tiene 37 y desde 2018 el club le fue renovando anualmente. En esta ocasión la propuesta económica es menor a la del año pasado y se espera su respuesta a la vuelta de las vacaciones.

Leonardo Carreño

Gonzalo Bergessio

Taramasco se comunicó con Leandro Fernández para negociar su continuidad, pero el delantero argentino que disputó 32 partidos y marcó 10 goles en el año, dijo que no. Tampoco continuarán D’Alessandro y Vecino, cuya salida del club ya se comunicó antes de terminar el campeonato. Los demás nombres serán evaluados por el nuevo técnico.

Uno de los pases bomba que manejó Fuentes en secreto durante la campaña fue el de Nicolás Lodeiro, pero el mismo se complicó antes de nacer. La intención del nuevo presidente era que volviera al club a préstamo por seis meses, pero el Seattle United, club dueño de su ficha desde 2016, no accedió. Ahora el que tiene que actuar es el futbolista y tratar de destrabar la situación, aunque no será fácil.

El vicepresidente Alejandro Balbi expresó el domingo en Punto Penal de Canal 10 que el presidente de Cerrito le pidió US$ 4 millones por Maximiliano Silvera, goleador del Campeonato Uruguayo con 21 goles, una cifra inviable para cualquier club uruguayo. También fue visto con buenos ojos el argentino Tomás Andrade, de Sud América. Ambos están pendientes de las negociaciones que estén al alcance del bolsillo tricolor.

El primer día de Fuentes como presidente fue de descanso después del festejo y la emoción por el triunfo y de recargar las pilas para comenzar a full este lunes en el armado del equipo y en el seguimiento de todos los temas que comprenden a la institución.