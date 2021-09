Astori y Bergara sellan acuerdo para “coordinar” acciones en el FA

Un grupo de sectores moderados del Frente Amplio encabezados por Asamblea Uruguay de Danilo Astori y Fuerza Renovadora de Mario Bergara hicieron público este viernes un acuerdo para coordinar acciones como un bloque que nuclea a varios de los principales referentes que en su momento lideraron el equipo económico de la era frenteamplista y otros dirigentes que integraron el desfragmentado Frente Líber Seregni (FLS).

Los grupos Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano, Plataforma, Claveles Rojos, el Movimiento Humanista, y la exsenadora Daisy Tournée marcaron un primer paso al emitir una declaración conjunta en la que también manifestaron su apoyo a la candidatura del sindicalista Fernando Pereira para las elecciones internas de la fuerza política.

“Estamos decididos a establecer una coordinación que permita articular acciones basadas en una visión común sobre los desafíos de nuestra fuerza política y el país. En ese marco, nos disponemos a trabajar de manera conjunta en la orgánica frenteamplista, el Parlamento y otros espacios comunes de la acción política”, sostuvo la declaración.

Luego de desarmarse el FLS, que había nucleado por años en ese bloque a Astori, Bergara y otros dirigentes del ala moderada del Frente Amplio, algunos de esos grupos habían votado separados en las elecciones de 2019 y también en las departamentales de 2020.

En las elecciones internas de 2019, cuando Bergara fue precandidato, Astori apoyó la precandidatura de Daniel Martínez. Luego sus sectores votaron en sublemas distintos en octubre. Estas movidas generaron corrimientos de dirigentes que pertenecían a Asamblea Uruguay entre ellas la excandidata a vicepresidenta Graciela Villar y el exministro de Transporte Enrique Pintado.

Además, rumbo a las departamentales, Bergara apoyó al médico Álvaro Villar, al tiempo que Asamblea Uruguay fue con Martínez. Para esa elección, el grupo Plataforma del exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García, que había votado en un sublema junto a Bergara en las elecciones parlamentarias, también apoyó a Martínez.

Astori habló este viernes en Informativo Sarandí sobre el acuerdo. “Estamos intentando instalar una coordinación de acciones y conductas políticas con todos los compañeros que por sus posicionamientos han mostrado una gran coincidencia a la luz de aspectos que (Líber) Seregni siempre defendió durante su vida política”, dijo.

“Esta coordinación en la que hemos venido trabajando, y en la que está Fuerza Renovadora, a cuyo frente se encuentra Mario Bergara, no es la búsqueda de un nuevo sector o de un nuevo espacio. Es más modestamente una coordinación de acciones políticas, que la realidad muestra no solo que no es una utopía sino que es absolutamente verificable y comprobable”, agregó Astori en radio Sarandí.

Plenario y reunión del PCU

El Plenario Nacional del Frente Amplio se reunirá este sábado en busca de aprobar un acuerdo para la realización de las elecciones internas.

Uno de los puntos a considerar será que los comicios sean entre un máximo de tres candidatos. Si bien la fecha manejada de forma inicial es el 5 de diciembre, hay sectores que todavía insisten con posponerlos hasta después de la votación del referéndum impulsado por el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales en busca de derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración.

Mientras, la figura de Pereira sigue ganando terreno entre diversos sectores del Frente Amplio.

Además del bloque seregnista, el presidente del PIT-CNT ya había recibido el apoyo de la dirección nacional del MPP, así como de la Vertiente Artiguista, que es el sector que integra.

Este domingo, en tanto, se reunirá el Comité Central del Partido Comunista para resolver su posicionamiento antes las elecciones partidarias. El Ejecutivo de ese sector ya analizó el tema y allí la mayoría estuvo a favor de Pereira.

Por su parte, los socialistas mantienen en pie la posibilidad de que su secretario general, el diputado Gonzalo Civila, sea un eventual candidato. El nombre surgió entre algunos de los grupos que acompañaron a Carolina Cosse en la elección departamental como Casa Grande, la Lista Amplia de la jefa comunal, y el Partido por la Victoria del Pueblo, aunque ninguno de ellos lo oficializó.

Tanto Civila como Cosse cuestionaron esta semana los acuerdos de cúpulas entre sectores de la fuerza política.

“Yo no participo en negociaciones de cúpulas alrededor de este tema y la verdad que no quiero participar de un manoseo de nombres, así que voy a tomarme un tiempo. Hay que dejar que los organismos del FA definan las candidaturas y después veremos, pero tengo gran aprecio por él y por muchos otros”, dijo el miércoles la intendenta al ser consultada sobre la eventual candidatura de Pereira. “A veces me parece que la estructura del FA se deja llevar por discusiones entre cúpulas. Pero eso es la estructura, o una parte de la estructura”, agregó después.

Civila declaró en una línea similar este viernes durante una entrevista con Desayunos Informales de canal 12. “Lo que no me gusta es que se antepongan consensos que tienen más que ver con acuerdos entre dirigentes respecto a un nombre al debate político”, dijo el diputado, al señalar que sus consideraciones no eran en particular sobre la resolución acerca de Pereira, sino como un procedimiento en varios temas.

“Estamos bastante interferidos por formas de procesar la lucha política por cuestiones de proyectos personales y proyectos más corporativos o sectoriales. Hay que saber trabajar con todo eso pero hay que poner el proyecto colectivo por delante”. agregó después.