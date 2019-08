Estos son los planes de inversión en el deporte uruguayo en el futuro inmediato

Los Juegos Panamericanos se cerraron con una de las mejores actuaciones históricas para el deporte uruguayo. Pero en la Secretaría Nacional del Deporte que comanda Fernando Cáceres hay planes que siguen su marcha a pesar de que ya tiene decidido, sea cual sea el resultado de las elecciones nacionales que se llevarán a cabo en octubre, no seguir en el cargo a partir de marzo de 2020.

Los proyectos siguen una política madre que Cáceres trazó desde que en 2015 la Dirección Nacional del Deporte se transformó en Secretaría Nacional del Deporte (SND) pasando de la órbita del Ministerio de Turismo y Deporte a depender directamente de Presidencia. Cáceres la denomina como gobernanza.

“Es un espacio de acuerdo de valor estratégico entre distintos actores. Optamos por este modelo para salir de aquel en el cual el estado le daba dinero al privado para que este ejecute. Son acuerdos con derechos y obligaciones para las dos partes, con pautas y procesos de evaluación deportiva y de gestión, con planificación estratégica de los objetivos. Estamos en una fase inicial, aprendiendo y revirtiendo varias pautas culturales”, expresó a Referí.

¿Qué acuerdos se hicieron bajo este nuevo modelo? El Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basketaball (Cefubb), el estadio cerrado de beach volley, el Centro de Entrenamiento del Charrúa para el rugby y el Centro de Entrenamiento para la gimnasia artística montado en Salvador Mauá.

“Había un modelo que indicaba que el estado delegaba en el ámbito privado el desarrollo deportivo del alto rendimiento federativo y por eso estaba obligado a asistirlo financieramente. Y se desentendía. Ese modelo está perimido, es malo para el deporte. Por eso recorremos el camino de acuerdos estratégicos con derechos y obligaciones, planificación, evaluación de gestión y resultados deportivos y una focalización de la inversión producto de esas evaluaciones. ¿Funciona bien? No, estamos aprendiendo a funcionar. Las federaciones a veces no cumplen y nosotros a veces tampoco”, dijo sincerándose.

A lucharla

Bajo ese marco de acuerdos estratégicos se inaugurará en setiembre un centro de entrenamiento para los deportes de combate.

“Va a ser un aporte muy significativo en materia de gobernanza porque vamos a dar espacio para que cada federación se encargue del equipamiento de los mismos”, explicó Cáceres.

El lugar está ubicado en José Batlle y Ordóñez y Avenida Italia. Son los galpones donde funcionaban los talleres de la vieja Comisión Nacional de Educación Física donde se hacía las estructuras de los bancos de hormigón de los estadios, así como también los soportes y estructuras de hierros para el básquetbol.

Un empujón para el tenis

“El tenis está más lejos de esta realidad, pero nos queremos ir con un Centro de Entrenamiento montado en la Plaza 3. Lo tenemos bastante acordado con Asociación Uruguaya de Tenis (AUT). La plaza, sin perder su carga de apertura a la comunidad, va a ser un espacio para la tecnificación y entrenamiento del tenis”, informó.

Camilo Dos Santos

La Plaza 3 está ubicada en el Parque Rodó y cuenta con cuatro canchas de polvo de ladrillo, tres canchas de superficie dura y una de mini tenis.

Neptuno, otra vez Neptuno

La utilización de Neptuno como un Centro de Entrenamiento integral para varias federaciones deportivas sigue en veremos.

Esa idea surgió luego de descartar la construcción de un Centro de Alto Rendimiento. “En esta etapa de desarrollo esa idea no está contemplada”, dijo Cáceres.

A comienzos de 2012, Ernesto Irurueta, director nacional del Deporte, dijo a Referí: “Ya hicimos un planteo formal a la Intendencia de Canelones para que en la licitación de proyectos deportivos en el Parque Roosevelt se incorpore la intención de hacer un centro de alto rendimiento. Tuvimos una respuesta satisfactoria”. En la ley de presupuesto de ese año se contempló otorgar una partida inicial de US$ 1 millón para encaminar el proyecto.

Después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la entonces ministra de Turismo y Deportes, Lilián Kechichian reafirmó que Uruguay se iba a embarcar en la construcción de un Centro de Alto Rendimiento.

Pocos meses después el proyecto se encajonó y desde 2013 el inestable club Neptuno, de grandes infraestructuras deportivas en decadencia, pasó a ser un posible Centro de Entrenamiento.

“En el año 2013 vino la directiva de ese momento de Neptuno y nosotros le hicimos un estudio a partir del cual le proponíamos que la SND y la Fundación Deporte Uruguay tomaran el 70% de las instalaciones para uso de las federaciones y dejarle al club el uso del otro 30%. Nosotros nos íbamos a hacer cargo de los servicios comunes del funcionamiento. Para esa idea nunca tuvimos respuesta”, dijo en abril de este año a Referí el gerente nacional del deporte Daniel Daners.

“Sigue en carpeta”, agregó Cáceres. “Se trabaja una propuesta con la Intendencia de Montevideo que es la propietaria, el Comité Olímpico Uruguayo y nosotros para ver si podemos montarlo. Se requiere una inversión muy grande. Hay que hacer un relevamiento en profundidad que aún no hemos hecho”.

Cáceres adelantó que existe la posibilidad de avanzar en un proyecto primario exclusivo para la natación, un deporte que en el país solo cuenta con una pileta olímpica (50 metros) en uso, la del Campus de Maldonado. La otra es la de Neptuno que en abril, cuando fue visitada por Referí era utilizada para un desfile de moda.

Diego Battiste

“Tenemos la voluntad de abrir parte de las instalaciones para empezar por un centro de entrenamiento de la natación ya que hay dos piscinas. Hay que recuperar vestuarios, baños, calderas, las propias piscinas. Hay que ver si podemos tomar esa decisión. Tal vez también se pueda abrir algún gimnasio para otra disciplina para después avanzar en el proyecto integral. Pero esto todavía lo estamos procesando”.

Tres pistas a nuevo

Cáceres afirmó que a la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) deberá asumir un desafío mayúsculo con la inauguración de tres nuevas pistas de atletismo.

Ya se inauguró la de Paysandú. El jueves de la semana próxima se cortará la cinta de la pista de Durazno y con el Ministerio de Defensa se está coordinando fecha para inaugura la del Liceo Militar ubicada en el corazón del Prado de Montevideo. “La CAU debe pasar a cumplir un rol fuerte ahí”, anunció Cáceres.

Polideportivos en todo el país

“Antes de fin de año se van a empezar a construir 10 polideportivos en el interior del país. Los 10 tienen canchas de 40 por 20 metros. La prioridad de uso la va a tener el sistema educativo, pero el país va a dar un salto importante en materia de infraestructura deportiva para deportes como el fútbol sala o el handball. Incluso también para el básquetbol y el vóleibol que usan canchas más chicas”, informó Cáceres.

Los polideportivos se erigirán en Bella Unión, Salto, Paysandú, Young, Rivera, Treinta y Tres, Carmelo, Progreso, Toledo y Ciudad del Plata. “Ahí las federaciones deberán involucrarse en el ejercicio de gestión y espacio para aprovechar y cambiar el eje del relacionamiento y así impulsar el desarrollo deportivo”, dijo el director de la SND.

El convenio con China

“No sé si fue decisivo en el resultado los entrenamientos en China, pero fue muy importante. Es el convenio más grande que tiene este país y no creo que haya otro país en Latinoamérica que tenga este convenio”, dijo Cáceres sobre una de las claves del éxito.

"A fin de año el convenio llegará a los US$ 10 millones de inversión en el deporte uruguayo. En setiembre de este año viajan otros 85 deportistas. El año que viene serán 150. El convenio termina el año que viene y ya empezamos hace unos días a aprontar la renovación del mismo. Ya está acordado de palabra y se va a firmar por tres años más. El gobierno que venga va a tener ese convenio asegurado. Se van a seguir mandando deportistas, recibiendo técnicos chinos y equipamiento de alto nivel. Ese convenio dio la posibilidad de prepararse a varios deportistas que fueron a los Juegos Panamericanos", ahondó Cáceres.

"Estuve en Changsha donde entrenaba el remo. Llegué y estaban haciendo aparatos. Hablé con el entrenador (Osvaldo Borchi) y le pregunté si estaban entrenando en doble horario y me dijo que no, que estaban entrenando en triple horario. Me acompañaba la jefa de misión a la que le había pedido que gestionara con la empresa que financia el convenio la posibilidad de que los deportistas fueran a la Gran Muralla China y a la Ciudad Prohibida. Porque quién sabe si iban a tener la posibilidad de volver a China. Se lo informamos ahí a los gurises que se pusieron muy contentos, pero el técnico me miró como para matarme. Ellos fueron 40 días y no tres meses que es el máximo de tiempo permitido. Al final transamos, fueron todos los remeros menos que los que al final ganaron el oro. Ahí se explica parte del secreto de la obtención de una medalla de oro", sentenció el director de la SND.

"China es un convenio a cuidar y a mejorar. Hay cosas que no volvería hacer, prepararía mejor las selecciones en función de los deportistas y las disciplinas. Pero es un convenio que va mejorando con la experiencia", remarcó.

La inversión en cifras

US$ 20.000.000 se invertirá en los 10 polideportivos que se comenzarán a construir a fin de año con canchas de 40 por 20 metros.

US$ 1.000.000 anual reciben las federaciones contra la presentación de su planificación deportiva. Además hay otro fondo con el que se las apoya en base a criterios flexibles y existe el Fondo Celeste para apoyar proyectos con inversiones de $ 500 mil o $ 1 millón. “Se invierte alrededor de US$ 2,5 millones al año” a nivel federativo dijo Cáceres.

US$ 10.000.000 sumará a fin de año la inversión del convenio de intercambio con China.

¿Cuánto invierte Uruguay en deporte?

Cáceres respondió que los aportes del estado al deporte son tan múltiples y variados que son difíciles de cuantificar: “El estado uruguayo hace una contribución al deporte mucho más grande de lo que la gente presume”.

Leonardo Carreño

"El estado otorga bienes inmuebles, terrenos, a instituciones deportivas. Eso tiene un valor de toda la vida. A través del artículo 69 de la Constitución exonera de impuestos a las instituciones deportivas y facilita servicios. El principal inversor en deporte es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por convenio con clubes y federaciones. A través de la ley de inversión en el deporte se creó el Fondo de Promoción del deporte que es un fondo que estimula la inversión privada en del deporte a través de renuncias fiscales por $ 65 millones de anuales. El dinero destinado a la Fundación Deporte Uruguay (compuesta entre la SND y el COU) es nuestro en un 97%. Si se suman anualmente todas esas fuentes son unos cuantos millones de dólares", explicó.

"Floreció el mito que el deportista llega porque es un monstruo único en el mundo, porque tiene un talento inigualable y que todos los actores nacionales conspiran contra las posibilidades del deportista. Cuando se elige el deporte se elige por placer, no es un sacrificio, es una libre opción de vida. Que los deportistas uruguayos no cuentan con las condiciones necesarias y suficientes, no tengo ninguna duda. Que los demás países invierten más es relativo: si lo medimos por población, Uruguay no está mal. Si lo medimos por otras variables tal vez estamos más lejos. Sin dudas que se invierte mucho más en otros lugares y sin dudas que debiéramos invertir mucho más en deporte, no para obtener más resultados en el alto rendimiento sino para tener mejores resultados en sociedad, por el valor de construcción de convivencia que tiene el deporte; en esa opinión no puede haber diferencias. Nunca son suficientes los fondos destinados al deporte, siempre es necesario destinar más. Pero pensar que el deportista llega solo no es así. Cuando se gana no es exclusiva responsabilidad de un individuo y cuando se pierde no es exclusiva responsabilidad de una institución. La Secretaría está obligada a pensar en proceso pensando en todos los actores.

También dijo que las becas que antes otorgaba la Dinade fueron suprimidas por un criterio de organización porque también había becas que otorgaba el COU y la FDU. "Para no multiplicar, el único que otorga becas ahora es el COU. EN 20 días nos reuniremos para empezar a planificar los Juegos Olímpicos de Tokio"

Además, Cáceres dejó un mensaje a modo de sucesión: “Las transformaciones culturales y la construcción de la gobernanza son un gran intangible para continuar como una política deportiva”.

El balance de los Juegos Panamericanos 2019

“Tenemos pendiente la evaluación oficial, pero la actuación de Uruguay en los Juegos Panamericanos tuvo distintos niveles y distintas variables. Si uno se deja llevar por el medallero se queda en la superficie. Nosotros hacemos una evaluación en proceso y vamos del análisis global del evento hasta el de cada uno de los deportistas. Porque cada uno llega con una realidad particular y las federaciones son bien distintas”, dijo Cáceres.

“Llegamos a los Panamericanos con la delegación más numerosa de la historia, llegamos con muy buena representación en algunas disciplinas, logramos cuatro medallas más que las obtenidas en Toronto 2015 y el clima que se generó con los vínculos interpersonales fue muy bueno. A primera vista me parece una actuación muy positiva y cuando profundicemos lo será mucho más”, reflexionó.

“Lo de Lola fue extraordinario”

“En el caso de Lola Moreira la forma de trabajar que pretendemos fue decisiva. La SND advirtió de que su lesión de espalda requería cambiar su plan anual, el YCU fue muy receptivo, no fue a los Juegos Odesur de playa, se le asignó a Óscar Gadea como nuevo preparador físico y en condiciones radicales de viento fue cuarta. Lo de Lola fue extraordinario”

El gran triunfo de Déborah

EFE

“Para nosotros estos Juegos Panamericanos fueron confirmatorios para Déborah Rodríguez. Ella atravesó un momento muy difícil de su vida y un día vino a la Secretaría y nos hizo un planteo muy serio, de autocrítica, producto de una revisión personal fuerte. Nos propuso dar un golpe de timón fuerte en su carrera, irse del país, cambiar de prueba y competir al más alto nivel. Era una apuesta de alto riesgo. Confiamos en ella por sus características personales. Su resultado deportivo fue inferior al resultado humano. Se demostró a sí misma que había tomado una decisión inteligente y oportuna. Se logró reconciliar con ella, con el mundo del deporte y con la gente”.

El valor del bronce de Lasa

Lima 2019

“Tanto a Emiliano como a Déborah la SND les costea entrenadores de primera Brasil y Estados Unidos, respectivamente. Los dos demuestran que irse a otro medio potencia. Emiliano llegó con una lesión muy rebelde y fue bronce”.

El carácter de Julieta Mautone

Lima 2019

“Fue una extraordinaria actuación. Hizo récord panamericano y fue cuarta en la final. Tiene 19 años y si quiere tiene 30 años más de carrera. Me hizo acordar a las primeras charlas que tuve con Lola cuando era una niña. Salió del control antidoping y cuando le pregunté 'cómo estás' me dijo 'más o menos'. Estaba enojada porque era consciente de que les podía ganar a sus rivales. Ese es el fuego de los deportistas individuales que los lleva a querer superar límites imposibles de superar. Estamos ante un talento muy importante, por eso no podemos analizar solo los podios”, sostuvo.

El rugby y su proyecto

Camilo Dos Santos

“La gente dirá que el rugby anduvo mal. Pero preservó a sus jugadores para el gran objetivo del año que es el Mundial de XV. Hay un trabajo planificado donde los objetivos fueron otros. El rugby multiplica su presupuesto anual por lo menos 10 veces. Era de US$ 400 mil y pasó a US$ 5 millones. Logró captar fondos de distinta naturaleza pero nuevos. Logró mantener proyectos más allá de cambios dirigenciales y equipó un centro de alto rendimiento al más alto nivel", dijo Cáceres.

El apoyo a Lucas Fernández

Lima 2019

“La financiación del boxeo se interrumpió porque la Federación está intervenida hace años y no hay contraparte para asumir obligaciones para ejecutar los fondos. Pero el boxeador clasificó porque fue a instancias clasificatorias con fondos aportados por la Secretaría. Además, la academia a la que pertenece forma parte del programa estatal Nocáut a las drogas.”.

Lo de Pía fue fantástico

"Pia Fernández logró un quinto lugar con una gran actuación. Hay que analizarla en proceso, lo que creció es increíble. Crece porque tiene un entorno que la acompaña, técnico, familia e instituciones; es fantástico". La oriunda de Flores mejoró su récord nacional en 1.500 m.

"Las medallas en agua es un dato interesante. La Secretaría tuvo incidencia directa con Lasa y Déborah pero no con Julián Schweizer. Tenemos que revisarlo, el surf es una disciplina nueva, no es una federación con la que trabajamos habitualmente, pero nos mueve a analizarlo. Lo del remo es histórico, lo de la vela también. El canotaje está en crecimiento y ambos van a despegar cuando se ponga en marcha el centro de entrenamiento en el Lago Calcagno. Hace pocos días vi el proyecto y es muy ambicioso pero le va a dar un sentido de pertenencia muy importante a esos deportes", concluyó.