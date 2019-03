Así será la torre más alta del interior del país, después de Punta del Este

Paysandú tendrá en los próximos años el edificio más alto del interior del país, sin contar a Punta del Este, cuando se concrete la construcción de la Torre de la Defensa, un proyecto inmobiliario de apartamentos y oficinas en el que se invertirán US$ 12 millones, afirmó a El Observador el arquitecto Alberto Zinno, socio del estudio Paggi-Zinno.

"En Montevideo hay más altos, en Punta del Este también, pero en el interior no. Va a tener 75 metros y unos 26 pisos", aseguró el arquitecto. El proyecto estará ubicado en una de las esquinas de la Plaza Constitución, en el centro de la ciudad.

"Es una esquina emblemática de Paysandú, donde se iba a hacer un proyecto de un hotel con casino hace unos diez años por parte del empresario Mario Macri. Pero el proyecto se cayó cuando la Dirección General de Casinos no le dio la concesión", explicó Zinno. "Hace años que se está trabajando en algún emprendimiento distintivo en esa esquina", agregó.

Los desalojos en esa esquina comenzarán en mayo, le seguirán las demoliciones y en agosto comenzarán las obras de sedimentación para comenzar a erigir el edificio, que tendrá oficinas y apartamentos. Las oficinas serán de entre 25 y 40 metros cuadrados, mientras que las viviendas irán desde los 75 hasta los 230 metros cuadrados. El penthouse será un dúplex con más de 300 metros cuadrados. El costo de los apartamentos va desde los US$ 170 mil hasta los US$ 400 mil. El penthouse rondará los US$ 850 mil.

Según estimó Zinno, entre el 50% y el 60% de las unidades ya están vendidas, aunque las obras llevarán 26 meses, por lo que se deberá esperar hasta el segundo semestre de 2021 para ver terminado el proyecto.

La tecnología será otro de los distintivos del edificio, ya que contará con identificador de matrículas para acceder a las 40 cocheras, un sistema de huellas dactilares para subir a las plantas y una aplicación de celular que permitirá gestionar a distancia la calefacción. También tendrá una piscina cerrada infantil, otra para adultos, un gimnasio con vista a la Plaza Constitución y dos barbacoas con solarium de 100 metros cuadrados.